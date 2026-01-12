Giá vàng tiếp tục tăng mạnh, đạt kỷ lục chưa từng có, thẳng tiến tới cột mốc mới

Giá vàng thế giới

Trong phiên giao dịch sáng hôm nay, giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục có một phiên tăng cực mạnh. Mở cửa phiên giao dịch, giá vàng thế giới giao ngay tăng 80 USD lên 4.589 USD/ounce. Mức giá này vượt xa kỷ lục cũ xác lập tháng 12 năm ngoái là 4.549 USD.

Giá vàng tăng mạnh trong bối cảnh Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 12, cho thấy tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng khi nền kinh tế chỉ tạo thêm 50.000 việc làm mới. Báo cáo này càng củng cố khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giảm lãi suất năm nay.

Cùng với đó, căng thẳng địa chính trị leo thang trên toàn cầu, nhà đầu tư tìm đến các công cụ trú ẩn.

Biến động giá vàng trên sàn Kitco lúc 10h30 sáng nay theo giớ Việt Nam.

Giá vàng trong nước

Cùng với sự bật tăng mạnh mẽ của giá vàng thế giới, thị trường vàng trong nước sáng nay cũng chứng kiến mức tăng "phi mã".

Giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 160-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán so với giá đóng cửa tuần trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức kỷ lục mới của mặt hàng kim loại quý này.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, cập nhật lúc 9h sáng nay, doanh nghiệp này niêm yết gía vàng ở mức 158,70 triệu đồng/lượng chiều mua vào bà 161,70 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Vàng trang sức cũng niêm yết quanh mốc 157,60 - 157,70 triệu đồng/lượng chiều mua vào159,40 - 159,50 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Nhẫn tròn đang được rao bán ở mức 157,70 triệu đồng/lượng.

Như vậy, đây đã là tuần tăng giá thứ 5 trong vòng 7 tuần trở lại đây của vàng. Điều này cho thấy sức nóng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt của kim loại quý này.

Các chuyên gia đánh giá, vàng là trụ đỡ an toàn trong dài hạn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn được khuyến cáo cần chuẩn bị tâm lý cho những nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Trước những biến động phức tạp, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư mới quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 12/2/2026.

Theo quy định, các tổ chức tín dụng sẽ không được phép duy trì trạng thái vàng âm. Ngân hàng Nhà nước đồng thời áp dụng giới hạn trạng thái vàng theo phạm vi hoạt động của từng đơn vị.

Cụ thể, các tổ chức được phép sản xuất vàng miếng chỉ được duy trì trạng thái vàng cuối ngày tối đa bằng 5% vốn tự có; trong khi các đơn vị chỉ thực hiện hoạt động mua bán vàng miếng áp dụng mức trần 2%. Việc xác định vốn tự có làm căn cứ tính toán được thực hiện dựa trên số liệu của tháng liền kề trước kỳ báo cáo.

Hiện nay có 8 ngân hàng thương mại (bao gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Techcombank, MB, VPBank và ACB) đủ điều kiện về vốn điều lệ theo Nghị định 24. Nếu các đơn vị này được cấp phép sản xuất và xuất nhập khẩu, mức 5% vốn tự có tương đương với khoảng 20 tấn vàng (trị giá 2,56 tỷ USD).

Tuần này giá vàng sẽ tăng?

Năm 2026 hứa hẹn vẫn sẽ là một năm tiếp tục đà tăng trưởng cho thị trường vàng. Khảo sát hàng tuần mới nhất của Kitco News cho tuần 12–16/1/2026 cho thấy tâm lý lạc quan tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường vàng.

Theo đó, 88% chuyên gia Phố Wall dự báo giá vàng sẽ tiếp tục đi lên, chỉ 6% cho rằng giá giảm, số còn lại giữ quan điểm trung lập. Trên Phố Main Street, 69% nhà đầu tư cá nhân kỳ vọng vàng tăng giá, phản ánh niềm tin thị trường vẫn ở mức cao sau khi giá vàng lấy lại mốc 4.500 USD/ounce.

Chuyên gia Darin Newsom (Barchart) nhận định xu hướng tăng hiện tại nhiều khả năng sẽ còn duy trì cho đến khi xuất hiện lực đảo chiều đủ mạnh, trong khi các tín hiệu này hiện vẫn chưa rõ ràng.

Đồng quan điểm, ông Rich Checkan (Asset Strategies International) cho rằng những yếu tố nền tảng như hoạt động mua vàng liên tục của các ngân hàng trung ương, xung đột địa chính trị chưa hạ nhiệt và khả năng đồng USD suy yếu trong dài hạn đang tiếp tục tạo lực đỡ vững chắc cho giá vàng.

Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, cho rằng mốc 4.500 USD có thể là rào cản đối với bên mua.

Tuy nhiên, hiện nay nhóm này vẫn liên tục mua vào, hỗ trợ các nhịp điều chỉnh. "Vì vậy, tôi chưa thấy bằng chứng nào cho thấy đà tăng hiện tại đã kết thúc", ông James Stanley nói.

Dù vậy, một số tổ chức như CPM Group cũng đưa ra cảnh báo về khả năng xuất hiện nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong ngắn hạn, với vùng hỗ trợ được xác định quanh mức 4.385 USD/ounce, trước khi xu hướng tăng quay trở lại trong quý I/2026.

Trước đó, HSBC dự báo giá vàng có thể chạm mốc 5.050 USD/ounce trong nửa đầu năm. J.P. Morgan lạc quan với mục tiêu 5.000 USD/ounce.