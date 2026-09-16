Siêu sân vận động 132.000 chỗ, lớn gấp 3 lần sân Mỹ Đình: vốn đầu tư 2.600 tỷ đồng, ngốn hàng chục nghìn tấn thép

Đây là sân vận động lớn nhất thế giới trước khi bị soán ngôi bởi sân vận động VinFast - Trống Đồng của Việt Nam.

Tọa lạc tại Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ, Narendra Modi Stadium hiện là sân vận động cricket có sức chứa lớn nhất thế giới, với khoảng 132.000 chỗ ngồi. Công trình được xây dựng lại hoàn toàn từ sân Motera cũ, trở thành một trong những biểu tượng thể thao nổi bật của Ấn Độ.

Sân nằm trong khu liên hợp thể thao Sardar Vallabhbhai Patel và thuộc sở hữu của Gujarat Cricket Association. Theo ICC, công trình được xây dựng lại trong giai đoạn 2015–2020 với chi phí ước tính khoảng 800 crore rupee, tương đương khoảng 100 triệu USD tại thời điểm đó. Sân mở cửa trở lại vào năm 2021 và được đổi tên thành Narendra Modi Stadium vào tháng 2/2021.

Trước khi được xây dựng lại, Motera Stadium có sức chứa khoảng 54.000 người. Phiên bản mới nâng quy mô lên 132.000 chỗ, đưa công trình vượt qua Melbourne Cricket Ground của Australia để trở thành sân cricket lớn nhất thế giới.

Tập đoàn Tata Steel đã sử dụng hơn 11.000 tấn thép bê tông cốt thép cung cấp (trong đó có 8.400 tấn được gia công cắt uốn sẵn theo kích thước kỹ thuật tại nhà máy), chiếm khoảng 75% tổng nhu cầu thép cốt cho toàn bộ dự án xây dựng (tổng lượng yêu cầu khoảng 15.000 tấn).

Thiết kế để đón hơn 100.000 khán giả

Đứng sau thiết kế của Narendra Modi Stadium là Populous, công ty kiến trúc từng tham gia nhiều sân vận động lớn trên thế giới. Một trong những bài toán khó nhất của dự án là làm thế nào để đưa một lượng khán giả khổng lồ vào sân nhưng vẫn bảo đảm tầm nhìn và khả năng di chuyển.

Công trình được thiết kế theo dạng lòng chảo tròn, với hai tầng khán đài lớn. Cách bố trí này giúp khán giả ở các vị trí khác nhau có tầm nhìn tương đối trực tiếp xuống sân. Tầng dưới cũng có thể được sử dụng độc lập cho những sự kiện quy mô nhỏ hơn thay vì phải mở toàn bộ sân.

Một giải pháp đáng chú ý nằm ở hệ thống tiếp cận. Khán giả được đưa lên một quảng trường cao khoảng 12 m, tách khỏi luồng phương tiện bên dưới. Theo Populous, cách tổ chức này giúp giải quyết bài toán lưu thông khi hàng chục nghìn người cùng lúc đến sân.

Sân được xây dựng trên khu đất khoảng 63 acre, tương đương hơn 250.000 m². Ngoài khu vực thi đấu chính, công trình còn có học viện cricket trong nhà, các sân tập, bể bơi tiêu chuẩn Olympic và khu lưu trú dành cho khoảng 40 vận động viên.

Không chỉ là sân cricket

Narendra Modi Stadium được thiết kế để phục vụ nhiều loại hình sự kiện thay vì chỉ dành cho các trận cricket. Hệ thống đèn LED được tích hợp vào mái, trong khi hệ thống thoát nước hiện đại giúp hạn chế ảnh hưởng của mưa tới các trận đấu.

Quy mô của sân từng được thể hiện rõ trong các sự kiện lớn. Năm 2023, Narendra Modi Stadium được chọn tổ chức trận chung kết ICC Men's Cricket World Cup giữa Ấn Độ và Australia. ICC khi đó xác nhận đây là sân vận động 132.000 chỗ và là địa điểm diễn ra trận đấu quan trọng nhất của giải.

Tại trận chung kết ngày 19/11/2023, hơn 92.000 khán giả đã có mặt trên sân để theo dõi trận đấu, theo tài liệu của ICC. Australia sau đó đánh bại đội chủ nhà Ấn Độ để giành chức vô địch.

Trong khi Narendra Modi vẫn đang giữ ngôi vị số một thế giới, Việt Nam được kỳ vọng sẽ sớm xác lập kỷ lục mới với sân vận động VinFast - Trống Đồng. Công trình được xây dựng trên khu đất rộng 73,3 ha tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội theo tiêu chuẩn FIFA và đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự kiến hoàn thành vào năm 2027, sân sẽ có sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi, vượt đáng kể quy mô khoảng 40.000 chỗ của Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đồng thời trở thành sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới.