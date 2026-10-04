Saudi Arabia đang chuẩn bị chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Houthi

Saudi Arabia được cho là đang chuẩn bị một hoạt động quân sự quy mô lớn chống lại lực lượng Houthi, có thể huy động hơn 100.000 binh sĩ Yemen.

Chiến đấu cơ của Không quân Saudi Arabia.

Theo 6 nguồn tin thân cận với kế hoạch, chiến dịch này có thể bắt đầu trong những tuần tới, và chủ yếu do lực lượng Chính phủ Yemen thực hiện, dưới sự giám sát của Saudi Arabia, với sự hỗ trợ của lực lượng không quân nước này.

Các quan chức Saudi Arabia đang cân nhắc giữa một cuộc tấn công tập trung vào khu vực Bab el-Mandeb, hoặc một chiến dịch rộng lớn hơn, bao gồm các hoạt động quân sự đồng thời ở Al-Bayda, Marib, Taiz và Al-Jawf.

Hoạt động quân sự theo kế hoạch nhằm đảo ngược những thành quả mà lực lượng Houthi đạt được dọc bờ biển Biển Đỏ của Yemen, và giành lại quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb, nối liền Biển Đỏ với Vịnh Aden, và là tuyến đường vận chuyển chính giữa châu Á và Địa Trung Hải.

Eo biển này ngày càng trở nên quan trọng hơn, khi eo biển Hormuz bị đóng cửa hiệu quả trong cuộc xung đột với Iran.

Thời điểm cụ thể cho chiến dịch quân sự quy mô lớn của Saudi Arabia vẫn chưa được ấn định.

Các nguồn tin mà Reuters trích dẫn đưa ra mốc thời gian có thể dao động từ trong vòng 1 tuần đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào đầu tháng 11.

Các quan chức Saudi Arabia và phương Tây nói, Saudi Arabia không coi việc nối lại đàm phán hòa bình với lực lượng Houthi là khả thi, chừng nào nhóm này còn kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb.

Theo một nhà ngoại giao phương Tây được hãng Reuters dẫn lời, Mỹ đang cung cấp cố vấn quân sự và thông tin tình báo, bao gồm cả thông tin mục tiêu, để hỗ trợ các hoạt động không quân của Saudi Arabia. Tuy nhiên, không dự kiến Mỹ sẽ trực tiếp tham chiến.

Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan cũng đã cung cấp thiết bị quân sự cho các hoạt động của Saudi Arabia tại Yemen.

Theo một quan chức Pakistan, tháng trước họ đã gửi 4 máy bay chở hàng đến Aden, chở theo hệ thống phòng không, pháo hạng nhẹ, UAV và thiết bị chống UAV.

Các cố vấn quân sự Pakistan đang hoạt động cùng với đối tác Saudi Arabia, trong khi UAV Thổ Nhĩ Kỳ mà Saudi Arabia đã mua trước đó đã được triển khai trên không phận Yemen.

Saudi Arabia cũng đang tìm cách bảo vệ cơ sở hạ tầng dầu mỏ và các địa điểm chiến lược khác khỏi cuộc tấn công tên lửa và UAV của lực lượng Houthi.

Pakistan đã triển khai từ 30.000 đến 40.000 binh sĩ đến Saudi Arabia để bảo vệ biên giới, hỗ trợ đánh chặn tên lửa và UAV, mặc dù Pakistan chưa quyết định đưa lực lượng này vào Yemen để tham chiến, một quan chức Pakistan nói.

Bất kỳ chiến dịch trên bộ nào cũng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các phe phái Yemen được Saudi Arabia và UAE hậu thuẫn trong giai đoạn đầu của cuộc nội chiến.

Sự chia rẽ giữa các lực lượng này vẫn là một yếu tố quan trọng khi Saudi Arabia cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn hơn.

Một cuộc tấn công quy mô lớn như vậy sẽ gây áp lực nghiêm trọng lên lực lượng Houthi. Tuy nhiên, nhóm này đã từng đối mặt với áp lực tương tự trong quá khứ và đã giành chiến thắng.

Ngoài ra, Saudi Arabia có thể phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ, không chỉ từ nhóm này mà còn từ các đồng minh của họ, bao gồm Iran và các phe phái vũ trang Shia ở Iraq.

Một động thái như vậy thậm chí có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột khu vực.