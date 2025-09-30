"Shipper" báo làm mất đơn hàng 92.000 đồng, hứa bồi thường gấp đôi, người phụ nữ đưa số tài khoản ngân hàng, 3 phút sau bị lừa hơn 481 triệu

Được bồi thường “gấp đôi” vì shipper làm mất đơn hàng

Ngày 30/10/2017, bà Vương ở Hồ Bắc, Trung Quốc, đặt mua trực tuyến một gói bột chiên xoắn trị giá 24,9 NDT (hơn 92.000 đồng). Theo người bán, đơn hàng của bà Vương sẽ được giao sớm, thế nhưng đến ngày 3/11/2017, người phụ nữ này vẫn chưa nhận được.

Quá sốt ruột, bà Vương liên hệ với người bán tại Nghĩa Ô (Chiết Giang) và được thông báo rằng đơn vị vận chuyển đã làm thất lạc đơn hàng của bà. Người bán cho biết sẽ gửi lại một đơn hàng mới và nhắc nhở bà Vương nên để ý điện thoại để nhận hàng.

Chiều 4/11/2017, bà Vương bất ngờ nhận cuộc gọi từ một số điện thoại ở Quảng Châu. Ở đầu dây bên kia, một người đàn ông tự xưng là nhân viên chuyển phát nhanh (shipper) cho biết anh ta chính là người đã vô tình làm mất gói hàng của bà Vương.

Người này nói vì lo sợ bà Vương khiếu nại nên đã quyết định liên hệ trực tiếp để bồi thường gấp đôi với số tiền 49,8 NDT (hơn 184.000 đồng). Thông tin về gói hàng và giá trị đơn mua trùng khớp khiến bà Vương tin tưởng. Trước đó, bà cũng từng gửi đơn khiếu nại, nên lời giải thích của đối phương càng khiến bà yên tâm hơn.

Để nhận tiền bồi thường, bà Vương làm theo hướng dẫn, thêm tài khoản WeChat mà người này cung cấp. Đối tượng tiếp tục gửi mã QR và yêu cầu bà Vương quét để truy cập “hệ thống tài chính” của công ty. Trên trang web giả mạo, bà Vương điền đầy đủ họ tên, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu cùng mã xác minh điện thoại.

Sau đó, bà còn xóa mã QR khỏi điện thoại theo yêu cầu của "shipper". Thế nhưng chỉ 3 phút sau, bà Vương choáng váng khi nhận được tin nhắn báo tài khoản ngân hàng bị trừ tổng cộng 130.000 NDT (hơn 481 triệu đồng). Quá hoang mang, người phụ nữ này vội vã đến đồn cảnh sát gần nhất để trình báo sự việc.

Trên đường đi, "shipper" tiếp tục gọi điện cho bà Vương. Người này giải thích lúc nãy hệ thống bị lỗi nên trừ nhầm tiền, đề nghị bà quét thêm một mã QR khác để được hoàn lại 130.000 NDT. Tuy nhiên, lần này bà Vương đã cảnh giác, không tiếp tục làm theo yêu cầu của người này.

Mất tiền lớn vì tham “lợi nhỏ”

Tiếp nhận vụ việc, Đồn Công an Nam Hồ thuộc Cục công an quận Hồng Sơn, Hồ Bắc, đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Họ cho rằng do bà Vương đã tiết lộ thông tin ngân hàng nên những kẻ lừa đảo đã truy cập vào tài khoản ngân hàng của bà và thực hiện giao dịch. Trong đó số tiền 130.000 NDT bị chuyển đi, cảnh sát truy ra 50.000 NDT (hơn 185 triệu đồng) được sử dụng để mua thiết bị chơi game, 80.000 NDT (hơn 296 triệu đồng) còn lại được chuyển vào một quỹ tương hỗ.

Nhờ sự phối hợp giữa cảnh sát và nền tảng thanh toán, bà Vương đã lấy lại được 80.000 NDT trong quỹ, song số tiền 50.000 NDT còn lại coi như mất trắng.

Sau vụ việc, bà Vương hối hận: “Chỉ vì một ít tiền bồi thường mà tôi đánh mất 50.000 NDT tích cóp nhiều năm. Nếu không vì ham cái lợi nhỏ nhoi, tôi đã không rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo”.

Theo các chuyên gia an ninh mạng Trung Quốc, kẻ lừa đảo thường dựng kịch bản “làm mất đơn hàng” rồi lợi dụng tâm lý ham nhận bồi thường để dẫn dụ nạn nhân. Sau đó, chúng buộc người bị hại cung cấp toàn bộ thông tin tài khoản qua đường link giả mạo, từ đó chiếm đoạt tiền.

Qua vụ việc trên, các chuyên gia Trung Quốc khuyên người tiêu dùng cần tỉnh táo trước mọi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu hay mã xác minh qua các đường link lạ. Việc bồi thường hàng hóa nếu có đều phải thực hiện qua kênh chính thức của sàn thương mại điện tử hoặc công ty vận chuyển, tuyệt đối không thực hiện qua mã QR hay ứng dụng bên ngoài.

