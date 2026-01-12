Một mặt hàng của Việt Nam được thế giới cực ưa chuộng, loạt quốc gia lớn ồ ạt nhập hàng

Theo số liệu Hải quan Việt Nam, 11 tháng đầu năm 2025 kim ngạch xuất khẩu chả cá và surimi của Việt Nam đạt 327 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ 2024 ; riêng tháng 11/2025 đạt 35 triệu USD, tăng 5%.



Dù tổng thể xuất khẩu các sản phẩm chả cá và surimi của Việt Nam trong 11 tháng duy trì đà tăng mạnh nhưng thị trường xuất khẩu có dấu hiệu phân hoá.

Một số thị trường chững lại theo chu kỳ tồn kho và sức mua, trong khi các điểm đến mới/đang lên lại tăng rất nhanh – đặc biệt là EU và Trung Quốc và Hongkong (Trung Quốc).

Trong 11 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu sang Hàn Quốc và Thái Lan vẫn duy trì mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ, lần lượt tăng 11% và 16%. Tuy nhiên, riêng trong tháng 11, kim ngạch xuất khẩu sang cả hai thị trường này đều ghi nhận xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Đây được xem là tín hiệu cho thấy doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý đến những biến động đơn hàng trong ngắn hạn, chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, linh hoạt về lịch giao hàng, giá bán, chủng loại sản phẩm và tăng cường bám sát nhu cầu của khách hàng cũng như các chuỗi bán lẻ.

Ở chiều ngược lại, thị trường EU nổi lên như một điểm sáng khi kim ngạch xuất khẩu đạt 32 triệu USD, chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch và tăng tới 91% trong 11 tháng đầu năm 2025. Đáng chú ý, Lithuania ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất trong nhóm thị trường lớn, đạt 29 triệu USD, chiếm 9% và tăng 108% so với cùng kỳ.

Cùng với EU, xuất khẩu chả cá và surimi của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc và Hong Kong tiếp tục tăng trưởng tích cực, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu sang Nhật Bản cũng ghi nhận mức tăng 19% trong 11 tháng đầu năm 2025, đạt trên 30 triệu USD. Với đặc thù là thị trường có yêu cầu cao và tương đối ổn định, Nhật Bản tiếp tục là điểm đến phù hợp cho các doanh nghiệp có năng lực kiểm soát chất lượng, tuân thủ tiêu chuẩn sản xuất và phát triển các dòng sản phẩm giá trị gia tăng.

Hiện có hơn 50 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu chả cá và surimi, trong đó một số doanh nghiệp dẫn đầu như Dalu Surimi, Kicoimex, Coimex…

Theo đánh giá của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xu hướng cạnh tranh trên thị trường chả cá và surimi toàn cầu đang dịch chuyển theo ba trục chính. Thứ nhất là nhóm sản phẩm tiện lợi, ưu tiên các dòng chế biến sẵn, dễ sử dụng, phù hợp với kênh bán lẻ và dịch vụ ăn uống.

Thứ hai là yêu cầu về chất lượng đồng đều và tính ổn định của nguồn cung, nhằm đáp ứng các hợp đồng dài hạn và giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh thị trường biến động. Thứ ba là xu hướng chuẩn hóa hồ sơ, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật ngày càng khắt khe, đặc biệt tại thị trường EU và các thị trường khó tính.

VASEP nhận định, về triển vọng, EU và Trung Quốc – HongKong được dự báo tiếp tục là những động lực tăng trưởng quan trọng trong thời gian tới nhờ đà tăng mạnh trong năm 2025. Tuy nhiên, yêu cầu về tiêu chuẩn và hồ sơ tại EU, cũng như áp lực cạnh tranh về giá và nhịp đơn hàng tại thị trường Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc và Thái Lan vẫn giữ vai trò là các thị trường trụ cột, song biến động ngắn hạn có thể rõ nét hơn, phụ thuộc vào lượng tồn kho và yếu tố mùa vụ. Trước bối cảnh này, doanh nghiệp cần chủ động xây dựng phương án điều phối sản lượng linh hoạt để thích ứng hiệu quả với diễn biến thị trường, VASEP nhấn mạnh.