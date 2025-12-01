Sau thuế đối ứng của Tổng thống Trump và thiên tai tại Thái Nguyên, 4 nhà máy chính của Samsung tại Việt Nam làm ăn ra sao?

Từ tháng 4, 1 hãng thông tấn nước ngoài đưa tin ﻿Samsung có thể phải điều chỉnh sản xuất, chuyển một phần việc sản xuất điện thoại di động (tại Việt Nam) sang các nước khác.

Theo hãng tin này, nỗi lo về thuế quan, vấn đề về nguồn cung điện, việc Việt Nam tăng thuế suất thực tế đối với các công ty đa quốc gia lớn theo các tiêu chuẩn toàn cầu, nguồn cung lao động có tay nghề hiếm hoi hơi, chi phí tiền lương gia tăng... là những áp lực khiến sức hấp dẫn đầu tư của Việt Nam giảm so với các quốc gia khác.

Khi nhiều bên lên tiếng lo ngại về thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump có thể ảnh hưởng đến nhiều công ty, trong đó có Samsung tại Việt Nam, thì kết quả kinh doanh của 4 nhà máy chính của Samsung tại Việt Nam cho thấy điều ngược lại.﻿

Thực tế, 4 đơn vị này đạt tổng doanh thu 67.352 tỷ KRW (tương đương khoảng 45,86 tỷ USD hoặc 1,21 triệu tỷ VNĐ ) trong 9 tháng đầu năm 2025, tăng 5,53% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng lợi nhuận của cả khối là 4.369 tỷ KRW (khoảng 2,97 tỷ USD ), tăng 4,51%.

SEVT có quy mô doanh thu lớn nhất trong các đơn vị ở Việt Nam, đạt 29.044 tỷ KRW (521,6 nghìn tỷ đồng) trong 9 tháng năm 2025 , tăng 10% so với năm 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng của đơn vị này hầu như đi ngang, đạt 2,001 tỷ KRW, giảm nhẹ 0,46%.

Một yếu tố khẳng định thành công của SEVT là vị trí chiến lược ở tỉnh Thái Nguyên. Tháng 10, trong khi nhiều nơi ở miền Bắc đối mặt với bão lũ, ﻿đoàn công tác của Samsung Việt Nam do Tổng Giám đốc Na Ki Hong dẫn đầu đã nhấn mạnh: Các nhà máy của Samsung Việt Nam tại Thái Nguyên cũng như nhiều doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của Thái Nguyên đều không chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai .

Lãnh đạo tập đoàn rất ấn tượng về điều này, bởi qua đó cho thấy tầm nhìn quy hoạch chiến lược dài hạn về phát triển công nghiệp của địa phương, điều này cũng sẽ làm sâu sắc hơn niềm tin của các nhà đầu tư FDI với Thái Nguyên.

SEV cũng ghi nhận mức tăng trưởng ở cả 2 chỉ số. Doanh thu của SEV đạt 18.923 tỷ KRW , tăng 11%, l ợi nhuận tăng 8,67% , đạt 1.420 tỷ KRW

SEHC là " ngôi sao" về tăng trưởng lợi nhuận của khối Việt Nam. Mặc dù có quy mô doanh thu nhỏ nhất trong bốn đơn vị ở mức 5.783 tỷ KRW, tăng 8,88%, lợi nhuận của SEHC tăng vọt 47,32% lên 340 tỷ KRW.﻿

Trái ngược với đà tăng trưởng chung, SDV là công ty con duy nhất ghi nhận sự sụt giảm trong 9 tháng đầu năm 2025, trong bối cảnh đơn vị đang tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Doanh thu của SDV đạt 13.603 tỷ KRW, giảm 9,61%. Lợi nhuận cũng giảm 3,9% còn 608 tỷ KRW.

Một khoản đầu tư lớn﻿ gần đây của Samsung tại Việt Nam là vào tháng 9/2024 khi SDV cam kết đầu tư 1,8 tỷ USD vào Bắc Ninh, cho các hoạt động sản xuất màn hình OLED dành cho điện thoại di động, thiết bị IT, ô tô. Tháng 1/2025, tỉnh Bắc Ninh đã trao Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cho SDV tiếp tục đầu tư 1,2 tỷ USD và tới tháng 5/2024, tỉnh Bắc Ninh trao thêm 1 Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư nữa cho SDV.

Đến nay, sự hiện diện của Samsung tại Việt Nam bao gồm 6 nhà máy, 1 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) và 1 pháp nhân bán hàng. Samsung là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư lên đến 23,2 tỷ USD.﻿