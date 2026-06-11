Show Trung Quốc ngập chìm trong bê bối

Show Keep Running Trung Quốc bị chỉ trích vì các thành viên thiếu tôn trọng nhau, nhận tiền tỷ để quảng bá cho địa phương nhưng cách làm thiếu chỉn chu.

Ngày 8/6, trang QQ đưa tin chương trình truyền hình giải trí Keep Running (Running Man bản Trung Quốc) đang vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích của khán giả sau khi bị lộ thông tin nhận 8,5 triệu NDT (hơn 33 tỷ đồng) từ thành phố Giang Sơn, Cù Châu, Chiết Giang, Trung Quốc để quảng bá du lịch địa phương. Tuy nhiên hình ảnh sai lệch, trong quá trình quay phim còn làm hư hại địa điểm nổi tiếng, khiến nơi đây ngập rác.

Theo QQ, những năm gần đây chương trình Keep Running xây dựng hình ảnh tích cực khi quảng bá rằng show giải trí đang hỗ trợ du lịch văn hóa cho địa phương miễn phí. Hành động từ thiện này giúp chương trình nhận được thiện cảm của khán giả bởi Keep Running là chương trình giải trí "quốc dân", từng đạt tỷ suất người xem rất cao, có sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng sẽ thu hút sự chú ý của khán giả.

Nghệ sĩ tham gia chương trình Keep Running thường mặc đồ truyền thống của địa phương, tới các địa điểm văn hóa nổi tiếng để ghi hình kết hợp quảng bá du lịch.

Tuy nhiên, người trong ngành tiết lộ đội ngũ sản xuất Keep Running đã báo giá cho các địa phương và thu tiền từ sở văn hóa - du lịch tại mỗi thành phố mà họ tới quay phim, thậm chí chi phí rất cao từ 5 triệu đến 20 triệu NDT.

Mỗi lần chương trình tới ghi hình, địa phương phải hỗ trợ dọn dẹp hiện trường, chuẩn bị trước địa điểm ghi hình, công tác bảo vệ, khách sạn nghỉ ngơi cho nghệ sĩ, phong tỏa khu vực để phục vụ việc quay phim.

Vì trong các bảng thông cáo show khẳng định việc quảng bá du lịch địa phương là hành động thiện nguyện miễn phí, nên khi biết đội ngũ sản xuất nhận tiền của địa phương, khán giả cảm thấy bức xúc vì bị lừa.

Không chỉ thành phố Giang Sơn phải chi trả tiền để show Keep Running quảng bá văn hóa và gặp ý kiến chỉ trích của khán giả. Trong tập gần đây, khi chương trình Keep Running tới quay phim tại thành phố An Dương, Hà Nam, Trung Quốc, họ nhận lời quảng bá cho thành phố với chi phí hàng triệu NDT nhưng lại edit nhầm thành hình ảnh của một thành phố khác thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Không những vậy, trong quá trình quay show, người hâm mộ các nghệ sĩ đến bảo tàng Ân Khư, An Dương để được nhìn trực tiếp thần tượng thì giẫm lên cỏ và các biểu tượng tại bảo tàng, khiến thành phố An Dương phải bỏ ra 50.000 NDT để sửa lại. Hàng nghìn fan này cũng để lại một bãi rác lớn tại nơi quay phim và chính quyền thành phố phải bỏ chi phí ra dọn dẹp.

Chính vì hiệu quả quảng bá không tốt, cộng thêm thông tin địa phương phải bỏ ra tới hàng triệu NDT chi phí sản xuất, người dân mới bức xúc chỉ trích chương trình Keep Running.

"Đưa hình ảnh danh lam thắng cảnh ở nơi khác vào video quảng bá cho An Dương, đội ngũ sản xuất cũng quá tắc trách rồi", "Nhận tiền mà không làm cho tử tế", "Đáng nói là chương trình này ngày càng ít người xem, vinh quang đã thuộc về quá khứ, nhưng vẫn nhận nhiều tiền như vậy của địa phương, hiệu quả thì chẳng thấy đâu", "Đám nghệ sĩ này kiếm tiền thật dễ dàng", "Tôi thật sự ngày càng ghét chương trình này rồi", "Trước đó có một tập quay ở Hương Cách Lý Lạp, lúc đầu tôi rất mong chờ, nhưng kết quả lại hoàn toàn không thể hiện được đặc sắc địa phương. Ngay cả trang phục cơ bản nhất cũng mặc sai, đủ để thấy họ làm việc như thế nào rồi. Từ đó về sau tôi cũng không còn tin mấy lời nói rằng họ làm chương trình để quảng bá văn hóa địa phương nữa".

Khi đội ngũ Keep Running đến ghi hình, nhiều người hâm mộ đổ xô đến nhìn thần tượng, phá hoại cảnh quan.

Không chỉ chương trình Keep Running nhận chỉ trích từ khán giả, các nghệ sĩ tham gia cũng đang vướng nhiều bê bối khác nhau. Trong đó, Bạch Lộc thể hiện thái độ hời hợt khi tham gia các trò chơi. Cô lựa chọn những nhiệm vụ nhẹ nhàng không tốn nhiều công sức.

Cô còn bị chỉ trích có thái độ và phát ngôn bị chê EQ thấp, kém duyên, thiếu tôn trọng đàn anh. Cô gọi thẳng tên các thành viên lớn tuổi là Sa Dật, Lý Thần, Trịnh Khải...

Bạch Lộc chê cười việc Lý Thần và Trịnh Khải luôn dốc sức cạnh tranh trong các trò chơi. Hay khi Lý Thần muốn xung phong làm người thử thách, Bạch Lộc cũng không cho nam nghệ sĩ tham gia, chỉ đạo Lý Quân Nhuệ thay thế. Trong một trò chơi khác, khi Sa Dật xé bảng tên của Bạch Lộc, anh phải xin lỗi cô nhiều lần dù làm đúng quy tắc trò chơi. Chính vì vậy, Bạch Lộc bị chỉ trích coi thường đàn anh, cho rằng bản thân là ngôi sao lớn, có nhiều người hâm mộ nên chảnh chọe bắt người khác phải chiều theo ý kiến của mình.

Phạm Thừa Thừa cũng bị chỉ trích vì liên tục công kích đàn anh Trịnh Khải trước mặt mọi người, bảo khách mời đi giật bảng tên của Trịnh Khải, chê bai đàn anh chỉ ở mức bình thường.

Phạm Thừa Thừa cũng có câu nói bị cho là phân biệt ác ý với dàn Keep Running "đời đầu" (còn Trịnh Khải và Lý Thần ở lại, những người khác đã rời đi hoặc bị thay thế).

Các nghệ sĩ trong show như Lý Thần, Bạch Lộc, Phạm Thừa Thừa đang là tâm điểm chỉ trích của khán giả. Thậm chí có người kêu gọi ngừng show.

Những tranh cãi về show Keep Running đã âm ỉ từ lâu khi chất lượng chương trình ngày càng giảm sút. Trang QQ bình luận thay vì đối xử bình đẳng với các nghệ sĩ, tôn trọng khách mời, hiện tại Keep Running quan tâm hơn tới các nghệ sĩ có lượng người hâm mộ cao, thu hút truyền thông vì những nghệ sĩ này mang lại lượng truy cập cao hơn, thu hút các thương hiệu quảng cáo.

Bên cạnh đó, các thành viên của show thiếu sự nhiệt tình, trò chơi cũng không còn cuốn hút, mạnh mẽ như Keep Running xưa nên không còn thu hút khán giả, từ chương trình quốc dân trở thành show bị người xem ghét bỏ.

Hiện tại, nhà sản xuất show Keep Running đã phải xin lỗi vì nhầm hình ảnh của thành phố An Dương. Tuy nhiên, họ không trả lời về việc nhận chi phí quảng bá từ địa phương dù sự việc đã trở nên rầm rộ trên MXH với hơn 100 triệu lượt đọc.