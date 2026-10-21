Công nghệ này của Mỹ đã tích lũy được hơn 4 triệu giờ hoạt động thương mại trên toàn thế giới.

Sáng 20/10/2026, tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch [Khu kinh tế Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị] Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng lúc làm hai việc: Khởi công Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và công bố Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I phát điện lên lưới quốc gia.

Theo báo cáo của chủ đầu tư EVN, hai dự án có tổng công suất 3.015,8 MW, tổng mức đầu tư hơn 82.145 tỷ đồng, và khi hoàn thành sẽ bổ sung trên 17,2 tỷ kWh mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia. Riêng Quảng Trạch II dự kiến cung cấp khoảng 10 tỷ kWh điện/năm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức triển khai thi công Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II. Ảnh: EVN

Tiến trình phát triển của Quảng Trạch I và Quảng Trạch II. Nguồn thông tin: EVN - Đồ họa do AI thực hiện.

Nhà máy điện khí LNG Quảng Trạch II đang được EVN phát triển, với sự hợp tác của liên doanh EPC gồm Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc (PowerChina) và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA).

Về vốn, dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II chia thành hai khối. Phần nhà máy điện có tổng mức đầu tư 40.123 tỷ đồng; phần kho và cảng LNG có mức đầu tư khoảng 11.800 tỷ đồng. Cộng lại, tổng vốn toàn dự án Quảng Trạch II khoảng hơn 52.000 tỷ đồng.

Nhà máy LNG Quảng Trạch II sẽ dùng công nghệ tuabin khí mới nhất của Mỹ

Hạng mục đắt giá và quan trọng bậc nhất của dự án chính là công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp của Mỹ được nhập khẩu về phục vụ nhà máy.

Ngày 23/6/2026, "gã khổng lồ" ngành năng lượng Mỹ GE Vernova công bố sẽ cung cấp 2 tuabin khí 9HA.02 và 2 máy phát điện H78 cho Nhà máy Quảng Trạch II.

Đây là tuabin khí thế hệ mới nhất, hiệu suất cao nhất về năng lượng và môi trường của doanh nghiệp sở hữu 85.000 nhân viên tại khoảng 100 quốc gia trên toàn cầu.

Những đặc điểm nổi bật về hiệu suất và môi trường nổi bật của dòng tuabin khí 9HA.02 của GE Vernova. Đồ họa do AI thực hiện.

"Chúng tôi rất vinh dự được hỗ trợ EVN trong dự án Nhà máy điện LNG Quảng Trạch II và mong muốn tiếp tục xây dựng mối quan hệ lâu dài tại Việt Nam" - ông Ramesh Singaram, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành mảng Điện khí của GE Vernova tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, cho biết.

Ông Ramesh Singaram, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành mảng Điện khí của GE Vernova tại khu vực châu Á Thái Bình Dương bày tỏ.

"Với tổng số giờ hoạt động thương mại của hệ thống HA trên toàn thế giới đã vượt quá 4 triệu giờ, đơn đặt hàng này phản ánh sự tin tưởng mà khách hàng tiếp tục dành cho công nghệ này trong việc cung cấp điện năng hiệu quả, linh hoạt và đáng tin cậy".

GE Vernova cho biết dòng tuabin HA có mặt tại 130 tổ máy vận hành ở 21 quốc gia trên toàn thế giới (trong đó có Việt Nam) - đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với một trong những công nghệ tuabin khí tiên tiến và hiệu quả nhất của ngành công nghiệp điện.

Công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp này cũng không còn xa lạ với Việt Nam: Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, tổng công suất khoảng 1.624 MW, đã dùng tuabin 9HA.02 và đi vào vận hành thương mại hồi tháng 1/2026.

Các chuyên gia đánh giá, một trong những giá trị lớn hơn của Quảng Trạch II nằm ở tính linh hoạt. Điện gió và điện mặt trời đang tăng rất nhanh nhưng biến động theo thời tiết, nên lưới điện cần những nguồn có thể tăng giảm công suất nhanh để giữ ổn định.

Theo GE Vernova, tuabin 9HA.02 được thiết kế để vận hành linh hoạt và điều chỉnh công suất theo nhu cầu phụ tải khi tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng lớn. Đó là lý do điện khí LNG được xem là nhiên liệu chuyển tiếp trên con đường tới Net Zero.

Nhà máy sẽ sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu, được tái hóa khí và sử dụng làm nhiên liệu cho các tuabin khí trong cấu hình chu trình hỗn hợp để phát điện hiệu quả hơn.

Nếu giữ được các mốc đi vào vận hành thương mại vào 28/2/2030 và 30/4/2030, Quảng Trạch II sẽ là một mảnh ghép quan trọng của bài toán an ninh năng lượng: Giữ cho đèn sáng khi gió lặng, nắng tắt, và dần giảm gánh nặng phát thải của điện than.

Tham khảo: EVN, GE Vernova