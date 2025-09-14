Nhân viên giỏi thường phát huy tốt nhất khi họ được khuyến khích đổi mới, sáng tạo và hợp tác.

Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, những đặc điểm tính cách như cởi mở, tận tâm, dễ hòa hợp có liên quan mật thiết đến thành công trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, tùy từng ngành nghề, những yếu tố như độ tin cậy, sự linh hoạt hay kỹ năng giao tiếp cũng rất cần thiết.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít nhân viên giỏi lại rơi vào cảnh “lệch nhịp” với cấp trên. Những câu nói quen thuộc từ sếp đôi khi không khích lệ, mà ngược lại, khiến họ chán nản, gò bó và bị kìm hãm sự sáng tạo.

Dưới đây là 9 câu nói mà nhân viên giỏi cực kỳ ghét phải nghe và thường xuất phát từ những sếp EQ thấp.

1. “Chúng ta vẫn luôn làm thế này”

Nghiên cứu chỉ ra rằng phần lớn ý tưởng sáng tạo trong doanh nghiệp đến từ nhân viên. Thế nên, những câu như “chúng ta vẫn luôn làm thế này” hoặc “ở đây không làm vậy đâu” sẽ hạn chế sự đổi mới.

Sếp giỏi là người khuyến khích nhân viên sáng tạo, chứ không phải buộc họ tuân theo những quy trình kém hiệu quả chỉ để dễ quản lý.

Ảnh minh hoạ.

2. “Sao em hỏi nhiều thế?”

Đặt câu hỏi là cách mở ra trao đổi, học hỏi và tư duy phản biện. Một nghiên cứu năm 2021 cho thấy việc đặt câu hỏi giúp tăng động lực, sự sáng tạo và tính cởi mở.

Nhân viên giỏi sẽ cảm thấy không được tôn trọng nếu sự tò mò và tinh thần tìm hiểu bị gắn mác “phiền phức”.

3. “Đừng để bụng”

Sếp có EQ cao thường biết cách xử lý cảm xúc khéo léo và tạo môi trường làm việc nhân văn. Ngược lại, câu “đừng để bụng” thường vô tình phủ nhận cảm xúc thật của nhân viên.

Nhân viên giỏi làm việc hiệu quả một phần nhờ họ được thấu hiểu và tôn trọng, chứ không phải bị coi như “cỗ máy làm việc”.

4. “Anh/Chị không có thời gian giải thích”

Trái với hình ảnh sếp hay soi mói, nhiều nghiên cứu lại chỉ ra rằng vấn đề lớn nhất là lãnh đạo không giao tiếp đủ. Khi sếp từ chối giải thích, nhân viên không chỉ mất cơ hội học hỏi mà còn dễ cảm thấy xa cách, thiếu gắn kết với tổ chức.

5. “Ở đây không phải để kết bạn”

Nghiên cứu cho thấy mối quan hệ tích cực trong công việc giúp tăng hiệu suất, sức khỏe tinh thần và hạnh phúc. Sếp giỏi biết rằng môi trường thân thiện, tin tưởng và hợp tác là yếu tố quan trọng.

Ảnh minh hoạ.

6. “Đó không phải việc của tôi”

Một sếp thiếu trách nhiệm thường né tránh vấn đề bằng cách nói “không phải việc của tôi”. Nhưng sếp giỏi hiểu rằng việc hỗ trợ nhân viên, giải quyết khó khăn và đồng hành mới là nền tảng của sự thành công chung.

7. “Anh/Chị chỉ đùa thôi mà”

Câu nói này thường là biểu hiện của sự thao túng cảm xúc. Dù trong công việc hay đời sống cá nhân, điều này đều phá hoại lòng tin và khiến nhân viên cảm thấy bị xúc phạm.

8. “Không thích thì nghỉ”

Thay vì lắng nghe góp ý hay tìm giải pháp, kiểu sếp này chọn cách phủi trách nhiệm. Điều này chỉ khiến môi trường làm việc thêm độc hại, nhân viên mất động lực và tổ chức mất đi nhân tài.

Ảnh minh hoạ.

9. “Em phải thấy may mắn vì có công việc này”

Đây là cách sếp lợi dụng sự bất an về tài chính để khống chế nhân viên. Thay vì tạo ra không gian để nhân viên phát triển, họ gieo rắc sợ hãi để dễ kiểm soát.

Đối với những người tài năng, đây là câu nói khiến họ mất lòng tin nhanh nhất.

Kết luận

Nhân viên giỏi không chỉ cần mức lương ổn định mà còn cần một môi trường tôn trọng, cởi mở và nhân văn. Những câu nói mang tính phủ nhận, kiểm soát hay thao túng từ sếp có thể phá hỏng động lực, sự sáng tạo và cả lòng trung thành của họ.

Theo Yourtango