Sau khi đi xét nghiệm ma túy, danh ca Ngọc Sơn lên tiếng về lực lượng công an: "Quá tuyệt vời"

Hoa Bay
"Cảm thấy Công an vì nhân dân phục vụ là quá tuyệt vời! Cần được phát huy tinh thần vì một thành phố sạch, không có ma túy nhé cả nhà!", danh ca Ngọc Sơn chia sẻ.

Sau khi gây chú ý khi trực tiếp đến cơ quan chức năng và bệnh viện để xét nghiệm ma túy nhằm phản hồi những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, mới đây danh ca Ngọc Sơn tiếp tục có chia sẻ gây chú ý trên trang cá nhân.

Nam ca sĩ đăng tải dòng trạng thái dài bày tỏ sự cảm kích trước sự hỗ trợ của lực lượng công an và đội ngũ y bác sĩ trong quá trình thực hiện xét nghiệm.

Ngọc Sơn viết: "Đại gia đình dấu yêu, hôm qua Ngọc Sơn rất may mắn vì đã gặp được những cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bến Thành và em gái Đại úy Phạm Ngọc Anh (Công an phường Cầu Ông Lãnh), cùng các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định hỗ trợ và hướng dẫn rất nhiệt tình, có tâm với người dân".

Ngọc Sơn đến tận trụ sở Công an xin xét nghiệm ma túy.

Nam ca sĩ chia sẻ khi nhận kết quả.

Đáng chú ý, nam danh ca còn dành nhiều lời khen cho tinh thần phục vụ của lực lượng chức năng. Anh bày tỏ: "Cảm thấy Công an vì nhân dân phục vụ là quá tuyệt vời! Cần được phát huy tinh thần vì một thành phố sạch, không có ma túy nhé cả nhà!".

Chia sẻ của Ngọc Sơn nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng, đặc biệt trong bối cảnh nam ca sĩ vừa công khai việc tự nguyện đi xét nghiệm ma túy để làm rõ những tin đồn thất thiệt liên quan đến mình.

"Anh Ba ơi sáng tác bài về tác hại ma túy đi anh. Anh Ba sẽ không lạc lối đâu vì anh Ba rất lạc quan. Mình tin thế. Dùng âm nhạc để cảm hóa những tâm hồn đang lạc lối đi anh Ba"; "Nhiều nghệ sĩ khác nên học hỏi Ngọc Sơn"; "Anh trai của em là phải chất! Chúc mừng anh"... là bình luận của khán giả.

Trước đó, vào ngày 22/5, Ngọc Sơn đăng tải hình ảnh xuất hiện tại trụ sở công an và bệnh viện để thực hiện xét nghiệm. Nam ca sĩ cho biết anh muốn có câu trả lời rõ ràng trước những thông tin gây ảnh hưởng đến danh dự, hình ảnh cá nhân thời gian qua.

Nhiều khán giả cũng bày tỏ sự chú ý trước cách xử lý thẳng thắn của Ngọc Sơn khi chủ động công khai quá trình làm việc với cơ quan chức năng thay vì giữ im lặng giữa những đồn đoán trên mạng xã hội.

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

