Hệ thống Patriot

Xung đột liên quan Mỹ, Israel và Iran đang gây ra những tác động đáng kể tới kinh tế và an ninh khu vực, khi Saudi Arabia ghi nhận thiệt hại lớn, còn nguồn dự trữ tên lửa đánh chặn của các đồng minh Mỹ có dấu hiệu suy giảm.

Theo Wall Street Journal, thiệt hại tài chính đối với kinh tế Saudi Arabia đã vượt 10 tỷ USD, do sụt giảm nguồn thu và phát sinh chi phí liên quan đến chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran.

Nguyên nhân được cho là do các hạn chế vận tải qua eo biển Hormuz làm giảm sản lượng xuất khẩu dầu, thiệt hại quân sự một phần từ các đòn đáp trả của Iran, cùng việc hủy bỏ các sự kiện quốc tế lớn như giải đua xe Công thức 1.

Trong bối cảnh này, Chính phủ Saudi Arabia và các doanh nghiệp nhà nước đang xem xét điều chỉnh tiến độ các dự án hạ tầng lớn, gồm việc xây dựng các tòa nhà cao tầng, nhằm cắt giảm chi tiêu. Nước này cũng cân nhắc tăng nhanh ngân sách quốc phòng, kéo theo nhu cầu tái phân bổ nguồn lực.

Nguy cơ suy giảm năng lực phòng không

Tờ New York Times cho biết, xung đột đang làm suy giảm nhanh chóng nguồn dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot và THAAD, đặt ra nguy cơ đối với năng lực phòng thủ của các đồng minh Mỹ.

Tờ báo dẫn nguồn cho biết các quốc gia thường không công bố dữ liệu về kho dự trữ tên lửa, nhưng các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran đã làm giảm đáng kể lượng tên lửa đánh chặn.

Theo Bộ Quốc phòng Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), từ khi xung đột bắt đầu, Iran đã phóng gần 500 tên lửa đạn đạo và hơn 2.100 UAV vào lãnh thổ nước này.

Các hệ thống phòng không tại khu vực hiện phụ thuộc vào nhiều nền tảng, gồm Patriot và THAAD. Tuy nhiên, nếu xung đột kéo dài, lượng dự trữ có thể giảm xuống mức thấp nguy hiểm.

New York Times cảnh báo tình trạng này có thể khiến các đồng minh của Mỹ trên toàn cầu trở nên dễ bị tổn thương hơn, đặc biệt là Israel, Saudi Arabia, Ukraine, Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản.

Từ ngày 28/2, Mỹ và Israel đã triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, với các cuộc không kích vào nhiều khu vực, cả thủ đô Tehran. Nhà Trắng cho biết chiến dịch nhằm đối phó các mối đe dọa liên quan tên lửa và hạt nhân từ Iran.

Phía Iran sau đó tiến hành các hoạt động đáp trả, nhằm vào các mục tiêu tại Israel cũng như các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia và UAE.