Shakira, Ronaldo 'béo' đốt nóng khán đài 80.000 người ở chung kết World Cup

Ngay sau khi hiệp một khép lại, mặt sân vận động được biến thành sân khấu khổng lồ với hệ thống phông nền rực rỡ. Trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina bước vào chương trình biểu diễn giữa giờ có quy mô chưa từng thấy trong lịch sử giải đấu.