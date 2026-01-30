Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có doanh thu tỷ đô

Năm 2025, Tổng Công ty Bảo hiểm PVI ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực khi tổng doanh thu đạt 27.266 tỷ đồng, hoàn thành 137,3% kế hoạch năm và tăng trưởng 33,5%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.066 tỷ đồng , hoàn thành 134,5% kế hoạch và tăng trưởng 37,3% so với năm 2024. Đây cũng là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đạt được quy mô doanh thu tỷ đô.

Ở mảng kinh doanh cốt lõi, doanh thu bảo hiểm gốc đạt hơn 14.900 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5%, tương ứng thị phần 16,9%. Đây là năm thứ tư liên tiếp Bảo hiểm PVI giữ vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

Mảng nhận – nhượng tái bảo hiểm của Bảo hiểm PVI tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng ổn định và hiệu quả. Đáng chú ý, hoạt động tái bảo hiểm quốc tế đã đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung. Năm 2025, lợi nhuận từ hoạt động tái bảo hiểm hiện chiếm trên 50% tổng lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm của doanh nghiệp.

Hoạt động thu hộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) của Bảo hiểm PVI đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, với tổng phí thu hộ toàn hệ thống đạt 3.235 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 54%.

Bên cạnh việc duy trì và phát triển các sản phẩm hiện hữu cùng các đối tác chiến lược, Bảo hiểm PVI tiếp tục mở rộng hợp tác với nhiều đối tác mới, đa dạng hóa danh mục sản phẩm. Nhờ đó, doanh thu từ kênh TMĐT ghi nhận mức tăng trưởng gần gấp đôi so với năm 2024.

Song song với mở rộng kênh phân phối số, Bảo hiểm PVI tiếp tục đầu tư có trọng tâm cho hạ tầng công nghệ thông tin, hướng tới nâng cao hiệu quả vận hành và năng lực kiểm soát rủi ro. Trong năm, hàng loạt hệ thống trọng yếu được nâng cấp, từ nền tảng TMĐT, ứng dụng App/Web 24/7, hệ thống thu hộ BHXH đến các giải pháp tự động hóa hóa đơn và điện tử hóa thanh toán.

Trong năm 2025, Bảo hiểm PVI đã nâng vốn điều lệ lên 4.320 tỷ đồng vào tháng 9/2025 và tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng vào tháng 01/2026. Việc tăng vốn theo lộ trình đã được hoạch định không chỉ củng cố năng lực tài chính, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về an toàn vốn và quản trị rủi ro, mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược dài hạn của Bảo hiểm PVI.

Với quy mô vốn mới, doanh nghiệp tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu trong khối bảo hiểm phi nhân thọ, tạo nền tảng để phát triển sản phẩm mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trong lĩnh vực quản trị, Bảo hiểm PVI tiếp tục được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế AM Best đánh giá ở mức A- (Xuất sắc) với triển vọng "Ổn định", qua đó khẳng định năng lực tài chính vững mạnh cùng hệ thống quản trị rủi ro tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Trên trường quốc tế, năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Bảo hiểm PVI lần đầu ghi dấu ấn nổi bật trên bản đồ bảo hiểm khu vực với "chiến thắng kép" tại InsuranceAsia News (IAN) Awards for Excellence 2025, giành hai danh hiệu uy tín "General Insurer of the Year" và "Underwriting Initiative of the Year". Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng được vinh danh Top 3 "Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ của Năm" tại Giải thưởng Ngành Bảo hiểm Châu Á (Asia Insurance Industry Awards – AIIA).