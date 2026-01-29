Doanh nghiệp triệu tỷ duy nhất của Việt Nam được giao 40.000 ha biển: Đặt nền móng dự án trụ cột kinh tế

Chính phủ mới đây đã ban hành quyết định giao quyền sử dụng một khu vực biển cho Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) nhằm triển khai công tác đo đạc, điều tra và khảo sát, làm cơ sở phát triển dự án điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1.

Theo Quyết định số 138 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khu vực biển được giao cho Petrovietnam nằm ngoài khơi tỉnh Lâm Đồng, có quy mô gần 39.811 ha. Khu vực này có độ sâu nước biển tối đa khoảng 140 m, cho phép triển khai các công trình và thiết bị với chiều cao lên tới 40 m; toàn bộ ranh giới và tọa độ đã được xác định cụ thể trên bản đồ kèm theo quyết định.

Thời gian giao quyền sử dụng khu vực biển là 36 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Đặc biệt, trong suốt thời gian thực hiện công tác đo đạc, điều tra và khảo sát theo quy định, Petrovietnam được miễn nộp tiền sử dụng khu vực biển.

Hình minh họa

Trong quá trình triển khai, Petrovietnam phải tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình chuyên ngành và quy định của pháp luật. Các phương tiện, thiết bị phục vụ đo đạc, điều tra, khảo sát, khoan - đào phải được kiểm định, kiểm tra, đánh giá và được phép lưu hành hợp pháp; không được lợi dụng hoạt động khảo sát để thu thập thông tin trái quy định.

Đặc biệt, quá trình khảo sát phải ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi cho việc đấu thầu lô mở, hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí trong tương lai; bảo đảm an toàn tuyệt đối, tránh chồng lấn, xung đột, không gây ảnh hưởng đến các hoạt động dầu khí hiện hữu và dự kiến theo pháp luật dầu khí, các văn bản liên quan và thông lệ quốc tế.

Trường hợp phát hiện di sản văn hóa (di vật, cổ vật…) trong quá trình khảo sát, đơn vị thực hiện có trách nhiệm thông báo và phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa để xử lý kịp thời, không gây ảnh hưởng đến di sản và tuân thủ đúng quy định pháp luật về di sản văn hóa.

Bên cạnh đó, Tập đoàn phải thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý, giám sát môi trường, bảo đảm hoạt động khảo sát an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, góp phần chuẩn bị cơ sở dữ liệu quan trọng cho phát triển điện gió ngoài khơi gắn với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và hài hòa với các hoạt động dầu khí trên biển.

Petrovietnam có nghĩa vụ báo cáo, cung cấp thông tin tình hình sử dụng khu vực biển cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Với tiềm năng lớn trong khu vực, điện gió ngoài khơi được coi là trụ cột kinh tế biển xanh, giúp đa dạng hóa ngành kinh tế biển. Cùng với Petrovietnam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng được giao 24.000 ha khu vực biển ngoài khơi quần đảo Long Châu và đảo Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) để đo đạc, phục vụ phát triển dự án điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 1.3 và Bắc Bộ.

Một dự án của Petrovietnam.

Petrovietnam là một trong những trụ cột của nền kinh tế Việt Nam. Đây cũng là doanh nghiệp có quy mô lớn nhất, doanh nghiệp phi ngân hàng duy nhất tại Việt Nam có tổng tài sản hợp nhất vượt 1 triệu tỷ đồng.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, năm 2025, Petrovietnam đạt kỷ lục về doanh thu toàn tập đoàn. Tổng doanh thu năm 2025 ước đạt 1,105 triệu tỷ đồng tương đương 9 - 10% GDP. Ở quy mô hợp nhất, tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 ước đạt 651.200 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2024 và vượt kế hoạch năm.

Không chỉ mở rộng về quy mô, chất lượng doanh thu của Petrovietnam tiếp tục được nâng cao khi cơ cấu nguồn thu đa dạng hơn, hướng tới các động lực tăng trưởng mới. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh quốc tế ước đạt 144.700 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 2,1 tỷ USD; còn doanh thu từ các sản phẩm mới gắn với khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo ước khoảng 11.600 tỷ đồng.

Bên cạnh hiệu quả kinh doanh, Petrovietnam còn khẳng định vai trò trụ cột của nền kinh tế khi đóng góp gần 166.00 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, tương đương khoảng 7 - 8% tổng thu.