Mới đây, cư dân tại một tòa nhà ở Đài Loan (Trung Quốc) đã ngửi thấy thứ mùi lạ trong nước và khi lên kiểm tra bể thì có phát hiện rùng mình bên trong.

Thông tin được tờ World Of Buzz dẫn lại từ hãng truyền thông Đài Loan ETtoday cho biết, sự việc mới được phát hiện vào thứ Năm, ngày 11/9 vừa qua tại quận Văn Sơn, thành phố Đài Bắc.

Theo đó, cư dân của một tòa nhà tại đây bỗng nhận thấy mùi khó chịu trong nước, nên một kỹ thuật viên đã được điều động đến để cùng người dân kiểm tra và vệ sinh bể chứa nước trên nóc tòa nhà.

Kết quả là tất cả những người chứng kiến đều bàng hoàng khi phát hiện một thi thể nam giới nổi bên trong bể chứa nước. Cảnh sát đã được thông báo và khi đến hiện trường kiểm tra, họ cho rằng người đàn ông đã tử vong được khoảng 3 ngày và không có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ án mạng.

Thi thể nam giới đang phân hủy trong bể nước chung cư tại Đài Loan.

Sau khi phân tích dấu vân tay và xác minh ADN, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là một công nhân phá dỡ 40 tuổi, họ K, từng có tiền án trộm cắp. Theo điều tra của cảnh sát, K có thể đã đột nhập vào tòa nhà vào ngày 9 tháng 9, khi tòa nhà đang trong quá trình xây dựng.

Vì K không liên quan đến công trình xây dựng nên cảnh sát nghi ngờ K đã lẻn vào tòa nhà để trộm cắp các vật dụng có giá trị, nhưng không may, anh ta đã ngã xuống bể nước khi đang leo thang và phải trả giá bằng mạng sống của mình. Kết quả điều tra của cảnh sát cũng cho thấy chiếc thang bên trong bể nước đã bị hỏng. Rất có thể đây chính là nguyên nhân khiến cho K gặp nạn.

Nạn nhân tử vong tại bể nước từng có tiền án trộm cắp.

Được biết, tòa nhà này là nơi sinh sống của khoảng 40 đến 50 cư dân, và việc sử dụng nước với thi thể đang phân hủy bên trong đã làm dấy lên lo ngại về những nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe của người dân.

Chuyên gia pháp y Gao Dazheng cho biết việc sử dụng nguồn nước nhiễm bẩn nói trên có thể gây ra những sự khó chịu cho người dân vì mùi khó chịu của nó.

Tuy nhiên, chuyên gia này đã đảm bảo với cư dân rằng vì hầu hết nước sinh hoạt đều được đun sôi nên nguy cơ nhiễm khuẩn đã giảm đáng kể và người dân không cần phải quá lo lắng.

Gia Linh (Theo World Of Buzz)