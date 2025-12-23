Sau Trung Quốc, một quốc gia vừa làm đoàn tàu cao tốc nhanh thứ 2 thế giới: Tốc độ 407 km/h, ngang đi Hà Nội - TP.HCM chỉ 4 tiếng

Hàn Quốc vừa công bố hoàn tất việc phát triển các công nghệ cốt lõi cho thế hệ tàu cao tốc tiếp theo, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao. Theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc, đoàn tàu mới được thiết kế để vận hành ổn định ở tốc độ 229 dặm/giờ (khoảng 370 km/h), qua đó trở thành tàu cao tốc nhanh thứ hai thế giới sau Trung Quốc.

Đoàn tàu được đặt tên là EMU-370, có thiết kế kỹ thuật cho phép đạt tốc độ tối đa lên tới 253 dặm/giờ (khoảng 407 km/h). Dự án được triển khai trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu và phát triển (R&D) quốc gia, do Viện Nghiên cứu Đường sắt Hàn Quốc chủ trì, với sự tham gia của bảy tổ chức công và tư nhân.

Một trong những điểm nổi bật của EMU-370 là động cơ kéo tốc độ cao công suất 560 kW, được phát triển hoàn toàn mới. So với động cơ 380 kW trên tàu KTX-Cheongryong hiện nay, công suất đã tăng tới 47,4%, cho phép đáp ứng yêu cầu vận hành ở tốc độ rất cao.

Theo Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc, động cơ này đạt hiệu suất cao nhờ thiết kế tối ưu, tích hợp mật độ cao các linh kiện chủ chốt, đồng thời cải thiện đáng kể khả năng làm mát và cách nhiệt. Việc thu nhỏ kích thước nhưng vẫn nâng cao công suất giúp tăng hiệu quả sử dụng không gian và giảm trọng lượng tổng thể của đoàn tàu.

Bên cạnh động cơ, dự án cũng tập trung mạnh vào việc giảm lực cản vận hành. Các kỹ sư đã thiết kế phần đầu tàu mượt mà hơn và giảm độ nhô của hệ thống điều hòa trên nóc, qua đó giúp lực cản không khí giảm hơn 10% so với tàu KTX-Cheongryong.

Độ ổn định khi vận hành ở tốc độ cao cũng được cải thiện rõ rệt. Nhờ tối ưu hóa hệ thống treo với lò xo khí và bộ giảm chấn trên khung gầm dẫn động, gia tốc rung động ngang giảm hơn 30%, góp phần nâng cao độ an toàn và cảm giác êm ái cho hành khách.

Ngoài ra, độ ồn bên trong khoang tàu đã được giảm khoảng 2 dB thông qua việc tinh chỉnh cấu trúc thân xe đúc cho sàn và vách bên. Các công nghệ kín khí và cách âm cũng cho phép Hàn Quốc nội địa hóa việc sản xuất các lối đi kín khí giữa các toa tàu, thay vì phụ thuộc vào nhập khẩu.

Song song với phát triển phần cứng, dự án đã thiết lập các tiêu chuẩn đánh giá hiệu suất và kiểm chứng an toàn cho toàn bộ hệ thống, bao gồm thân xe, hệ thống vận hành, phanh, động cơ và tín hiệu. Đây được xem là nền tảng quan trọng để đưa EMU-370 vào khai thác thương mại trong tương lai.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến bắt đầu sản xuất những đoàn tàu đầu tiên từ năm tới, tiến hành các hoạt động thử nghiệm từ năm 2030 và hướng tới thương mại hóa sau năm 2031.

Khi được đưa vào vận hành thương mại, EMU-370 sẽ đứng thứ hai thế giới về tốc độ khai thác, chỉ sau CR450 của Trung Quốc, mẫu tàu đang được thử nghiệm ở tốc độ khoảng 400 km/h và dự kiến đưa vào phục vụ năm 2027.

Trong khi đó, các quốc gia có hệ thống đường sắt cao tốc phát triển như Pháp, Đức và Nhật Bản hiện chủ yếu vận hành tàu ở tốc độ khoảng 320 km/h.

Dự án EMU-370 được triển khai từ tháng 4/2022 đến tháng 12/2025, với tổng vốn đầu tư khoảng 15,23 triệu USD. Theo Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc, thành quả này không chỉ giúp nâng cao năng lực công nghệ nội địa mà còn củng cố vị thế của Hàn Quốc trong cuộc đua toàn cầu về đường sắt cao tốc thế hệ mới.