Băng qua sông ngòi, ao đầm, dự án hạ tầng nghìn tỷ của Quảng Ninh ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án đường ven sông của tỉnh Quảng Ninh có chiều dài hơn 40km, thiết kế 2 làn đường song hành, mỗi chiều đường 3 làn xe, vị trí đất ở giữa 2 làn đường rộng trên 40m để dự phòng mở rộng, phát triển sau này.

Trên tuyến bố trí 13 cầu vượt sông, 10 nút giao cùng mức, 3 hầm chui dân sinh, hệ thống điện chiếu sáng và ATGT đồng bộ. Công trình có tổng vốn đầu tư gần 6.400 tỷ đồng, mang ý nghĩa động lực cho khu vực phía Tây của tỉnh khi kết nối trực tiếp cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với các địa phương trong khu vực.

Công trình này có tổng mức đầu tư gần 6.400 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Ninh, được chia thành nhiều giai đoạn và gói thầu, trong đó, Dự án Đường ven sông giai đoạn 1 được thi công từ tháng 6/2021. Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm, đóng vai trò động lực thúc đẩy khu vực cửa ngõ phía Tây của tỉnh.

Dự án Đường ven sông giai đoạn 1 có chiều dài 11,42km, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 15m. Tuyến đường được đấu nối với cao tốc Hạ Long – Hải Phòng tại nút giao Đầm Nhà Mạc và tiếp nối với dự án đường ven sông đến khu vực Đông Triều tại nút giao đường tỉnh 338. Trên tuyến thiết kế 2 cầu vượt sông Rút và sông Chanh.

Dự án có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 2.100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, điều chỉnh gia hạn hoàn thành vào quý 3/2026.

Là tuyến đường được xây dựng hoàn toàn mới, đi qua khu vực có địa chất phức tạp với nhiều sông ngòi, ao đầm và nền đất yếu , dự án gặp không ít khó khăn trong quá trình thi công, đặc biệt là công tác xử lý lún nền đường. Cùng với đó, tình trạng khan hiếm nguồn đất, cát đắp nền và biến động giá vật liệu so với thời điểm ký hợp đồng đã ảnh hưởng đáng kể đến việc huy động vật tư, khiến tiến độ thi công nhiều thời điểm bị chậm lại.

Ngoài ra, công tác giải phóng mặt bằng trong giai đoạn trước diễn ra chậm, vướng mắc kéo dài, khiến dự án không thể triển khai đồng loạt trên toàn tuyến, tác động đến tiến độ tổng thể và buộc phải điều chỉnh thời gian thực hiện.

Để đảm bảo tiến độ dự án hoàn thành theo kế hoạch, ngay từ khi triển khai, nhà thầu đã tuân thủ, đảm bảo huy động phương tiện, nhân lực, xây dựng phương án thi công tổng thể.

Đến nay, dự án đã hoàn thành xong các hạng mục kết cấu chính của cầu sông Rút, cầu sông Chanh ; hiện hạng mục thảm nhựa mặt cầu sẽ đợi thi công đồng bộ cùng đường dẫn. Đối với phần đường, đã tổ chức đào bóc đất yếu, đắp trả cát hạt mịn, đắp cát hạt trung và cắm bấc thấm, đắp nền đất K95 được gần 10km. Trong đó, đắp gia tải đạt 99% với chiều dài 8,65km, dự kiến đến tháng 6/2026 sẽ thực hiện dỡ tải và hoàn thành xử lý lún.

Trong giai đoạn hiện nay, để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, tại các vị trí nền đường đã đủ tiêu chuẩn, nhà thầu bắt đầu triển khai thi công cống thoát nước, rãnh dọc thoát nước, thảm nhựa, bó vỉa, cây xanh, điện chiếu sáng và quyết tâm hoàn thành đảm bảo các điều kiện đưa vào hoạt động trong quý 3/2026.