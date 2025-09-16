Những màn cầu hôn lãng mạn, hoành tráng thường thu hút sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên mới đây, một màn cầu hôn đã kết thúc trong sự ngỡ ngàng của những người trong cuộc cũng như người chứng kiến vì diễn biến bất thường của nó.

Theo truyền thông Đài Loan, sự việc đã xảy ra tại Đài Loan (Trung Quốc) từ tháng 6 năm nay, nhưng câu chuyện mới được viral trở lại trên Internet trong thời gian gần đây và được tờ World Of Buzz đăng tải hôm 15/9 vừa qua.

Người đàn ông 29 tuổi đã cầu hôn bạn gái với tấm băng rôn có ghi dòng chữ "Marry Me" (Tạm dịch: Lấy anh nhé!) đặt trong cốp chiếc Mercedes-Benz sang trọng. Tưởng như màn cầu hôn ngọt ngào này sẽ kết thúc bằng câu "Em đồng ý" của cô gái cũng như sự chúc phúc của những người có mặt tại đó, nhưng mọi chuyện đã bất ngờ thay đổi.

Cô gái đang ngỡ ngàng vì vừa mới được bạn trai cầu hôn xong...

Do người đàn ông đã đỗ xe sai quy định, nên thông tin này nhanh chóng được báo với cảnh sát. Sau đó, cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường để điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện người đàn ông 29 tuổi, họ Huang đang đi cùng bạn gái. Tuy nhiên, cảnh sát nhận thấy Huang có dấu hiệu khả nghi nên đã kiểm tra xe của anh ta. Một gói bột trắng được tìm thấy trong tay vịn xe, nhưng Huang từ chối bị kiểm tra thêm và muốn tấn công cảnh sát.

... thì đã chứng kiến cảnh bạn trai bị cảnh sát giải đi.

Sau đó, anh ta bị khống chế và cuối cùng đã thú nhận việc sử dụng ketamine - một loại ma túy tổng hợp. Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện Huang có tiền án liên quan đến việc tàng trữ vũ khí, ma túy và tội phạm có tổ chức. Sau khi thu giữ các bằng chứng liên quan đến ma túy, vụ án đã được chuyển giao để điều tra theo Đạo luật Phòng chống Nguy cơ Ma túy.

Những bức ảnh về tấm băng rôn ghi dòng chữ "Marry Me" treo trong cốp xe của Huang trong khi bạn gái anh ta đứng bên cạnh chứng kiến cảnh sát khống chế bạn trai trong cuộc ẩu đả đã viral trên MXH. Không rõ liệu người bạn gái có biết về việc tàng trữ ma túy và tiền án của Huang hay không. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng mặc dù buổi cầu hôn đã không thành công, nhưng rõ ràng cô gái đã "được" nhiều hơn là "mất". Nếu vụ việc vỡ lỡ sau khi cô kết hôn với Huang thì mọi chuyện có lẽ sẽ còn phức tạp hơn nhiều.

Gia Linh (Theo World Of Buzz)