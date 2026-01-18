Sẽ phạt tới 120 triệu đồng nếu người dùng ví điện tử MoMo, ZaloPay, ShopeePay,... có hành vi sau

Mới đây, chính phủ đã ban hành Nghị định 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng và sẽ chính thức có hiệu lực từ 09/02/2026.

Nghị định số chính thức có hiệu lực từ ngày 9/2, với nhiều mức xử phạt tăng mạnh nhằm siết chặt tình trạng mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng và ví điện tử – những hành vi đang bị lợi dụng phổ biến trong các hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Theo đó, người sử dụng các ví điện tử sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu vi phạm quy định về sử dụng dịch vụ ví điện tử.

Nghị định cũng quy định mức phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với người mở hoặc duy trì ví điện tử nặc danh, mạo danh; mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn ví điện tử; lấy cắp, thông đồng để lấy cắp, mua, bán thông tin ví điện tử, từ 01 đến dưới 10 ví điện tử.

Đối với hành vi mở hoặc duy trì ví điện tử nặc danh, mạo danh; mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn ví điện tử; lấy cắp, thông đồng để lấy cắp, mua, bán thông tin ví điện tử, từ 10 ví điện tử trở lên, mức phạt có thể từ 100 triệu đồng đến 120 triệu đồng.

Bên cạnh đó, với người thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện các hành vi: sử dụng, lợi dụng dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật và thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác, cũng áp dụng khung phạt từ 100 triệu đồng đến 120 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, Nghị định quy định thêm hình thức xử phạt bổ sung như tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm, đồng thời yêu cầu các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp,...

Song song với ví điện tử, mức xử phạt đối với các vi phạm quy định về tài khoản ngân hàng cũng được điều chỉnh tăng mạnh.

Cụ thể, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, sẽ bị phạt tiền từ 100 – 150 triệu đồng. Trong khi đó, theo quy định hiện nay, mức phạt cho hành vi này chỉ từ 40 – 50 triệu đồng.

Đối với hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt được nâng lên từ 150 - 200 triệu đồng, thay vì 50 – 100 triệu đồng như trước đây.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định mức phạt từ 150 – 200 triệu đồng đối với hành vi sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo để mở hoặc sử dụng tài khoản thanh toán, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đáng chú ý, các hành vi mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh; cũng như lợi dụng tài khoản hoặc dịch vụ thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật, giao dịch khống hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác; hoặc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm đối với đơn vị chấp nhận thanh toán sẽ bị xử phạt ở mức cao hơn, từ 200 – 250 triệu đồng.