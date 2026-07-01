Siêu dự án 93.000 tỷ chính thức khởi động: Cần Giờ - Vũng Tàu chỉ còn cách nhau 10 phút

Tuyến giao thông dài hơn 14km được kỳ vọng rút ngắn thời gian kết nối giữa hai trung tâm kinh tế biển từ 1-2 giờ xuống còn khoảng 10 phút, đồng thời mở ra không gian phát triển mới hướng biển cho TP. HCM.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026), sáng 1/7, UBND TP.HCM tổ chức lễ khởi công đồng loạt 8 công trình, dự án trọng điểm chiến lược tại khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội với tổng vốn đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công các công trình, dự án sáng 1/7.

Trong số các dự án được triển khai, tâm điểm chú ý là dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu với tổng mức đầu tư hơn 93.000 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng sẽ mở ra trục phát triển mới hướng biển cho TP.HCM và rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa hai khu vực kinh tế ven biển phía Nam.

Phối cảnh dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu.

Theo công bố, tuyến đường vượt biển có tổng chiều dài hơn 14km, được thiết kế quy mô 6 làn xe với tốc độ khai thác tối đa 80km/h. Công trình gồm khoảng 8km cầu vượt biển, 3,85km hầm vượt biển cùng hệ thống đường dẫn và kết nối dài hơn 2km.

Sau khi hoàn thành, thời gian di chuyển giữa khu vực Cần Giờ và Vũng Tàu dự kiến giảm từ khoảng 1-2 giờ như hiện nay xuống còn khoảng 10 phút, thay đổi đáng kể khả năng kết nối giữa TP.HCM với cụm cảng biển và khu vực kinh tế ven biển phía Đông Nam Bộ.

Dự án được triển khai với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 93.159 tỷ đồng, trong đó nguồn lực được huy động từ ngân sách và khu vực tư nhân theo phương án đã được cơ quan chức năng công bố.

Phối cảnh dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu. Ảnh: Nhà đầu tư

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh: “Các dự án trên giúp xóa bỏ điểm nghẽn của nội đô, mở ra không gian phát triển hướng biển và kết nối cửa ngõ hàng không quốc tế và đường biển trong khu vực”. Theo ông, các công trình trọng điểm lần này sẽ góp phần tăng tính liên kết vùng, kết nối hệ thống cảng biển và các đầu mối giao thông chiến lược.

Thành phố đồng thời yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan bảo đảm tiến độ xử lý thủ tục, tránh tình trạng chậm trễ hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Các chủ đầu tư và đơn vị thi công được đề nghị tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn trong suốt quá trình triển khai.

Dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu. Ảnh: Vingroup.

Nếu hoàn thành đúng kế hoạch vào năm 2029, tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những công trình hạ tầng mang tính biểu tượng của TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới, nơi giao thông, logistics, du lịch và kinh tế biển được kết nối trên cùng một trục tăng trưởng.

Không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý giữa Cần Giờ và Vũng Tàu, dự án còn được kỳ vọng sẽ tái định hình không gian phát triển ven biển phía Nam, tạo động lực mới cho liên kết vùng và đưa lợi thế kinh tế biển trở thành một trong những trụ cột tăng trưởng của TP.HCM trong giai đoạn tiếp theo.