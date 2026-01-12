Giữa "bão" tăng lãi suất, ngân hàng duy nhất bất ngờ điều chỉnh giảm: Chuyện gì đang xảy ra?

Giữa bối cảnh mặt bằng lãi suất trên thị trường có xu hướng tăng, trong tuần vừa qua, Ngân hàng ACB bất ngờ điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi. Đây cũng là ngân hàng duy nhất điều chỉnh giảm lãi suất trong tuần qua.



Theo thông báo áp dụng từ ngày 6/1/2026, ACB chỉ điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm trực tuyến đối với duy nhất kỳ hạn 3 tháng, trong khi các kỳ hạn còn lại được giữ nguyên.

Cụ thể, với các khoản tiền gửi dưới 200 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn 3 tháng giảm 0,05 điểm phần trăm, còn 4,65%/năm. Đối với các khoản tiền gửi từ 200 triệu đồng trở lên, mức giảm sâu hơn, ở mức 0,1 điểm phần trăm, đưa lãi suất về cùng mức 4,65%/năm. Đây cũng là lần điều chỉnh giảm đầu tiên của ACB kể từ tháng 8/2025, sau giai đoạn ngân hàng này liên tục nâng lãi suất vào cuối năm trước.

Ở các kỳ hạn còn lại, biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến của ACB vẫn được duy trì ổn định. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,3%/năm; 2 tháng 4,4%/năm; 6 tháng 5,2%/năm; 9 tháng 5,3%/năm và 12 tháng giữ ở mức 5,7%/năm.

Ngân hàng này tiếp tục áp dụng cơ chế lãi suất bậc thang, trong đó khách hàng gửi từ 5 tỷ đồng trở lên có thể hưởng mức lãi suất tối đa 5,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, theo báo cáo kết quả kinh doanh tin đến hết quý 3/2015, dư nợ tín dụng của ACB đạt 669.000 tỷ đồng, tăng 15,2% so với đầu năm, cao hơn bình quân toàn ngành. Trong đó, cho vay doanh nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, tăng 20%, tập trung ở các lĩnh vực thương mại, chế biến chế tạo – những ngành chủ lực của nền kinh tế.

Tỷ lệ nợ xấu của ACB giảm còn 1,09%, thuộc nhóm thấp nhất ngành. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn cũng ở mức 21,8%, thấp hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước, giúp ngân hàng có dư địa tối ưu lợi suất khi mở rộng cho vay trung dài hạn.

Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn đạt 22,9%, tăng so với mức 22,1% trong quý 1 và 22,6% trong quý 2. Trong quý 3/2025, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 5.400 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng đạt hơn 16.000 tỷ đồng, tăng 5%. Động lực đến từ thu nhập ngoài lãi tăng mạnh 36% và hiệu quả chi phí được kiểm soát. Tỷ lệ giữa chi phí vận hành và thu nhập giữ ở mức 32%, phản ánh nỗ lực số hóa, tối ưu vận hành và gia tăng năng suất lao động.

Hiện tại, ngân hàng này chưa công bố báo cáo tài chính quý 4/2025 và kết quả kinh doanh cả năm 2025. Tuy nhiên, Công ty chứng khoán VCBS vừa đưa ra dự báo kết quả kinh doanh của của ACB trong quý 4/2025 và triển vọng của năm 2026.

Theo đó, VCBS dự báo lợi nhuận trước thuế của ACB quý 4/2025 đạt 6.077 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Tín dụng tiếp tục tăng trưởng tích cực, ước tính đạt lần lượt 21,5% và 22,3% cho năm 2025 và 2026 với động lực đến từ nhóm khách hàng SME và cá nhân.

Chất lượng tài sản được kiểm soát tốt giúp giảm bớt áp lực trích lập dự phòng. Biên lãi ròng bắt đầu hồi phục từ năm 2026 nhờ còn dư địa để gia tăng cho vay kỳ hạn trung -dài hạn với lợi suất cao hơn và mảng cho vay bán lẻ hồi phục.