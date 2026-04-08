Mẹ chồng gửi chăn tơ tằm 3kg cho cháu gái, con đắp mãi vẫn kêu lạnh: Tôi chết lặng khi cắt ra kiểm tra

Mẹ chồng gửi chăn tơ tằm đắt tiền cho cháu gái

Chiếc chăn ấy được mẹ chồng tôi gửi từ quê lên, nói là chăn tơ tằm loại tốt, nặng khoảng 3kg. Bà còn gọi điện dặn đi dặn lại rằng đây là hàng xịn, nhờ người quen mua tận nơi, giá hơn 6.000 tệ, chỉ để cho đứa cháu gái có cái đắp ấm áp trong mùa lạnh.

Nghe những lời đó, tôi đã cố gạt bỏ hết những khúc mắc trước đây trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Tôi nghĩ, dù giữa tôi và bà có thế nào, thì với cháu gái, bà vẫn sẽ có tình thương thật lòng. Cũng vì thế, khi nhận chiếc chăn mới, tôi gần như không hề nghi ngờ.

Nhưng rồi chỉ sau một đêm, tôi bắt đầu thấy có điều gì đó bất ổn.

Con gái tôi mới 3 tuổi, cơ thể nhỏ nhắn, vốn khá nhạy cảm khi thời tiết thay đổi. Tối hôm đầu tiên đắp chiếc chăn mới, con bé đã trở mình liên tục rồi lơ mơ gọi mẹ, nói rằng lạnh. Tôi chỉ nghĩ đơn giản có thể do con chưa quen chăn mới, nên cẩn thận kéo chăn lên cao hơn, chỉnh lại máy sưởi trong phòng rồi dỗ con ngủ tiếp.

Thế nhưng sang đêm thứ hai, thứ ba, tình trạng ấy vẫn lặp lại. Điều khiến tôi bồn chồn là căn phòng không hề lạnh. Máy sưởi vẫn hoạt động bình thường, người lớn trong nhà đều thấy đủ ấm, chỉ riêng con gái tôi là cứ đắp chăn vào lại co ro, bàn tay lạnh ngắt, có lúc sắc mặt còn tái đi. Mỗi lần như thế, con chỉ ôm lấy tôi và lí nhí: "Mẹ ơi, con lạnh lắm".

Có lẽ chỉ người làm mẹ mới hiểu được cảm giác ấy. Khi một đứa trẻ liên tục nói lạnh trong khi mọi thứ xung quanh đều ổn, trực giác sẽ lập tức mách bảo rằng vấn đề không còn nằm ở thời tiết nữa.

Hiện tượng lạ khi cháu gái đắp chăn

Sáng ngày thứ tư, khi con vừa tỉnh dậy đã chỉ vào chiếc chăn và nói với tôi rằng "chăn này lạnh lắm", tôi quyết định không thể bỏ qua nữa.

Tôi mang chiếc chăn ra phòng khách, đặt lên bàn rồi ngồi nhìn rất lâu. Bề ngoài, nó vẫn là một chiếc chăn đẹp, dày dặn, lớp vỏ ngoài bóng mượt, màu sắc cũng sang. Nhưng càng nhìn, tôi càng thấy bất an. Tôi sờ tay lên mặt chăn, cảm giác không phải kiểu ấm áp, mềm dễ chịu của một chiếc chăn mùa đông, mà là một sự mát lạnh rất lạ, như thể lớp vỏ đó chỉ đang che đi điều gì đó không ổn bên trong.

Cuối cùng, tôi lấy kéo rạch dọc theo mép chăn.

Chỉ một đường cắt thôi, tôi đã sững người.

Bên trong không hề là lớp tơ tằm trắng, mềm, tơi như tôi từng hình dung. Thứ lộ ra trước mắt tôi là một đống bông xơ màu xám bẩn, vón cục, chỗ cứng đờ, chỗ lẫn đầy sợi chỉ hóa học và những mảnh vật liệu cũ. Ở vài chỗ còn có những vệt nâu sẫm rất khó hiểu, kèm theo mùi ẩm mốc bốc lên rõ rệt.

Tôi đứng chết lặng một lúc lâu, trong đầu gần như trống rỗng. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới không còn là chuyện mình bị lừa bởi một chiếc chăn giả, mà là con gái tôi đã đắp thứ này suốt mấy đêm liền.

Cảm giác ấy thực sự rất khó diễn tả. Vừa giận, vừa sợ, vừa thấy bản thân có lỗi vì đã quá dễ tin vào hai chữ "người nhà". Tôi từng nghĩ dù quan hệ mẹ chồng - nàng dâu có căng thẳng đến đâu thì bà nội cũng không thể sơ sài với cháu mình. Nhưng chỉ một đường cắt hôm đó đã khiến mọi niềm tin trong tôi bắt đầu lung lay.

Khi chồng tôi về nhà, tôi gọi anh ra xem. Anh cũng sững lại trong chốc lát, nhưng rồi phản ứng tiếp theo lại khiến tôi thất vọng hơn cả. Thay vì lo con gái đã dùng chiếc chăn ấy mấy ngày, anh lại nói có thể mẹ anh bị người ta lừa, rằng người lớn tuổi làm sao phân biệt được đâu là tơ tằm thật, đâu là hàng giả.

Tôi hiểu đó là cách anh quen dùng để bảo vệ mẹ mình. Trong nhiều năm làm dâu, tôi đã quá quen với việc hễ có chuyện gì liên quan đến mẹ chồng, anh luôn có xu hướng đứng về phía bà trước tiên. Nhưng lần này thì khác. Bởi người bị ảnh hưởng không phải tôi, mà là con gái tôi.

Ngay trong ngày hôm đó, tôi đưa con đi khám. Bác sĩ cho biết con bị sốt nhẹ, có dấu hiệu viêm, khả năng liên quan đến việc tiếp xúc với vật liệu nhồi kém chất lượng, ẩm mốc hoặc không đảm bảo vệ sinh. Nghe đến đó, tôi thực sự lạnh người.

Trở về nhà, tôi lập tức thay toàn bộ chăn ga trong phòng con, mang đi giặt sạch, lau dọn và khử trùng kỹ từng góc. Riêng chiếc chăn kia, tôi cho vào túi lớn và cất sang một bên. Tôi không thể vứt nó đi ngay, bởi trong lòng vẫn còn quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải.

Thái độ bất ngờ của mẹ chồng

Điều làm tôi không thể nuốt trôi nhất lại không phải chiếc chăn, mà là phản ứng của mẹ chồng sau khi biết chuyện.

Khi tôi nói đã cắt chăn ra và phát hiện bên trong toàn bông bẩn, điều bà quan tâm đầu tiên không phải là cháu gái có sao không, có phải đi viện hay không, mà là: "Sao cô dám cắt chăn?".

Tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác hụt hẫng lúc ấy. Một đứa trẻ mới 3 tuổi vừa đắp chiếc chăn có dấu hiệu ẩm mốc suốt nhiều đêm, vậy mà người làm bà lại chỉ lo chiếc chăn bị cắt ra, lo chuyện thể diện, lo bị trách móc. Khi tôi nói rõ rằng bên trong không phải tơ tằm mà là đống vật liệu cũ bẩn, bà vẫn một mực phủ nhận, rồi quay sang trách tôi làm quá, cho rằng trẻ con trở trời sốt nhẹ là chuyện bình thường.

Cuối cùng, bà chỉ buông một câu bảo tôi đem vứt chiếc chăn đi, đừng nhắc lại nữa để tránh "xui xẻo" và cũng đừng làm lớn chuyện khiến người ngoài cười cho.

Chính thái độ ấy khiến tôi thực sự thấy lạnh người.

Nếu đó chỉ là một món đồ mua nhầm, một người bà bình thường ít nhất cũng sẽ hỏi thăm cháu trước tiên. Nhưng ở đây, điều bà muốn nhất lại là gói gọn câu chuyện lại càng nhanh càng tốt. Sự vội vã ấy khiến tôi không thể không nghĩ rằng bà biết nhiều hơn những gì bà nói.

Vài ngày sau, qua người thân ở quê, tôi nghe được một chi tiết khiến mình càng thêm rùng mình. Trước thời điểm gửi chăn lên không lâu, mẹ chồng tôi từng dọn lại gác xép trong nhà, gom nhiều đồ cũ mang đi xử lý, trong đó có cả chăn đệm để từ thời bố chồng tôi đau ốm. Nghe đến đó, tôi không dám nghĩ sâu hơn, nhưng cũng đủ hiểu rằng cảm giác bất an ban đầu của mình không hề vô cớ.

Từ chuyện chiếc chăn, tôi nhận ra một điều rất đau lòng: trong nhiều gia đình, sự tổn thương đôi khi không đến từ người ngoài, mà lại bắt đầu từ chính những người mang danh ruột thịt. Có những thứ khoác vẻ ngoài rất đẹp, nghe qua tưởng là sự quan tâm, nhưng khi mở ra, bên trong chỉ là lạnh lẽo và thất vọng.

Đêm hôm ấy, tôi ôm con gái ngủ trong chiếc chăn cũ quen thuộc. Con bé không còn run nữa, gương mặt cũng dần giãn ra trong giấc ngủ. Tôi nhìn con rất lâu và chỉ thấy đau. Đau vì mình đã từng nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn một chút, mềm mỏng một chút thì mọi chuyện trong nhà sẽ êm. Nhưng hóa ra, với một người mẹ, có những giới hạn không thể nhân nhượng.

Khoảnh khắc cắt chiếc chăn ấy ra, tôi không chỉ nhìn thấy lớp bông bẩn bên trong. Tôi còn nhìn rõ một sự thật khác: muốn bảo vệ con mình, đôi khi điều cần làm không phải là tiếp tục giữ hòa khí, mà là đủ tỉnh táo để vạch ra ranh giới, dù điều đó có khiến mình phải đau lòng đến đâu.

Theo Sohu, Sina, 163