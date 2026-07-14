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Siêu đường sắt tốc độ cao 5,4 tỷ USD, đi qua 4 tỉnh thành do VinSpeed đầu tư có diễn biến mới

Tú An
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Quảng Ninh đang lấy ý kiến tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do VinSpeed đề xuất đầu tư.

Siêu đường sắt tốc độ cao 5,4 tỷ USD, đi qua 4 tỉnh thành do VinSpeed đầu tư có diễn biến mới - Ảnh 1.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh vừa công bố lấy ý kiến tham vấn đối với Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed - thuộc Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.

Theo thông báo, thời gian lấy ý kiến tham vấn kéo dài 15 ngày. Các ý kiến được gửi về Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh).

Theo hồ sơ ĐTM, tuyến đường sắt có chiều dài khoảng 120 km, sử dụng khổ đường tiêu chuẩn 1.435 mm, điện khí hóa, với tổng mức đầu tư hơn 147.370 tỷ đồng (khoảng 5 tỷ USD).

Tuyến được thiết kế với tốc độ tối đa 350 km/h, riêng đoạn qua Hà Nội có tốc độ thiết kế 120 km/h.

Tuyến đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Dự án gồm 5 nhà ga: Cổ Loa (Hà Nội), Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử và Hạ Long Xanh (Quảng Ninh). Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng một depot tại ga Hạ Long Xanh và một bãi đỗ tàu tại ga Cổ Loa.

Điểm đầu dự án đặt tại khu vực Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa), xã Đông Anh, Hà Nội; điểm cuối tại khu công viên công cộng thuộc phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.

Dự án dự kiến xây dựng khoảng 4 km đường sắt đi trên nền đất và khoảng 116 km đường sắt trên cao bằng cầu cạn, cầu vượt sông và cầu vượt đường bộ.

Trên toàn tuyến sẽ xây dựng 9 cầu vượt các sông thông thuyền, gồm sông Đuống, sông Thái Bình, sông Kinh Thầy (3 vị trí), sông Đá Vách, sông Sinh, sông Uông và sông Hốt.

Theo hồ sơ, tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 568,74 ha, gồm 224,598 ha đất trồng lúa hai vụ, 94,698 ha đất trồng cây lâu năm, 30,59 ha đất rừng, 35,45 ha đất ở, 182,48 ha các loại đất khác và 0,918 ha đất nghĩa trang.

Siêu đường sắt tốc độ cao 5,4 tỷ USD, đi qua 4 tỉnh thành do VinSpeed đầu tư có diễn biến mới - Ảnh 2.

Dự án được khởi công từ ngày 12/4/2026 và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2028.

Theo phương án khai thác, đoàn tàu gồm 7-8 toa, sức chứa trên 600 hành khách. Tàu quay vòng tại hai ga đầu cuối Cổ Loa và Hạ Long Xanh theo quy trình trả khách, quay đầu, đón khách và tiếp tục hành trình. Tuyến dự kiến khai thác từ 6h đến 24h hằng ngày.

Trong giai đoạn đầu, dự kiến từ năm 2028, khoảng cách giữa các chuyến tàu là 60 phút. Theo nhu cầu vận tải, tần suất sẽ được nâng dần lên 30 phút, 20 phút, 15 phút và tối đa 12 phút/chuyến vào giờ cao điểm.

Thời gian quay đầu tàu tại ga cuối khoảng 20 phút, trong khi khung giờ từ 0h đến 6h được dành cho công tác bảo trì, bảo dưỡng hạ tầng và phương tiện.

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