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Siêu bão Champi mạnh cấp 17, mắt bão rộng 80km

HUỆ NGUYỄN
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Siêu bão Champi là một trong những cơn bão mạnh nhất trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026, mắt bão rộng khoảng 80km, rõ nét và khá đối xứng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, sáng nay (21/10), siêu bão Champi có vị trí khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 130,2 độ Kinh Đông, cường độ mạnh cấp 17, giật trên cấp 17. Hiện siêu bão còn cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 800km về phía Đông Đông Nam.

“Siêu bão Champi được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026, vượt qua cường độ của siêu bão Sinlaku.

Theo các số liệu phân tích vệ tinh mới nhất, siêu bão Champi có sức gió mạnh nhất khoảng 210km/giờ, áp suất khí quyển tại tâm giảm xuống tới 900hPa. Với cường độ này, Champi tương đương siêu bão cấp 5 theo phân loại của cơ quan khí tượng Mỹ”, cơ quan khí tượng thủy văn thông tin.

Cũng theo cơ quan khí tượng thủy văn, ảnh mây vệ tinh cho thấy, siêu bão Champi hiện tại có cấu trúc của một siêu bão rất mạnh và tổ chức tốt, với mắt bão rộng khoảng 80km, rõ nét và khá đối xứng.

Hình ảnh trên vệ tinh của siêu bão Champi lúc 7h ngày 21/10. (Nguồn: NCHMF)

Theo phân tích trường dòng dẫn quy mô lớn ở các mực 500-700hPa, siêu bão Champi hiện nằm ở phía Tây Nam của áp cao cận nhiệt đới. Bão đang hoạt động trên vùng biển có nhiệt độ mặt nước khoảng 29-30°C, là điều kiện thuận lợi để duy trì cường độ mạnh.

Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, siêu bão vẫn có khả năng duy trì cường độ cấp 17, giật trên cấp 17, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/giờ.

Từ 22/10, Champi có xu hướng chuyển dần sang hướng Tây Bắc. Khi di chuyển về phía Bắc và đi vào khu vực có nhiệt độ mặt nước biển thấp hơn, cường độ bão được dự báo suy yếu dần.

So với các phiên dự báo 2 ngày qua, dự báo mới nhất của nhiều cơ quan khí tượng quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ… đã có xu hướng thống nhất hơn về kịch bản đường đi của siêu bão Champi. Theo đó, bão ít khả năng đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan (Trung Quốc).

Đến khoảng 24/10, khi di chuyển đến vùng biển phía Đông Đài Loan, cường độ siêu bão Champi được dự báo giảm xuống khoảng cấp 10, giật cấp 13. Sau đó, bão có khả năng chuyển hướng Đông Bắc, di chuyển về phía khu vực Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đến ngày 25/10, khi tiến về khu vực phía Nam Nhật Bản và Hàn Quốc, bão Champi tiếp tục suy yếu, với cường độ dự báo khoảng cấp 8, giật cấp 10.

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