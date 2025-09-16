Tuổi Mão

Trong số 12 con giáp, tuổi Mão là con giáp có vẻ ngoài nhẹ nhàng, mềm mỏng, đôi lúc bị cho là kiểu người yếu đuối nhưng thực ra lại rất kiên định trong suy nghĩ, đặc biệt là với những mục tiêu mà họ đặt ra. Không bao giờ dễ dàng từ bỏ, tuổi Mão luôn nỗ lực, chăm chỉ và tận hưởng thành quả ngọt ngào trong sự nghiệp sau những cố gắng của họ.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 sẽ mang lại cho tuổi Mão cả cơ hội và thách thức. Tùy cơ ứng biến sẽ là chìa khóa để con giáp này hóa giải những điều chưa thuận lợi với họ và tận dụng các cơ hội đến với họ ở mức cao nhất.

(Ảnh minh họa)

Với các cát tinh hỗ trợ, con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều thuận lợi. Đáng kể nhất trong số đó phải kể đến là sao Lộc Huân, một cát tinh chủ về sự thăng tiến, địa vị và danh tiếng trong xã hội. Được sao Lộc Huân chiếu rọi, tuổi Mão có cơ hội được quý nhân hỗ trợ, công thành danh toại, vừa có tiền vừa có quyền.

Con giáp này còn có sao Dịch Mã trợ giúp. Đây là một sao chủ về sự thay đổi, cho thấy năm Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đem đến nhiều sự chuyển dịch tích cực cho tuổi Mão.

Tử vi học có nói, tháng 7 âm là một trong những thời điểm may mắn và phát đạt nhất trong năm của tuổi Mão. Đặc biệt, càng về cuối tháng, vận đỏ của con giáp này càng thể hiện rõ. Nếu biết nắm bắt tất cả các cơ hội làm ăn dù là nhỏ nhất, tuổi Mão sẽ ngày càng tích cóp được nhiều tiền bạc, có cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp được đánh giá cao với sự am hiểu và kiến thức sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, có tiềm lực lớn để phát triển và thành công rực rỡ trong sự nghiệp. Họ cũng là những người có tư duy vượt trội, giỏi giữ bình tĩnh và rất thích hợp với các vị trí lãnh đạo.

Theo các chuyên gia phong thủy, vượt qua năm Giáp Thìn 2024 tương đối thách thức, tuổi Thìn sẽ có sự phát triển vượt bậc về mặt sự nghiệp và tài chính trong năm Ất Tỵ. Dự đoán nửa cuối năm 2025, họ sẽ nằm trong số những con giáp giàu có và thành công bậc nhất.

(Ảnh minh họa)

Được nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng chú ý nhất là Thiên Hỷ, một sao chủ về những may mắn, hỷ sự chiếu rọi, công việc và cuộc sống của con giáp này sẽ rất thuận lợi, hanh thông. Nếu xác định được đúng mục tiêu và nỗ lực đúng cách, con giáp này có thể nắm bắt vận may và về đích viên mãn.

Cũng giống như tuổi Mão, tháng 7 âm cũng là lúc tuổi Thìn được quý nhân tương trợ, làm gì cũng may mắn, ăn nên làm ra. Càng về cuối tháng, con giáp này càng dễ gặt hái nhiều lộc lá, sự nghiệp thăng tiến, khả năng tài chính cải thiện thấy rõ. Chính vì vậy, con giáp tuổi Thìn được cho là nên tận dụng tối đa những nguồn lực sẵn có để nắm bắt thời cơ hiếm hoi này.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong những con giáp được đánh giá cao khi vừa sở hữu trí tuệ thông minh, sự sắc sảo, bản lĩnh và sự quyết đoán. Với tư duy phân tích đỉnh cao, tuổi Dậu thường rất giỏi trong công việc, đặc biệt là kinh doanh. Cộng thêm khả năng quản lý tài chính xuất sắc, tuổi Dậu hầu như luôn có cuộc sống đủ đầy, dư dả.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, con giáp tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội. Sao Kim Quỹ chủ về sự giàu có, vận may trong sự nghiệp cũng như có quý nhân trợ giúp.

Nếu như tuổi Mão và tuổi Thìn nên tận dụng những ngày cuối tháng 7 âm để làm giàu thì tuổi Dậu lại vẫn cần thận trọng trong giai đoạn này. Tử vi học có nói, cả tháng 7 âm và tháng 8 âm đều là lúc hung cát đan xen, con giáp này phải hết sức thận trọng. Đặc biệt là trong giao tiếp, tuổi Dậu nên khéo léo, tránh gây mâu thuẫn kẻo ảnh hưởng tài lộc. Riêng về chuyện tiền nong, con giáp này cũng hết sức chú ý, phải tính toán thật kỹ, tuyệt đối không tham lam để tránh mắc bẫy kẻ xấu.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.