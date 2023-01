Siêu bịp "húp trọn" 5.000 tỷ đồng trong 5 năm: "Vẽ" lợi nhuận tới 20%/tháng, nhà nhà lao vào như thiêu thân, đến ngày vỡ mộng mới bàng hoàng

Cũng trong tháng đầu năm của 4 năm về trước, tại khu vực sân bay nội địa Trung Quốc, hàng loạt phóng viên vác theo camera to nhỏ, vây kín lối ra, sẵn sàng "trận địa".



Không lâu sau, một người phụ nữ lôi thôi lếch thếch trong bộ đồ ngủ màu hồng, vẻ mặt mệt mỏi, bị cảnh sát Trung Quốc kẹp chặt 2 bên và đưa ra khỏi phòng chờ.

Kể từ đó, hình tượng một "nữ thần tài chính", "nữ tỷ phú nổi tiếng Hàng Châu" đã sụp đổ tan tành, cùng với đó là "giấc mộng làm giàu" của vô số người khác.

Trước khi trở thành một phụ nữ giàu có, với tài sản đầu tư hơn 1 tỷ NDT trong tay, sở hữu xe sang và vô số biệt thự đứng tên, Chu Lệ Lệ cũng chỉ là một cô gái bình thường.

Cô sinh ra trong một gia đình bình thường ở Từ Châu, Giang Tô. Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên mẹ cô phải ra ngoài làm việc quanh năm, kiếm sống qua ngày. Năm 16 tuổi, gia đình không còn khả năng chi trả học phí nên Chu Lệ Lệ phải bỏ học để phụ giúp gia đình.

Không có học vấn và kỹ năng, Chu Lệ Lệ chỉ có thể chật vật với những công việc bán thời gian trên dây chuyền lắp ráp, rửa bát đĩa trong nhà hàng, thậm chí còn làm nhân viên dọn dẹp... Đó đều là những công việc vất vả nhưng chỉ đem tới thu nhập ít ỏi.

(Ảnh minh họa/Nguồn: 163)

Trong thực tế tàn khốc, Chu Lệ Lệ nhận ra rằng cô không thể suốt ngày làm việc cho người khác để kiếm tiền. Nếu muốn được xã hội tôn trọng và sống cuộc sống mà mình mong muốn, cô phải thay đổi.

Vào thời điểm đó, ngay khi công cuộc mở cửa đang tạo ra những cơ hội kinh doanh lớn ở khắp mọi nơi. Chu Lệ Lệ đã nhìn thấy điểm sáng trong ngành thời trang và cô nhanh chóng quyết định dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm nhiều năm để mở một cửa hàng quần áo. Để tiết kiệm chi phí, cô tự làm mọi thứ từ trang trí, nhập hàng, bày biện, bốc vác, thậm chí còn tự mình trở thành người mẫu.

Nhờ sở hữu ngoại hình thanh tú, vóc dáng cao ráo, mảnh mai, lại thêm khả năng giao tiếp khôn khéo, nhiệt tình, chẳng mấy chốc cô đã đạt được sự nổi tiếng nhất định. Cửa hàng quần áo của cô ấy đã tích lũy được một nhóm khách hàng trung thành, kiếm đủ tiền duy trì cuộc sống.

Tuy nhiên, công việc như vậy rất vất vả, kiếm tiền cũng chậm. Chu Lệ Lệ chưa hài lòng với điều này.

Một lần, có người bạn đến thăm Chu Lệ Lệ. Trong cuộc trò chuyện, cô biết được rằng bạn mình đã kiếm được rất nhiều tiền trên thị trường chứng khoán. Đó là lúc cô bắt đầu chú ý tới lĩnh vực này.

Cô ấy nhanh chóng "chốt" một cổ phiếu và dứt khoát mua vào. Nhờ giỏi nắm bắt cơ hội, cộng thêm vận may trợ giúp, Chu Lệ Lệ đã kiếm được 6.000 NDT trong một khoảng thời gian ngắn ngay khi mới tham gia thị trường chứng khoán. Số tiền này gấp mấy lần lợi nhuận hàng tháng của cửa hàng quần áo vào thời điểm đó.

Tiền đến nhanh và dễ kiếm khiến Chu Lệ Lệ nhìn thấy chiếc chìa khóa vàng để thay đổi vận mệnh của mình. Cô lập tức đưa ra quyết định táo bạo là đóng cửa hàng quần áo để tập trung vào kinh doanh chứng khoán.

Mặc dù học vấn không cao nhưng nhờ nhiều năm lăn lộn trong xã hội, cô có một sự nhạy cảm trời sinh với xu hướng thị trường. Các vụ đầu tư của cô cũng có lời, có lỗ, nhưng phần lời luôn chiếm tỷ trọng lớn hơn.

Bạn bè và người thân xung quanh thấy vậy, ai cũng giao tiền cho Chu Lệ Lệ và nhờ cô giao dịch cổ phiếu thay mình. Cô cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đem về cho họ những vụ đầu tư "một vốn bốn lời" đầy ngon ngọt.

Khi của cải tích lũy ngày càng nhiều, những người xung quanh đều ca ngợi Chu Lệ Lệ và gọi cô là "nữ thần tài chính".

Sau đó, Chu Lệ Lệ tiếp tục đầu tư vào vàng. Đúng thời điểm đó, thị trường vàng bùng nổ giúp khối tài sản của cô tăng phồng nhanh chóng. Nhưng phần thưởng càng lớn thì rủi ro càng nhiều. Càng hiểu về thị trường tài chính, Chu Lệ Lệ càng nhận ra rằng mình không thể đi quá xa nếu chỉ dựa vào tầm nhìn nhất thời, mà không có kiến thức chuyên môn làm nền tảng.

Cô dần nhận ra những thiếu sót của bản thân và đến Hồng Kông (Trung Quốc) để học thêm về tài chính. Cũng trong khoảng thời gian này, cô mở rộng mối quan hệ trong ngành, tận dụng được nhiều thông tin hơn từ họ. Tầm nhìn nhạy bén và thông tin không bị cản trở đã đưa sự nghiệp đầu tư của Chu Lệ Lệ lên một tầm cao mới.

Trong một thời gian, danh tiếng "Nữ thần tài chính" của Chu Lệ Lệ đã lan truyền khắp cả giới tài chính. Cô trở thành nhân vật "nóng bỏng tay", được nhiều nhà đầu tư "chọn mặt gửi vàng".

Trong thời điểm danh tiếng đi lên đỉnh cao, Chu Lệ Lệ tình cờ biết về "kế hoạch Ponzi", kể về việc Charles Ponzi đã từng sử dụng một công ty đầu tư làm chiêu bài thu hút một lượng lớn nhà đầu tư, được coi là "ông tổ của lừa đảo tín dụng đa cấp".

Người khác nghe chuyện để cảnh tỉnh bản thân, nhưng Chu Lệ Lệ lại bất ngờ nảy ra suy nghĩ: Đây không phải là cách kiếm tiền nhanh nhất hay sao?

Người phụ nữ này nhanh chóng bắt tay với một đối tác nước ngoài để thành lập Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Hangzhou Tengxintang. Đối với bên ngoài, cô hùng hồn tuyên bố rằng, công ty đã hợp tác với nhiều công ty quốc tế nổi tiếng và đã thâm nhập hoàn toàn vào các thị trường ngành mới nổi như nông nghiệp, chăm sóc người già và khách sạn.

Cùng với đó là lời hứa hẹn mọi nhà đầu tư đều có thể làm giàu và thu được lợi nhuận ổn định, điều này khiến Chu Lệ Lệ nhanh chóng giành được sự ưu ái của nhiều người tham gia.

Trên thực tế, cách làm của Chu Lệ Lệ chưa được sự chấp thuận của cơ quan quản lý tài chính. Tuy vậy, cô vẫn tuyển dụng một số lượng lớn nhân viên bán hàng và huy động vốn công khai từ các nhà đầu tư với danh nghĩa đầu tư vào quản lý tài sản ngoại hối.

Do thu nhập hàng năm siêu cao, Tengxintang đã thu hút 1.899 nhà đầu tư chỉ trong 5 năm và số tiền gây quỹ bất hợp pháp đã lên tới 1,449 tỷ NDT (tương đương khoảng 5.000 tỷ VNĐ).

Khi các nhà đầu tư mơ ước về mức lợi nhuận hàng năm từ 15%-20%, Chu Lệ Lệ bỗng bị kích thích bởi khối tài sản khổng lồ. Ham muốn tiền bạc và lòng tham vô bến bắt đầu bộc phát.

Người phụ nữ này đắm chìm trong cuộc sống xa hoa, mua vô số túi xách sang trọng, quần áo cao cấp, trang sức và những món đồ xa xỉ khác. Hơn thế, cô còn thẳng tay mua trọn 23 căn biệt thự cao cấp và 4 chiếc siêu xe có giá bạc tỷ.

Ở nhà có đầu bếp riêng để nấu đồ ăn, ra ngoài có xe sang đưa đón, xung quanh là vệ sĩ và trợ lý luôn túc trực, Chu Lệ Lệ tận hưởng cuộc sống không khác gì một bà hoàng.

Để kiếm được nhiều tiền hơn, Chu Lệ Lệ liên tục xâm nhập vào thế giới của những người giàu có, tiêu xài hoang phí, mỗi buổi tiệc tùng có thể "ngốn tiền" bằng cả một căn nhà.

Lấy tiền từ hoạt động tài chính phi pháp và thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của mình, Chu Lệ Lệ đã hoàn toàn bị dục vọng nuốt chửng.

Bong bóng ảo tưởng đẹp đẽ đến mấy cũng có ngày vỡ tan. Tuy nhiên, bong bóng vỡ chẳng để lại gì, còn ảo tưởng của Chu Lệ Lệ vỡ thì để lại vô số hậu quả thảm thiết.

Thời điểm đó, thị trường chứng khoán bước vào giai đoạn suy thoái ngắn khiến nhiều lần đầu tư của Chu Lệ Lệ thất bại liên tiếp. Mặc dù nỗ lực lấy chỗ nọ đắp vào chỗ kia nhưng do phần lớn số tiền đã bị tiêu xài lãng phí, Chu Lệ Lệ quyết định tiếp tục mở rộng thị trường tài chính.

Để lừa dối công chúng, Chu Lệ Lệ thậm chí còn mạo hiểm và hợp tác với các đối tác khác để giả mạo một số lượng lớn hồ sơ giao dịch giả, đồng thời tiếp tục bịa đặt những lời nói dối để đánh lừa các nhà đầu tư.

Nhưng lời nói dối mãi mãi không thể che đậy sự thật.

Vào khoảng năm 2018, vô số nhà đầu tư không những không có thu nhập mà còn gặp khó khăn trong việc thu hồi vốn gốc. Trong cơn tức giận, họ lần lượt kéo đến dinh thự của Chu Lệ Lệ để đòi tiền. Khi đến nơi, họ mới phát hiện ra rằng dinh thự đã trống rỗng. Các nhà đầu tư tuyệt vọng không còn cách nào khác là kiện Chu Lệ Lệ ra tòa.

Sau khi cơ quan công an điều tra, người ta phát hiện ra rằng Tengxintang vốn chỉ là một vỏ bọc được thổi phồng, sau đó bí mật thực hiện các hoạt động tài chính bất hợp pháp dưới chiêu bài thay mặt khách hàng đầu tư.

Sau khi dây chuyền vốn bị đứt và sự việc bại lộ, Chu Lệ Lệ biết mình không thể vực dậy sau cuộc khủng hoảng tài chính lớn như vậy nên không chút do dự rời công ty, rút hết tài sản rồi bí mật chạy trốn. Rất nhiều tài sản đã được người phụ nữ này chuyển dần ra nước ngoài. Với khối tài sản khổng lồ đó, Chu Lệ Lệ những tưởng mình chỉ cần mai danh ẩn tích là có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống xa hoa.

Tại Chiết Giang, do số lượng người tham gia quá đông và số tiền liên quan quá lớn, sau khi phát hiện Chu Lệ Lệ đã bỏ trốn ra nước ngoài, Công an tại đây đã nhanh chóng ra tay và tịch thu toàn bộ tài sản trong nhà của Chu Lệ Lệ. Bao gồm 4 chiếc ô tô sang trọng do cô đứng tên, hơn 20 bất động sản, nhiều khoản giao dịch đang lên kế hoạch… Số tiền liên quan đến vụ án là hơn 29 triệu NDT. Đồng thời, lệnh bắt giữ công khai đã được ban hành, treo thưởng 100.000 NDT để bắt giữ Chu Lệ Lệ bằng tất cả các nguồn lực.

Trốn chui trốn lủi suốt một thời gian, Chu Lệ Lệ vẫn bị cảnh sát bắt được. Sau khi được đưa trở lại Trung Quốc, người phụ nữ đã thú nhận tội ác của mình trước vô số bằng chứng.

Cuối cùng, Chu Lệ Lệ bị kết án tù chung thân vì gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an ninh tài chính của đất nước và có ảnh hưởng xấu. Những người giúp cô tẩu tán tài sản cũng bị phanh phui, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Lòng tham thì ai cũng có, nhưng nếu để tham lam vượt quá giới hạn, che mờ lý trí, khiến chúng ta trở thành nô lệ của dục vọng thì cuối cùng sẽ rơi vào vực thẳm mà chúng ta không thể tự giải thoát được.

*Nguồn 163