Siêu sao pickleball Mỹ say mê Việt Nam

Sau PPA Hanoi Cup 2026, các tay vợt đã trở lại cuộc sống thường ngày. Người về lại Mỹ, người tiếp tục đi du đấu nhưng riêng tay vợt hạng 4 thế giới Christian Alshon thì lại khác. Anh quyết định ở lại và thực hiện chuyến hành trình khám phá Việt Nam đầy thú vị, từ những đỉnh núi mờ sương ở Ba Vì đến những đường hầm sâu trong lòng đất Củ Chi.

Ngay khi đặt chân đến Hà Nội để tham dự giải đấu MB Hanoi Cup 2026, Christian Alshon đã lập tức bị cuốn vào nhịp sống sôi động của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Thay vì lựa chọn những phương thức di chuyển sang trọng, ngôi sao người Mỹ lại tỏ ra đặc biệt thích thú khi được trải nghiệm ngồi sau xe máy, len lỏi qua từng con phố cổ chật hẹp để cảm nhận hơi thở của đời sống bản địa.

Một trong những khoảnh khắc hài hước nhất trong chuyến đi là khi Alshon chia sẻ sự kinh ngạc trước mức độ phổ biến của bộ môn thế mạnh của mình tại Việt Nam. Chứng kiến những vạch kẻ sân cầu lông san sát trên vỉa hè, anh đã lầm tưởng đó là sân Pickleball và hóm hỉnh đăng tải: "Pickleball ở đây hiện diện ở khắp mọi nơi, thậm chí là trên từng mét vuông vỉa hè" .

Sau những trận cầu nảy lửa, đặc biệt là cuộc đối đầu kịch tính với tay vợt số 1 Việt Nam – Lý Hoàng Nam, Alshon đã chọn Vườn quốc gia Ba Vì làm điểm dừng chân để "tái tạo năng lượng". Tại đây, tay vợt PPA Mỹ trút bỏ vẻ ngoài của một vận động viên chuyên nghiệp để trở thành một khách du lịch thực thụ. Anh dành thời gian đi bộ xuyên rừng, chinh phục những cung đường dốc để ngắm nhìn toàn cảnh từ trên cao.

Gây bất ngờ lớn nhất cho người hâm mộ là việc Alshon chưa bay sang Malaysia để tiếp tục lịch trình thi đấu. Thay vào đó, anh quyết định vào TP.HCM, tìm đến "làng quê trong lòng đất" – Địa đạo Củ Chi.

Tại đây, tay vợt người Mỹ đã có những trải nghiệm mà anh gọi là "không thể tin nổi". Đứng trước những nắp hầm bí mật nhỏ xíu, dù sở hữu thể hình to cao đặc trưng của một vận động viên phương Tây, Alshon vẫn không ngần ngại thử thách bản thân. Anh thích thú khi thực hiện thuần thục các thao tác chui xuống hầm và dùng nắp hầm phủ lá khô để ngụy trang.

Tay vợt pickleball Mỹ thử uống nước chè và ăn sắn

Hành trình của Christian Alshon tại Việt Nam đã vượt xa khuôn khổ của một chuyến du đấu thể thao. Những hình ảnh về một ngôi sao pickleball quốc tế giản dị ăn món ăn đường phố, say mê tìm hiểu lịch sử và hòa mình vào thiên nhiên góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới đã chiếm trọn tình cảm của cộng đồng pickleball Việt Nam.