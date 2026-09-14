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Siêu sân vận động lớn gần gấp 2 lần Mỹ Đình tái khởi động sau 2 năm dang dở: Chủ cũ trả đất cầm 20.000 tỷ đồng trả nợ, dự án vẫn cần thêm 17.000 tỷ đồng để hoàn thành

Thiên Di
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Từng được tập đoàn Evergrande thiết kế thành sân vận động 100.000 chỗ lớn hàng đầu thế giới, dự án tại Quảng Châu đình trệ khi tập đoàn bất động sản rơi vào khủng hoảng thanh khoản. Sau nhiều năm, công trình được thiết kế lại và tiếp tục xây dựng dưới tên mới.

- Ảnh 1.

Vào tháng 4/2020, siêu sân vận động Guangzhou Evergrande Football Stadium chính thức khởi công tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Ở thời điểm đó, đây là một trong những dự án đầy tham vọng của Evergrande. Theo Chính quyền Quảng Châu, tập đoàn dự kiến đầu tư hơn 12 tỷ NDT (tương đương khoảng 46.000 tỷ VNĐ) để xây dựng sân vận động có sức chứa 100.000 người.

Công trình có diện tích khoảng 150.000 m², tổng diện tích sàn khoảng 300.000 m². Thiết kế ban đầu lấy cảm hứng từ một bông sen, với màu vàng và đỏ nổi bật. Evergrande khi đó đặt mục tiêu hoàn thành sân vào cuối năm 2022. Công trình được kỳ vọng trở thành một trong những sân bóng chuyên dụng lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, tham vọng này nhanh chóng gặp trở ngại khi Evergrande rơi vào cuộc khủng hoảng thanh khoản.

Tiến độ dự án khi đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đến tháng 8/2022, Evergrande chính thức trả lại quyền sử dụng khu đất xây sân cho chính quyền Quảng Châu. Tập đoàn cho biết vấn đề thanh khoản đã tác động tiêu cực tới quá trình phát triển và xây dựng dự án.

Evergrande nhận lại 5,52 tỷ NDT tiền đất (tương đương khoảng 21.000 tỷ đồng). Theo Caixin, tập đoàn vẫn ghi nhận khoản lỗ khoảng 1,255 tỷ ND từ thương vụ này.

- Ảnh 2.

Thiết kế cũ của sân vận động Guangzhou Evergrande Football Stadium.

Nhưng dự án sân vận động không bị xóa sổ.

Tháng 9/2022, Quảng Châu đưa một khu đất tổng hợp ra đấu giá với giá khởi điểm 3,155 tỷ NDT. Một trong những điều kiện là bên trúng đấu giá phải tiếp tục hoàn thành sân bóng mà Evergrande để lại. Caixin cho biết cách làm này nhằm tránh nguy cơ dự án trở thành công trình dang dở. Phần sân khi đó được ước tính cần đầu tư thêm 4,4 tỷ NDT (khoảng 17.000 tỷ VNĐ) để hoàn thành.

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Đến năm 2024, dự án chính thức bước vào giai đoạn xây dựng mới dưới tên Guangzhou Football Park.

Thiết kế giờ đây cũng thay đổi đáng kể. Sức chứa được điều chỉnh từ 100.000 xuống 73.000 chỗ, tức gấp khoảng 1,8 lần Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình của Việt Nam. Diện tích sàn của sân mới khoảng 478.000 m². Thay cho hình ảnh bông sen thời Evergrande, thiết kế mới mang tên “Ruiyu Jixiang - Shengtai Linglong”, lấy cảm hứng từ ngọc bội cổ và nghệ thuật chạm khắc ngà truyền thống của Quảng Châu.

Ngày 26/3/2024, Quảng Châu tổ chức lễ phát động xây dựng toàn diện dự án. Guangzhou City Investment Group là đơn vị tiếp quản. Công trình mới gồm sân bóng chuyên nghiệp 73.000 chỗ, tổ hợp thương mại - thể thao và công viên thể thao ngoài trời.

Đến tháng 10/2024, kết cấu bê tông chính của sân đã hoàn thành. Chính quyền Quảng Châu cho biết công trình được thiết kế theo các tiêu chuẩn mới nhất của FIFA và có thể đáp ứng yêu cầu tổ chức những giải bóng đá quốc tế lớn.

Theo Chính quyền Quảng Châu, Caixin

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FIFA

siêu sân vận động

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