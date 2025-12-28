Shark Phú hé lộ sau chuyến thăm công xưởng Trung Quốc: Nhà máy bán dẫn 200 triệu USD nay bán 50 triệu USD, ai chớp thời cơ có thể tăng trưởng 1.000%

Ông Nguyễn Xuân Phú - Chủ tịch Tập đoàn Sunhouse.

Mới đây, Hội Doanh nhân trẻ Hà Nội (Hanoiba) tổ chức chương trình Cafe Sáng với chủ đề: Chiến lược nhân sự cho SME 2026.

Tại chương trình, ông Nguyễn Xuân Phú– Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse (còn gọi là Shark Phú) đã đưa ra dự báo về tình hình thị trường bất động sản, tài chính và xu hướng đầu tư năm 2026.

Ông Phú cho rằng năm tới không dễ để đưa ra những dự báo rõ ràng như các năm trước. Lý do thứ nhất là nền kinh tế đã thoát đáy, nhưng giai đoạn tăng trưởng tới đây sẽ không còn tăng trưởng nhanh. Vì vậy, sẽ rất khó nhìn thấy từng lĩnh vực có sự đột biến mạnh như trong những giai đoạn khủng hoảng trước đây.

Tuy nhiên, Shark Phú nhấn mạnh một số điểm chính. Thứ nhất, về cơ bản, nền kinh tế sẽ đi lên. Đây là một nhận định quan trọng. Những lĩnh vực liên quan đến sản xuất, xuất khẩu sẽ tăng trưởng tốt, kéo theo các ngành nghề phục vụ cho lĩnh vực này cũng tăng trưởng theo.

Thứ hai, các mô hình kinh doanh trên nền tảng số, bao gồm kinh doanh online hàng hóa, sản xuất nội dung, vui chơi giải trí, game… chắc chắn vẫn tiếp tục phát triển theo xu hướng.

Những lĩnh vực có khả năng phục hồi rõ nét là du lịch, nhưng tốc độ phục hồi sẽ không nhanh. Nguyên nhân theo ông Phú là do Việt Nam vẫn gặp khó khăn với nguồn khách Trung Quốc, trong khi nhóm này chiếm tới khoảng 45% thị phần. Bên cạnh đó, vấn đề visa vẫn còn vướng mắc, nên du lịch chưa thể có sự bùng nổ.

"Thực tế, nếu không có các rào cản này, du lịch năm tới đáng lẽ phải phát triển rất mạnh. Tuy nhiên, với bối cảnh hiện tại, du lịch sẽ phục hồi nhưng không thể bùng nổ như giai đoạn 2018–2019. Những lĩnh vực từng gặp khó khăn nặng nề trong đại dịch như dịch vụ ăn uống, du lịch… sẽ bắt đầu tăng trưởng trở lại. Đây là những nét cơ bản của bức tranh kinh tế", ông nhận định.

Về các yếu tố đột biến, theo Chủ tịch Sunhouse, nếu muốn tăng trưởng nhanh và mạnh, cơ hội lớn nhất đến từ việc tận dụng chính sách trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ – Trung. Doanh nghiệp nào nắm bắt được cơ hội này sẽ có bước đột phá rất lớn.

"Ví dụ, tuần trước tôi đi thăm một nhà máy bán dẫn của Hàn Quốc đang có nhu cầu bán lại. Nếu đầu tư xây dựng mới một nhà máy bán dẫn, vốn cần tối thiểu 150–200 triệu USD. Nhưng hiện nay, chỉ cần khoảng 50 triệu USD là có thể sở hữu. Lý do là lợi thế cạnh tranh của ngành bán dẫn tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ đang giảm, trong khi các quốc gia như Việt Nam lại có xu hướng đi lên. Đây cũng là lý do vì sao thời gian gần đây chúng ta nói rất nhiều đến câu chuyện bán dẫn", ông Phú dẫn chứng.

Dây chuyền sản xuất của một công ty bán dẫn tại tỉnh Giang Tô. Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Thứ hai là làn sóng dịch chuyển sản xuất. Ông cho biết đã đi thăm một nhà máy do Quảng Tây (Trung Quốc) đầu tư. Họ thuê hẳn một nhóm chuyên gia Hàn Quốc để xây dựng hoàn chỉnh nhà máy sản xuất màn hình điện thoại, màn hình OLED. Hiện họ đang tìm kiếm đối tác Việt Nam để đầu tư xây dựng nhà máy gia công màn hình cho điện thoại, máy tính bảng, phục vụ cả thị trường trong nước và quốc tế.

Ông Phú cho rằng đây là một cơ hội cực kỳ lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam nếu tìm được cơ hội hợp tác, liên doanh, liên kết hoặc đầu tư để sản xuất các sản phẩm thay thế Trung Quốc. Trước đây, Trung Quốc xuất khẩu trực tiếp, nhưng nay do rào cản thuế quan, họ buộc phải dịch chuyển sang Việt Nam, hợp tác với doanh nghiệp Việt, hoặc các khách hàng quốc tế trước đây đặt nhà máy tại Trung Quốc sẽ tìm đến Việt Nam để gia công, sản xuất.

"Nếu doanh nghiệp nào nắm bắt được cơ hội này, mức tăng trưởng có thể là cực lớn và cực nhanh. Doanh số có thể không còn tăng 1–2% như trước mà có thể tăng 100%, thậm chí hàng nghìn %. Đây là những đột biến đặc biệt, là cơ hội kinh doanh có thể giúp doanh nghiệp lột xác nếu nắm bắt đúng thời điểm", ông phân tích.

Ngược lại, Shark Phú cũng cảnh báo những doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực suy thoái, cần phải chuyển đổi nhanh. Đặc biệt là các mô hình kinh doanh truyền thống như cửa hàng mặt tiền, chợ truyền thống… chắc chắn sẽ tiếp tục khó khăn. Nếu đã ở trong những lĩnh vực này, doanh nghiệp phải tìm cách chuyển đổi cho phù hợp với xu hướng, thậm chí sẵn sàng cắt bỏ để tái cấu trúc mạnh mẽ. Nếu cứ kéo dài tình trạng cầm cự sẽ không thể xoay chuyển.

"Trước đại dịch, tôi từng nói rằng những doanh nghiệp không thể vượt qua khủng hoảng thì nên đóng cửa sớm để bảo toàn nguồn lực. Nếu không may rơi vào lĩnh vực suy thoái, doanh nghiệp cần dám chuyển đổi, dám cắt bỏ để dồn nguồn lực cho mảng có khả năng tăng trưởng", Shark Phú nói.

Phan Trang