Vượt qua Mỹ và Trung Quốc, điểm đến này của Việt Nam bất ngờ lên số 1 trong top 10 xu hướng toàn cầu 2026

Điểm đến ở Việt Nam bất ngờ đứng đầu top 10 xu hướng toàn cầu 2026

Không phải Philadelphia của Mỹ hay Quảng Châu của Trung Quốc, vị trí số 1 trong danh sách điểm đến xu hướng toàn cầu 2026 lại thuộc về một địa danh rất quen với du khách Việt. Mũi Né, vùng biển đầy nắng gió ở dải duyên hải Nam Trung Bộ, vừa được Booking.com xếp đầu bảng trong top 10 điểm đến xu hướng toàn cầu năm 2026.

Theo công bố của Booking.com, danh sách 10 điểm đến xu hướng toàn cầu 2026 gồm: Mũi Né (Việt Nam), Bilbao (Tây Ban Nha), Barranquilla (Colombia), Philadelphia (Mỹ), Quảng Châu (Trung Quốc), Sal (Cape Verde), Manaus (Brazil), Münster (Đức), Kochi (Ấn Độ) và Port Douglas (Australia). Việc Mũi Né đứng đầu danh sách khiến nhiều người chú ý, bởi nơi đây đã vượt qua hàng loạt điểm đến nổi tiếng trải dài từ châu Á, châu Âu tới châu Mỹ.

Trong bài giới thiệu chính thức, Booking.com mô tả Mũi Né là vùng biển ngập nắng ở phía Đông Nam Việt Nam, nơi hòa trộn giữa thiên nhiên, văn hóa địa phương và tinh thần phiêu lưu. Nền tảng này nhấn mạnh Mũi Né từng là một làng chài yên ả, nhưng nay đã trở thành điểm nghỉ dưỡng biển mang phong cách thư thái, nổi bật với đồi cát vàng, hàng dừa, gió biển ổn định cùng điều kiện lý tưởng cho các môn thể thao như lướt ván diều và lướt ván buồm.

Điều đáng chú ý là đây không phải sự xuất hiện ngẫu nhiên. Theo trang quảng bá du lịch chính thức của Việt Nam, Booking.com đưa ra bảng xếp hạng này trong bối cảnh du khách toàn cầu ngày càng ưu tiên những hành trình phản ánh cá tính, sở thích và trải nghiệm riêng của bản thân. Cũng theo nguồn này, Mũi Né được xem là nơi hội tụ khá trọn vẹn những yếu tố mà du khách hiện đại đang tìm kiếm: nắng ấm quanh năm, cảnh quan khác biệt, nhịp sống không quá dồn dập nhưng vẫn đủ hoạt động để khám phá.

Từ làng chài ven biển đến cái tên đứng đầu bảng xếp hạng quốc tế

Sức hấp dẫn của Mũi Né nằm ở chỗ nơi đây không chỉ có biển. Trong mắt du khách quốc tế, vùng đất này còn mang đến một hệ sinh thái trải nghiệm khá phong phú, từ nghỉ dưỡng ven bờ, ngắm bình minh trên đồi cát, ghé làng chài, cho tới những hoạt động giàu cảm giác như chạy xe địa hình trên cồn cát hay chơi các môn thể thao biển. Booking.com nhắc riêng tới những điểm đặc trưng đã làm nên hình ảnh rất riêng của Mũi Né như đồi cát đỏ, đồi cát trắng và suối Tiên.

Sự thăng hạng của Mũi Né cũng phản ánh khá rõ dịch chuyển trong hành vi du lịch. Thay vì chạy theo lịch trình dày đặc hoặc chỉ tìm đến những thành phố biểu tượng, ngày càng nhiều du khách muốn đi chậm hơn, ở lâu hơn và tìm kiếm cảm giác "thoát khỏi đô thị". Trong bối cảnh đó, những điểm đến có không gian mở, cảnh quan tự nhiên và nhịp sống thong thả như Mũi Né bắt đầu ghi điểm mạnh hơn trên bản đồ du lịch. Nhận định này cũng phù hợp với thông điệp mà Booking.com đưa ra trong dự báo du lịch 2026, khi nhấn mạnh nhu cầu cá nhân hóa và sự dịch chuyển sang những chuyến đi mang tính trải nghiệm rõ nét hơn.

Một chi tiết khác giúp lý giải sức hút của Mũi Né là lợi thế rất riêng về gió và thể thao biển. Theo bài viết của National Geographic Traveller được trang du lịch quốc gia Việt Nam dẫn lại, Mũi Né đã chuyển mình sau khoảng hai thập kỷ để trở thành một trong những trung tâm thể thao dưới nước nổi bật ở Đông Nam Á. Chính điều kiện gió ổn định đã giúp nơi này được cộng đồng yêu lướt ván, lướt sóng và kiteboarding biết đến nhiều hơn trong những năm qua.

Vì sao Mũi Né vượt qua cả Philadelphia (Mỹ) và Quảng Châu (Trung Quốc)?

Nếu đặt Mũi Né cạnh Philadelphia hay Quảng Châu, có thể thấy lợi thế của điểm đến Việt Nam không nằm ở quy mô đô thị, mà ở cảm giác trải nghiệm. Philadelphia hấp dẫn bởi chiều sâu lịch sử và văn hóa đô thị; Quảng Châu nổi bật với nhịp sống lớn và vai trò trung tâm thương mại. Trong khi đó, Mũi Né chinh phục du khách theo một cách khác: cảnh quan dễ nhận diện, khí hậu nắng gió, hoạt động ngoài trời phong phú, xen lẫn đời sống địa phương còn hiện diện khá rõ. Đây cũng chính là kiểu giá trị mà nhiều nền tảng du lịch quốc tế đang đánh giá cao trong làn sóng du lịch mới.

Trang web chính thức của Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết Mũi Né hiện được xem là một trong những điểm nghỉ dưỡng biển tiêu biểu của Việt Nam, nổi bật với biển xanh, đồi cát, làng chài, ẩm thực địa phương và các môn thể thao biển như lướt ván diều, lướt ván buồm. Việc một điểm đến của Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng toàn cầu vì thế không chỉ mang ý nghĩa truyền thông, mà còn cho thấy du lịch Việt Nam đang có thêm cơ hội nổi bật nhờ những nơi giàu bản sắc, không quá đại trà nhưng đủ sức giữ chân du khách lâu hơn.

Từ góc nhìn rộng hơn, câu chuyện của Mũi Né cũng cho thấy một xu hướng đáng chú ý: những điểm đến từng quen thuộc với khách nội địa hoàn toàn có thể trở lại mạnh mẽ khi được đặt đúng vào nhu cầu mới của du khách toàn cầu. Mũi Né không phải cái tên xa lạ, nhưng trong giai đoạn mà du khách ưu tiên nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm, muốn ở trong những không gian thoáng, giàu bản địa và có thể tự thiết kế nhịp điệu chuyến đi, nơi đây lại trở nên đặc biệt phù hợp.

Việc vượt qua nhiều điểm đến của Mỹ, Trung Quốc và châu Âu để đứng đầu top 10 điểm đến xu hướng toàn cầu 2026 vì thế không chỉ là một cú bứt phá về hình ảnh. Đó còn là dấu hiệu cho thấy một địa danh của Việt Nam đang thực sự chạm tới thị hiếu mới của du khách quốc tế. Nếu tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, giữ được không gian mở, bản sắc địa phương và sức hút tự nhiên vốn có, Mũi Né hoàn toàn có thể không chỉ dừng ở danh xưng "điểm đến xu hướng", mà còn trở thành một trong những thương hiệu biển nổi bật của du lịch Việt Nam trong những năm tới.

Theo Booking, Vietnam Tourism, NatGeo