Liên tiếp phá "đỉnh của đỉnh": Giá vàng tăng phi mã, đà tăng sẽ kéo dài bao lâu, ở mức nào?

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước đã đồng loạt tăng phi mã mặc dù phiên trước đó, mặt hàng kim loại quý này đã có một phiên tăng không ngừng nghỉ.

Cụ thể, cập nhập lúc 10h sáng, thương hiệu vàng SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đều điều chỉnh tăng thêm hàng triệu đồng mỗi lượng vàng ở cả 2 chiều mua - bán.

Giá vàng miếng Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng ở mức 18,72 triệu đồng/chỉ chiều mua vào và 19,02 triệu đồng/chỉ chiều bán ra. Vàng nhẫn cũng được thương hiệu này giao dịch quanh mốc 18,62 triệu đồng/chỉ chiều mua vào.

Tại SJC, vàng miếng cũng được giao dich vượt mốc 190,30 triệu đồng/lượng chiều bán ra, trong khi chiều mua vào là 187,3 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá đang được Phú Quý niêm yết cho mặt hàng này. Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận đối với vàng miếng SJC.

Trong khi đó, vàng nhẫn được SJC niêm yết tại mốc 186,80 triệu đồng/lượng chiều mua và 189,80 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tại sao giá vàng tăng phi mã?

Việc giá vàng trong nước tăng mạnh là bởi tác động của giá vàng thế giới liên tục neo cao.

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 4h00 ngày 29/1/2026 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 5256,17 USD/ounce. Giá vàng thế giới tăng 200,9 USD/ounce so với hôm qua.

Giá vàng đã lập cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên vượt 5.000 USD/ounce vào ngày 26/1, đồng thời tăng hơn 10% chỉ trong một tuần. Đà bứt phá này được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng, hoạt động mua vào ổn định của các ngân hàng trung ương và sự suy yếu của đồng USD. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng hơn 27%, nối tiếp mức tăng rất mạnh 64% trong năm 2025.

Theo ông Tony Sycamore, nhà phân tích thị trường tại IG, xu hướng đi lên của vàng được nâng đỡ bởi lực mua bền vững từ các ngân hàng trung ương, các quỹ đầu tư cùng làn sóng dịch chuyển dòng tiền vào những tài sản có chất lượng cao.

Biến động giá vàng trên sàn Kitco lúc 10h40 sáng nay theo giờ Việt Nam.

Trong báo cáo mới nhất về thị trường kim loại quý, bà Suki Cooper – Giám đốc Toàn cầu bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa của Ngân hàng Standard Chartered – cho rằng đà tăng chưa từng có của giá vàng xuất phát từ nhiều yếu tố đan xen.

Đó là những lo ngại ngày càng gia tăng về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ, căng thẳng địa chính trị leo thang, cùng rủi ro thương mại và thuế quan có dấu hiệu quay trở lại. Những yếu tố này đang thúc đẩy dòng vốn dịch chuyển và phân bổ vào vàng với tốc độ nhanh hơn.

Bà Cooper cũng nhấn mạnh vai trò then chốt của lực mua từ các ngân hàng trung ương đối với xu hướng đi lên của giá vàng. Hoạt động mua vào đã tăng tốc rõ rệt trong quý 3/2025 và các số liệu sơ bộ của quý 4 cho thấy nhu cầu tích lũy vàng vẫn duy trì mạnh mẽ, qua đó hình thành một "mặt sàn" vững chắc cho thị trường kim loại quý.

Một số chuyên gia khác nhận định rằng, nỗi lo về sự mất giá tiền tệ trên phạm vi toàn cầu có thể tiếp tục nâng đỡ giá vàng trong nhiều năm tới, khi quá trình tái cơ cấu và tái phân bổ danh mục đầu tư sang kim loại quý diễn ra theo lộ trình dài hạn.

Theo đó, nhà đầu tư cá nhân đang dần quay lại với vàng như một công cụ phòng hộ hiệu quả trước rủi ro mất giá tiền tệ, đồng thời là "tấm khiên" bảo vệ tài sản trước bất ổn địa chính trị, mức định giá cao của thị trường chứng khoán và các rủi ro vĩ mô lan rộng. Đà đi lên của giá vàng vì thế không chỉ xuất phát từ sự suy yếu của đồng USD, mà còn phản ánh sự xói mòn niềm tin vào các đồng tiền pháp định trên quy mô toàn cầu.

Bên cạnh các yếu tố vĩ mô, giá kim loại quý còn được tiếp sức trong ngắn hạn bởi kế hoạch của tập đoàn tiền số Tether, khi doanh nghiệp này dự kiến phân bổ khoảng 10 - 15% danh mục đầu tư vào vàng vật chất, qua đó gia tăng lực cầu đáng kể cho thị trường.

Vàng sẽ neo cao ở mức nào?

Nhận định về đà tăng hiện nay của giá vàng, ông Nitesh Shah, chuyên gia đến từ WisdomTree, cho rằng kim loại quý này vẫn còn dư địa tăng mạnh và hoàn toàn có thể vượt xa mặt bằng hiện tại trước khi năm nay khép lại. Theo các mô hình phân tích của ông, nhà đầu tư nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng tỷ trọng vàng trong danh mục như một kênh trú ẩn và bảo toàn giá trị tài sản.

Ở góc nhìn khác, bà Julia Khandoshko, CEO của Mind Money, lưu ý rằng giá vàng có thể đối mặt với những nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh xu hướng chủ đạo vẫn là đi lên.

Ngân hàng Pháp Societe Generale dự báo giá vàng sẽ đạt 6.000 USD/ounce trong năm 2026 , thậm chí cho rằng dự báo này còn là thận trọng bởi dư địa tăng của giá vàng có thể còn lớn hơn. Trong kịch bản giá lên mà ngân hàng Mỹ Morgan Stanley đưa ra, giá vàng có thể đạt 5.700 USD/ounce.

Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng sau những đợt tăng mạnh, vàng khó tránh khỏi các pha điều chỉnh ngắn hạn, khi nhà đầu tư chốt lời hoặc khi xuất hiện các thông tin mới mang tính "hạ nhiệt" rủi ro. Do đó, vùng giá hiện tại được đánh giá là hấp dẫn về dài hạn nhưng cũng tiềm ẩn biến động lớn trong ngắn hạn.