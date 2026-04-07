Nga liên tiếp đón tin vui với 276 mỏ quặng và 41 mỏ dầu: Không phải "may mắn", tất cả đều có bí quyết

Đối với bất kỳ nền kinh tế lớn nào, việc xác định và quản lý các mỏ khoáng sản, dầu mỏ đóng vai trò là "bộ đệm chiến lược" cho chu kỳ tăng trưởng dài hạn.

Chỉ riêng trong năm 2025, Nga đã phát hiện được 41 mỏ dầu khí ngưng tụ và 276 mỏ khoáng sản rắn. Các dự án lớn đang được triển khai thành công ở Bắc Cực và trên thềm lục địa.

Đây không chỉ là những con số thống kê đơn thuần mà là minh chứng cho sự hồi sinh của các hoạt động thăm dò quy mô lớn sau giai đoạn biến động kinh tế toàn cầu. Việc duy trì tốc độ phát hiện mỏ mới cho thấy Nga đang thành công trong việc thay thế trữ lượng đã khai thác bằng những nguồn cung mới, đảm bảo sự phát triển bền vững cho ngành công nghiệp nặng.

Để có được những kết quả này, Nga hiện không chỉ dựa vào các phương pháp truyền thống mà đang chuyển dịch mạnh mẽ sang kỹ thuật số và công nghệ thám hiểm cực hạn.

Kỷ nguyên của "mắt thần" không người lái

Năm 2025 và đầu năm 2026 chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ sang việc sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong thăm dò. Chỉ tính riêng trong thời gian ngắn, 7 mỏ khoáng sản mới đã được phát hiện hoàn toàn nhờ vào công nghệ này.

Việc sử dụng UAV không chỉ là giải pháp thay thế cho sức người tại các vùng viễn đông xa xôi, mà còn mang lại độ chính xác vượt trội. Các thiết bị này được trang bị cảm biến từ kế và radar xuyên đất độ phân giải cao, cho phép quét nhanh diện tích hàng nghìn hecta với chi phí chỉ bằng một phần mười so với trực thăng truyền thống. Đặc biệt tại các khu vực địa hình hiểm trở, drone đóng vai trò là "mắt thần" giúp nhận diện các dị thường địa chất mà mắt thường hoặc ảnh vệ tinh thông thường bỏ sót.

Bản sao kỹ thuật số: Nhìn xuyên thấu lòng đất

Đỉnh cao của công nghệ địa chất Nga hiện nay chính là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và bản sao kỹ thuật số. Các tập đoàn năng lượng hàng đầu xây dựng những mô hình 4D mô phỏng toàn bộ cấu trúc địa chất bên dưới lòng đất.

Các bản sao kỹ thuật số này là một thực thể sống, cập nhật dữ liệu liên tục từ thực địa. AI sẽ chạy hàng nghìn mô phỏng áp suất và dòng chảy bên trong các vỉa dầu hoặc cấu trúc quặng. Điều này cho phép các kỹ sư dự báo chính xác sản lượng và các rủi ro địa chất trước khi mũi khoan đầu tiên chạm đất. Việc làm chủ hoàn toàn các phần mềm nội địa như "Cyber-Geology" đã giúp Nga tiến sâu vào các tầng địa chất phức tạp tại thềm lục địa Bắc Cực.

Thuật toán Kola: Bộ não đằng sau các chiến lược thăm dò

Nếu drone là "đôi mắt" thì thuật toán mới từ các nhà khoa học tại Trung tâm Khoa học Kola (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga - RAN) chính là "bộ não" điều khiển. Các nhà nghiên cứu tại đây vừa công bố một thuật toán đột phá giúp lựa chọn chiến lược thăm dò quặng tối ưu.

Thuật toán này không chỉ tính toán dữ liệu địa chất thuần túy mà còn tích hợp các biến số về kinh tế, rủi ro địa hình và hiệu quả chi phí. Thay vì thăm dò dàn trải, thuật toán cho phép các doanh nghiệp tập trung nguồn lực vào những điểm có khả năng sinh lời cao nhất, giúp rút ngắn thời gian từ lúc phát hiện đến khi đưa vào khai thác xuống mức kỷ lục. Đây là "vũ khí" quan trọng giúp Nga giải quyết bài toán khai thác tài nguyên tại các tầng sâu khó tiếp cận.

Bản đồ tài nguyên của Nga đang được vẽ lại bằng những công nghệ tiên phong nhất của nhân loại. Điểm đáng lưu ý nhất trong công nghệ của Nga hiện nay là hệ thống phần mềm nội địa. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị đang tạo ra một tiêu chuẩn mới cho ngành địa chất. Nga hiện đang sở hữu một hệ sinh thái thăm dò khép kín: từ khâu phát hiện bằng drone, phân tích bằng AI cho đến tối ưu hóa bằng thuật toán khoa học.

Nga đang chứng minh họ không chỉ giàu tài nguyên, mà còn đang trở thành một siêu cường về công nghệ khai khoáng. Sự thay đổi này đang biến ngành địa chất từ một ngành công nghiệp nặng truyền thống thành một ngành khoa học dữ liệu chính xác và đầy lợi nhuận.