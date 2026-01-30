Sau vàng và bạc, một kim loại khác cũng tăng phi mã, lập đỉnh lịch sử sau hơn 1 thập kỷ

Sự tăng vọt mạnh mẽ của vàng và bạc trong những tháng gần đây đang thu hút phần lớn sự chú ý của thị trường. Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang của kim loại quý, một diễn biến đáng chú ý khác đang diễn ra: các kim loại công nghiệp như đồng, nhôm và niken cũng đồng loạt leo lên vùng giá cao nhất nhiều năm, thậm chí lập kỷ lục mới, dù các yếu tố cung – cầu cơ bản chưa thực sự cho thấy sự thiếu hụt rõ rệt.

Về mặt lý thuyết, vẫn tồn tại một số nguyên nhân hợp lý để lý giải đà tăng của kim loại cơ bản. Phần lớn các yếu tố này liên quan trực tiếp đến Trung Quốc – quốc gia tiêu thụ kim loại lớn nhất thế giới – thông qua nhu cầu nhập khẩu gia tăng hoặc xu hướng siết chặt xuất khẩu.

Tuy nhiên, ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy kim loại công nghiệp có thể đang hưởng lợi từ các động lực đầu cơ tương tự vàng và bạc, đặc biệt trong bối cảnh nhà đầu tư toàn cầu tìm cách nắm giữ tài sản hữu hình trước những bất định xoay quanh chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đà suy yếu của đồng USD là một yếu tố hỗ trợ giá kim loại, song điều đáng lưu ý là giá kim loại tính theo nhiều đồng tiền chủ chốt khác cũng đang tăng mạnh. Điều này cho thấy xu hướng không chỉ là câu chuyện tỷ giá, mà phản ánh tâm lý phòng thủ rộng hơn của giới đầu tư.

Trên thị trường kim loại quý, giá vàng giao ngay đã lập đỉnh lịch sử mới gần 5.600 USD/ounce, tăng khoảng 40% so với đáy cuối tháng 10. Bạc thậm chí còn tăng mạnh hơn, với mức tăng lên tới 160% trong cùng giai đoạn. Ngoài yếu tố đầu cơ, bạc còn được hỗ trợ bởi lo ngại Trung Quốc sẽ hạn chế xuất khẩu trong bối cảnh kim loại này ngày càng được ưu tiên cho sản xuất pin mặt trời và các ngành công nghệ.

Giá nhôm trong vòng 1 năm qua.

Giá đồng trong vòng 10 năm qua.

Trung Quốc cũng đang tác động rõ rệt đến thị trường nhôm toàn cầu. Xuất khẩu nhôm thô và các sản phẩm nhôm của nước này trong năm 2025 đã giảm 8%, xuống còn hơn 6,1 triệu tấn. Việc nguồn cung từ nhà sản xuất lớn nhất thế giới suy giảm đã đẩy giá nhôm trên sàn London tăng liên tục từ tháng 4, lên mức cao nhất kể từ năm 2022.

Đồng là kim loại gây chú ý nhất trong làn sóng tăng giá gần đây. Giá đồng trên cả sàn Thượng Hải và London đều lập kỷ lục mới, với mức tăng hai chữ số so với đầu năm. Một phần động lực đến từ nhu cầu nhập khẩu gia tăng của Trung Quốc trong nửa cuối năm 2025. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đợt tăng mạnh năm ngoái chủ yếu xuất phát từ dòng kim loại đổ vào Mỹ do lo ngại thuế quan, và động lực này hiện đã suy yếu khi chính sách thuế thực tế không quá khắt khe như dự báo ban đầu.

Niken cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng, tăng gần 30% so với đáy cuối năm ngoái, dù thị trường kim loại này vẫn được đánh giá là dư cung trong trung hạn.

Câu hỏi lớn đặt ra là liệu đà tăng của đồng, nhôm và niken có phản ánh đúng triển vọng cung – cầu của năm 2026 hay chỉ là hệ quả lan tỏa từ cơn sốt kim loại quý. Phần lớn các nhà phân tích cho rằng thị trường đồng và nhôm năm tới sẽ tương đối cân bằng, trong khi niken vẫn dư thừa nguồn cung. Điều này củng cố nhận định rằng làn sóng tăng giá hiện nay của kim loại công nghiệp nhiều khả năng đang được thúc đẩy bởi tâm lý đầu cơ và xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn, hơn là các yếu tố nền tảng dài hạn.

Theo Reuters﻿