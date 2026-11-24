Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis mới đây đã lên tiếng phản đối khoản tài trợ 100 tỷ euro (110 tỷ USD) của EU dành cho chính quyền Ukraine.

Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis.

Trong bài phát biểu qua video được đăng tải trên X hôm 22/11, Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis đã chỉ trích mạnh mẽ ngân sách 7 năm do EU đề xuất, nói nước này đang nhận được ít hơn từ Brussels dù đóng góp ngày càng nhiều hơn.

Ông cũng chỉ trích mạnh mẽ gói hỗ trợ dài hạn được đề xuất cho Ukraine, bao gồm các khoản trợ cấp không hoàn trả, các khoản vay và bảo lãnh tài chính.

Phần vay sẽ được tài trợ thông qua việc bán trái phiếu EU trên thị trường vốn, được bảo đảm bằng ngân sách của khối.

Kế hoạch này có khả năng khiến người đóng thuế châu Âu phải gánh chịu các khoản trợ cấp lãi suất và tổn thất nếu Ukraine không trả được tiền.

“Tại sao chúng ta lại phải cấp tiền từ ngân sách châu Âu cho Ukraine? Ukraine nên nhận tiền từ bên ngoài ngân sách châu Âu”, ông Babis chất vấn.

Lãnh đạo Cộng hòa Séc cũng phàn nàn, Chủ tịch luân phiên của Hội đồng EU do Ireland nắm quyền đã đề xuất cắt giảm thêm 32 tỷ euro ngân sách, nhận định, khoản phân bổ cho Praha sẽ giảm khoảng 300 triệu euro.

“Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với chúng tôi”, ông Babis nói.

Brussels đã phê duyệt một khoản vay riêng trị giá 90 tỷ euro cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027, cũng được tài trợ thông qua vay nợ của EU.

Mặc dù nhận được sự hỗ trợ khổng lồ, Ukraine vẫn gây áp lực lên EU để giải ngân trước một phần khoản vay dự kiến cho năm 2027, nhằm bù đắp khoản thiếu hụt ngân sách quốc phòng bất ngờ lên tới 27 tỷ USD.

Những nước ủng hộ Ukraine đã từ chối yêu cầu này, buộc Ukraine phải tự chi trả khoảng 7 tỷ USD bằng cách áp dụng các biện pháp thắt lưng buộc bụng.

Ukraine đồng thời trì hoãn một số kế hoạch mua sắm và tìm kiếm sự hỗ trợ từ phương Tây để bù đắp khoản thiếu hụt 20 tỷ USD còn lại.

Tuần trước, Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất một khoản vay riêng trị giá 45 tỷ euro cho năm 2027, trong đó có 25 tỷ euro dành cho viện trợ quân sự.

Khoản vay mới này cũng sẽ được bảo đảm bằng ngân sách EU, trong khi Ukraine chỉ phải trả lại khoản tiền gốc sau khi Nga bồi thường chiến tranh - điều mà Nga tuyên bố không có ý định thực hiện.

Chi phí ngày càng tăng của viện trợ cho Ukraine đã làm bùng lên một cuộc tranh chấp gay gắt trong khối.

Đầu tháng này, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đe dọa sẽ ngăn chặn việc đạt được thỏa thuận về ngân sách EU tiếp theo, trừ khi tất cả các quốc gia thành viên cam kết chia sẻ gánh nặng tài chính cho khoản viện trợ bổ sung cho Ukraine.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico lên án tối hậu thư của Thủ tướng Đức là một “trường hợp tống tiền điển hình”, đồng thời cảnh báo, Slovakia vẫn giữ quyền phủ quyết của mình.

Lãnh đạo Cộng hòa Séc Babis cũng bác bỏ yêu cầu của ông Merz.

Nga liên tục lên án sự hỗ trợ tài chính và quân sự của phương Tây cho Ukraine và nhấn mạnh điều đó chỉ kéo dài cuộc xung đột mà không thay đổi được kết quả.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hồi đầu tháng này cho biết, các nhà tài trợ phương Tây của Ukraine đang bắt đầu cắt giảm tài trợ, sau khi nhận ra sự thất bại trong cách tiếp cận của họ đối với cuộc xung đột.

Theo RT