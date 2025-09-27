Shark Bình: “Hầu hết nhà đầu tư Crypto là người nghèo, muốn làm giàu nhanh”

Ngày 26/9, Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình) đã có buổi Livestream trên fanpage cá nhân về chủ đề: “Tài sản mã hóa - Thời cơ và rủi ro”. Trong buổi chia sẻ này, Shark Bình đã bày tỏ nhiều suy nghĩ, nhận định về thị trường tài sản mã hóa nói chung, công nghệ Blockchain và Crypto/Coin nói riêng.

Shark Bình nói gì?

Đầu tiên, Shark Bình thừa nhận bản thân không có kiến thức chuyên sâu về công nghệ blockchain. Tuy nhiên, Chủ tịch Tập đoàn NextTech vẫn giữ quan điểm: Blockchain chưa mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cuộc sống, mà chỉ giống như một “cuộc chơi” do các nước lớn tạo ra.

Một vài nhận định đáng lưu tâm của Shark Bình trong buổi livestream trưa ngày 26/9 vừa qua, như sau:

1. “Hầu hết nếu không nói muốn nói là toàn bộ, 99% dự án Blockchain phát hành đều thất bại và không có ứng dụng tích cực và thực tế với người dùng”.

2. “Hầu hết những người đầu tư vào Crypto, coin đấy, Shark quan sát rồi, hầu hết là người nghèo, hầu hết là chúng ta ít tiền nhưng mà chúng ta muốn làm giàu nhanh. Chúng ta cứ nghe cái đồng coin này hôm trước đến hôm sau tăng 5 lần, thế là chúng ta lao vào”.

3. “Đối với Shark, thị trường Crypto là thị trường thuần thao túng”.

4. “Khi giá tăng, nhà đầu tư bán sớm, có lãi thì hiếm ai cảm ơn. Nhưng khi giá giảm, thua lỗ thì lại quay ra trách móc, thậm chí chửi bới. Tôi cho rằng tâm lý đó không chuyên nghiệp. Đầu tư thì phải chấp nhận lãi thì hưởng, thua thì chịu, giống như khi mua vàng hay chứng khoán, lỗ thì cũng không thể trách người bán vàng hay sàn chứng khoán, trừ trường hợp có hành vi thao túng giá”.

5. “Khi mà cái thị trường Cryto, Blockchain nó bắt đầu nổi lên từ khoảng 2017, Shark cũng có để ý, nghiên cứu đầu tư… Kinh nghiệm là mất sạch, mất hết. Trong lĩnh vực này mà đầu tư một cách tử tế, nghiêm túc ấy thì chắc chắn mất”.

6. “Shark luôn nhấn mạnh với tất cả các start-up, các chủ doanh nghiệp rằng: Không kênh đầu tư nào nó thành công và tốt đẹp bằng đầu tư vào chính bản thân mình”.

7. “Shark cho rằng công nghệ Blockchain là một công nghệ tuyệt vời để làm phức tạp hóa những điều đơn giản… Điểm yếu của công nghệ Blockchain là tiêu tốn tài nguyên hơn rất rất nhiều lần… Cá nhân Shark thì cho rằng hiện nay cái công nghệ Blockchain nó chưa phát huy được những giá trị tích cực”.

8. “Bản thân Shark đến nay là chịu, không đầu tư vào cái lĩnh vực công nghệ Blockchain nữa, sợ lắm rồi”.

9. “Tất cả những trò gọi là mã hóa, liên kết, token hóa tài sản, Shark nghĩ nó vẫn đều rủi ro”.

10. “Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi tham gia crypto. Tôi không khuyến khích cũng không ngăn cản, nhưng mỗi người phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình”.

Sau phiên livestream, ở phần bình luận, Shark Bình cũng nhiệt tình trả lời comment của mọi người và nhấn mạnh: “Tôi thấu hiểu và đã nói ngay từ đầu phiên Livestream là những gì tôi cảnh tỉnh đến người dân, có thể sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều anh em làm Crypto. Vậy nên tôi hiểu và thông cảm cho tâm lý của những người đang tức tối vì “mất nồi cơm”, nên hoan hỉ nha”.

Shark Bình đồng tình với quan điểm “bản chất của tài sản mã hóa là đánh bạc”

Cộng đồng mạng nghĩ gì?

Sau những chia sẻ, nhận định của Shark Bình về công nghệ Blockchain và tài sản mã hóa, nhiều người - đặc biệt là những nhà đầu tư trong các lĩnh vực này, cũng bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng.

Một vài bình luận của cộng đồng mạng như sau:

- Đây không hẳn là sự thiếu hiểu biết của Shark Bình về tài sản mã hóa, mà là sự "hẹp hòi" của một doanh nhân… Ông là doanh nhân công nghệ nên sự ra đời của Blockchain cạnh tranh trực tiếp với ông, nên mới phát ngôn như vậy thôi.

- Shark Bình chỉ nói đúng một nửa - là hầu như các dự án Blockchain đều thất bại , ít có ứng dụng thực tế. Còn câu “Hầu hết nhà đầu tư crypto hay coin là người nghèo, muốn làm giàu nhanh" thì sai nhé. Vì có rất nhiều người giàu đầu tư crypto tiền tỷ trở lên, có thể lãi có thể lỗ chứ còn làm giàu nhanh thì ai chẳng muốn, kể cả bản thân Shark.

- Thị trường crypto, chia ra làm hai nhóm rất rõ.

Đầu tiên là những người có tiền nhàn rỗi, mua coin và giữ dài hạn, coi coin như một “rổ tài sản” để phân bổ. Họ có thể bỏ vài trăm ngàn đô, vài chục ngàn đô mua BTC, ETH rồi để đó 5-10 năm, lời thì thêm, lỗ thì cũng chẳng xi nhê. Vốn hóa lớn chủ yếu nằm ở nhóm này, nhưng tính trên đầu người thì ít vì tầng lớp giàu ở Việt Nam không đông, mà họ lại rất thận trọng.

Thứ hai là nhóm phổ thông, đầu tư vì FOMO và dùng đòn bẩy tài chính quá mạnh. Mình thấy đây là số đông ở Việt Nam. Người thu nhập 7-15 triệu/tháng, gom được vài chục triệu hoặc vay mượn để đầu tư. Tâm lý chung là làm thuê thì bao giờ mới giàu, phải coin phải crypto mới giàu nhanh được. Và vì vốn ít, họ chọn margin 10x, 20x để “nhân tài sản” nhưng sự thật thì phần lớn cháy tài khoản trước khi kịp giàu. Đa số chỉ được vài pha ăn may rồi mất sạch.

Hiện những chia sẻ của Shark Bình vẫn gây chú ý và tranh luận.