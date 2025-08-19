'Sẽ không có thỏa thuận hòa bình, Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ quân sự cho Kyiv'

Tờ Financial Times (FT) đã công bố các tài liệu mật từ cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng vào ngày 18 tháng 8 năm 2025.

Theo những tài liệu này, Ukraine đã cam kết mua vũ khí của Mỹ trị giá 100 tỷ USD với sự hỗ trợ tài chính từ châu Âu như một phần của thỏa thuận để nhận được bảo đảm an ninh từ Washington.

Ngoài ra, Kyiv và Washington đã nhất trí về một thỏa thuận trị giá 50 tỷ USD liên quan đến việc các công ty Ukraine sản xuất máy bay không người lái, bao gồm cả việc mua bán và đầu tư.

Văn bản không nêu rõ Kyiv dự định mua loại vũ khí nào, nhưng nhấn mạnh rằng Ukraine kiên quyết yêu cầu cung cấp ít nhất 10 hệ thống phòng không Patriot để bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng, cũng như nhiều loại tên lửa và thiết bị khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kyiv dưới dạng hợp đồng thương mại.

Bên cạnh đó, Ukraine kiên quyết bác bỏ mọi thỏa thuận nhượng bộ lãnh thổ cho Nga và nhấn mạnh lệnh ngừng bắn là bước đầu tiên hướng tới một hiệp ước hòa bình toàn diện.

Tài liệu do chính quyền Ukraine soạn thảo nhấn mạnh rằng đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin với người đồng cấp Trump tại Alaska về việc đóng băng tiền tuyến với điều kiện Quân đội Ukraine phải rút khỏi các khu vực Donetsk và Lugansk (DPR và LPR) là không thể chấp nhận được.

Theo Kyiv, điều này sẽ tạo ra "bàn đạp cho Quân đội Nga tiến xa hơn về phía sông Dnieper" và cho phép Moskva "đạt được mục tiêu của mình bằng các phương tiện khác".

Ukraine cũng tin rằng những nỗ lực của Nga nhằm giải quyết vấn đề lãnh thổ trước các cuộc đàm phán hòa bình dài hạn sẽ khiến tình hình trở nên "đã rồi", mà không đảm bảo an ninh tương lai cho Kyiv.

Tài liệu nhấn mạnh rằng Nga phải bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra trong cuộc xung đột, có thể từ 300 tỷ đô la tài sản dưới dạng dự trữ ngoại hối của Nga bị đóng băng tại phương Tây.

Việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Moskva chỉ có thể thực hiện được nếu Nga tuân thủ thỏa thuận hòa bình trong tương lai và "chơi đẹp". Hiện vẫn chưa có bình luận chính thức nào từ các bên liên quan trong cuộc họp.