Siêu bão Champi sở hữu sức gió khủng khiếp lên đến 296 km/h.

Cách đây vài phút, CNN đăng tải đoạn clip cho thấy mây vệ tinh chuyển động dữ dội của siêu bão Champi và nhận định Champi là siêu bão mạnh nhất trên thế giới năm 2026 tính cho đến nay.

Trên ảnh radar, cơn bão cũng có cấu trúc rất mạnh khi đi qua Guam vào sáng sớm Chủ nhật theo giờ địa phương.

Champi là siêu bão mạnh nhất Trái đất năm 2026. Nguồn: CNN

The Weather Network ngày 21/10 thông tin, xét về tốc độ gió, siêu bão Champi là cơn bão mạnh nhất trên Trái Đất trong năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại, vươn lên vị trí hàng đầu với tốc độ gió đỉnh điểm đạt 296 km/h — tương đương với một cơn bão Cấp 5 (theo thang bão Saffir-Simpson).

Bão Polo trước đó đã nắm giữ danh hiệu xoáy thuận nhiệt đới mạnh nhất thế giới năm 2026 về tốc độ gió. Cơn bão này đạt đỉnh với sức gió duy trì tối đa là 285 km/h và áp suất trung tâm tối thiểu là 892 mb - con số này vẫn thấp hơn so với Champi (895 mb) - khiến Polo mạnh hơn Champi ở khía cạnh áp suất.

Ảnh: The Weather Network

Siêu bão Champi cũng là cơn bão Cấp 5 thứ 7 trên thế giới trong năm 2026

Hệ thống thời tiết thuận lợi ở Tây Thái Bình Dương này đã biến thành một "máy phát điện" khổng lồ với sức gió mạnh nhất đạt 296 km/h, tương đương bão cấp 5.

Nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực Tây Thái Bình Dương này đang duy trì quanh mức 30°C, ấm hơn một chút so với bình thường vào thời điểm này trong năm.

Môi trường xung quanh cơn bão có độ ẩm cao, gió lặng, sức gió yếu và đủ lực nâng ở tầng trên để đẩy không khí ra khỏi cơn bão. Đây là những điều kiện thuận lợi để bão tăng tốc sức mạnh.

Siêu bão Champi với kích thước khổng lồ sẽ tiếp tục di chuyển về hướng Tây hướng tới Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) trước khi chuyển hướng sang phía Tây Bắc vào cuối tuần này.

Do di chuyển vào môi trường bất lợi hơn, bão Champi được dự báo sẽ chỉ suy yếu xuống Cấp 4 hoặc 3 vào thứ Năm và thứ Sáu.

Tham khảo: CNN, The Weather Network