Sẽ thêm 6 thương nhân đầu mối được cấp phép phối trộn E10 trong tháng 7

Dự kiến trong tháng 7 sẽ có thêm 6 thương nhân đầu mối được cấp phép phối trộn xăng sinh học E10, nâng tổng số lên 14, góp phần bảo đảm nguồn cung thị trường.

Theo Bộ Công Thương, với việc cho phép thuê phòng thử nghiệm để đăng ký cơ sở pha chế, dự kiến sẽ có thêm khoảng 6 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được cấp phép phối trộn xăng sinh học E10 trong tháng 7 này.

Hiện cả nước mới có 8 thương nhân đầu mối sản xuất và kinh doanh xăng dầu được cấp phép pha chế, phối trộn xăng sinh học E10, điển hình là Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex), Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)-đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Công ty TNHH Một thành viên Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro)…

Với việc Nghị quyết 29/2026/NQ-CP ngày 16/6/2026 của Chính phủ ban hành, tháo gỡ khó khăn về việc cho phép thuê phòng thử nghiệm để đăng ký cơ sở pha chế, cả nước dự kiến sẽ có 14 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được phép phối trộn xăng sinh học E10 trong tháng 7 này, giúp các doanh nghiệp chủ động hơn trong pha chế, phối trộn, kinh doanh xăng sinh học, góp phần đảm bảo nguồn cung xăng sinh học cho thị trường.

Về đảm bảo nguồn cung Ethanol nhiên liệu phục vụ pha chế, hiện cả nước có 4 nhà máy sản xuất Ethanol đang hoạt động nhưng chỉ có 3 nhà máy sản xuất Ethanol cho phối trộn xăng sinh học E5, E10 gồm nhà máy Cồn Quảng Nam, Cồn Đồng Nai và Nhiên liệu sinh học Dung Quất với tổng công suất vận hành hiện nay 15.666 tấn/tháng, tương đương hơn 67% tổng công suất thiết kế.

Trong khi đó, số liệu tổng hợp từ các doanh nghiệp đầu mối cho thấy, trong tháng 6, tổng nguồn Ethanol đạt khoảng 121.895 m³, gồm 89.383 m³ nhập khẩu và 32.512 m³ mua trong nước. Sang tháng 7 này, tổng nguồn dự kiến đạt 103.700 m³, gồm 81.500 m³ nhập khẩu và 22.200 m³ mua trong nước.

Như vậy, nguồn Ethanol tháng 6 cao hơn nhu cầu phối trộn hiện nay khoảng 92.000–100.000 m³/tháng, cao hơn 22–33% nhu cầu; tháng 7 sẽ cao từ 4–13% nhu cầu, vẫn đáp ứng yêu cầu phối trộn nhưng biên dự phòng đã giảm đáng kể.

Với cơ cấu nguồn như vậy, Ethanol nhập khẩu tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chiếm khoảng 73,3% tổng nguồn tháng 6 và 78,6% tháng 7. Trong khi đó, nguồn mua trong nước chiếm khoảng 26,7% tháng 6 và giảm còn 21,4% tháng 7.

Về doanh nghiệp, Petrolimex là đơn vị có quy mô nguồn lớn nhất, với 62.000 m³ tháng 6 và 55.000 m³ tháng 7; tiếp đến là PVOIL với 30.690 m³ tháng 6 và 18.200 m³ tháng 7. Các doanh nghiệp khác như Thanh Lễ, Hải Linh, Saigon Petro, Anh Phát, Xăng dầu Quân đội góp phần đa dạng hóa nguồn cung.

Hiện nay, nguồn cung xăng khoáng tại Việt Nam được hình thành từ hai nguồn chính, bao gồm sản xuất trong nước và nhập khẩu. Về sản xuất trong nước, nhà máy Lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) và nhà máy Lọc Hoá dầu Nghi Sơn (Thanh Hoá) tiếp tục duy trì hoạt động tương đối ổn định, không có kế hoạch dừng bảo dưỡng lớn trong giai đoạn này, qua đó duy trì nguồn cung xăng khoáng ở mức ổn định cung cấp khoảng 70% nhu cầu xăng khoáng cho thị trường.

Về nguồn nhập khẩu, các doanh nghiệp đầu mối đã tích cực triển khai các hợp đồng nhập khẩu xăng khoáng nhằm bảo đảm nguồn cung để phối trộn và cung ứng ra thị trường.