Chia sẻ nhận được nhiều sự quan tâm của blogger họ Vương (45 tuổi) sống tại Thành Đô, Trung Quốc, được đăng tải trên trang Sohu.

1. Những món ít dùng, ngắn hạn

Một số gia đình sắm máy làm bánh mì, máy làm sữa chua hay nồi nướng mini với quyết tâm “từ nay ăn uống lành mạnh hơn”. Nhưng rồi sau vài lần hào hứng, chúng nhanh chóng bị bỏ quên, chiếm chỗ trong bếp nhiều hơn là mang lại giá trị thực tế.

Có người mua tới hàng chục bộ ga gối đẹp mắt, quần áo theo xu hướng, máy tập thể dục… để rồi chất đống trong tủ hay góc nhà. Cuối cùng vì cuộc sống bận rộn, những món đồ không được thường xuyên dùng đến, mà nhà lại trở nên chật chội, lãng phí túi tiền.

Người trung niên cần nhớ rằng căn nhà không phải kho chứa hàng. Hãy chỉ mua những thức thực sự cần thiết, những thứ còn lại dù có giảm giá đến mấy, chúng ta cũng nên mỉm cười từ chối.

2. Những khoản vượt quá khả năng

Nhiều người vì muốn con học trường tốt mà chấp nhận vay nợ mua nhà ở khu đắt đỏ, để rồi cả gia đình phải sống kham khổ trả nợ. Có người mua ô tô hạng sang để thể hiện “thành công”, nhưng sau đó đến tiền xăng cũng là gánh nặng.

Trên thực tế, chi tiêu vượt khả năng không tạo ra tài sản, mà chỉ chất thêm gánh nặng tài chính cho chính chúng ta. Một người bạn của tôi lương tháng 8.000 NDT (gần 30 triệu đồng), nhưng vẫn đăng ký lớp tiếng Anh trọng gói 30.000 NDT (hơn 100 triệu đồng) cho con, chỉ vì nghĩ “con mình không thể thua kém bạn bè”. Kết quả, con áp lực đến mức chán học, còn số tiền lớn kia coi như mất trắng.

Nuôi dạy con cái không nhất thiết phải “đốt tiền”. Sữa nội địa chất lượng cao vẫn giúp trẻ khỏe mạnh. Trường công và thư viện miễn phí vẫn nuôi dưỡng được trí tò mò. Bản lĩnh thật sự của tuổi trung niên không nằm ở sự phô trương, mà ở sự vững vàng, ổn định.

3. Đồ dùng trùng lặp chức năng

Đôi khi, thị trường luôn khéo léo khoác những chiếc áo mới cho những đồ vật với công năng cũ. Một đồng nghiệp của tôi mua “nồi nấu đa năng” được quảng cáo có thể chiên, nấu, nướng. Nhưng thực tế, chiên trứng thì dính, nấu mì thì trào, cuối cùng thua xa chiếc nồi nhỏ chỉ có giá 30 NDT (hơn 100 nghìn đồng).

Căn bếp của người trung niên không nên biến thành nơi tập kết của các sản phẩm chạy theo xu hướng. Việc tích trữ những món đồ cùng công năng chỉ khiến không gian nhà bạn trở nên chật chội, kém thẩm mỹ và sinh ra sự lãng phí không cần thiết.

4. Những thứ không thể kiên trì

Thẻ tập gym cả năm, khóa học trực tuyến, lớp học nhạc cụ… đều là những thứ mà lúc mua bạn quyết tâm hừng hực, nhưng sau vài buổi đã bỏ dở. Tâm lý học gọi đây là “hội chứng hy vọng ảo”, khi chúng ta nghĩ rằng mua thiết bị đồng nghĩa với có kỹ năng, trả tiền đồng nghĩa với đã thành công.

Em gái tôi từng bỏ 5.000 NDT (khoảng 18,5 triệu đồng) để đăng ký lớp guitar, mới đi hai buổi đã bỏ cuộc vì không vượt qua được cảm giác đau tay, giờ cây đàn đã nằm phủ bụi ở góc phòng.

5. Những món khiến bạn do dự

Khi mua sắm, nếu một món đó khiến bạn còn phải cân nhắc, lưỡng lự dù có dư tiền để mua thì phần lớn là không cần thiết. Tôi từng mua 1 chiếc ghế massage vì “cũng được, lại đang giảm giá”. Nhưng giờ đây, nó trở thành thứ đồ cồng kềnh chiếm chỗ trong nhà, chẳng ai dùng đến.

Với người trung niên, mỗi đồng đều có ý nghĩa. Không chỉ học phí cho con, chăm sóc sức khỏe, các khoản thanh toán hàng tháng mà chúng ta còn phải chuẩn bị sẵn sàng cho những biến cố bất ngờ có thể xảy ra trong cuộc sống. Hãy tỉnh táo, dám từ chối và tiêu tiền cho những gì thật sự cần thiết. Người trung niên khôn ngoan không phải là người mua nhiều nhất, mà là người biết chọn mua đúng lúc, đúng chỗ.