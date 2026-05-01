Danh tính người đàn ông kề cận, theo sát Ngọc Sơn đến trụ sở công an và đi xét nghiệm ma túy

Lạc Anh
|

Người đàn ông kề cận, theo sát Ngọc Sơn để đi xét nhiệm ma túy cũng nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

Quách Tuấn Du theo sát Ngọc Sơn.

Giữa lúc danh ca Ngọc Sơn gây chú ý khi công khai đi xét nghiệm ma túy vào ngày 22/5 để phản hồi những tin đồn thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội, danh tính người đàn ông luôn xuất hiện bên cạnh nam ca sĩ cũng nhận được sự quan tâm của công chúng.

Người tháp tùng Ngọc Sơn trong suốt quá trình đến trụ sở công an và bệnh viện làm xét nghiệm chính là ca sĩ Quách Tuấn Du – đàn em thân thiết nhiều năm của "ông hoàng nhạc sến".

Trên trang cá nhân, Quách Tuấn Du đăng tải dòng trạng thái gây chú ý: "Chiều nay tháp tùng cùng danh ca Ngọc Sơn đến trụ sở và bệnh viện tự nguyện test tại bệnh viện sau đó", đồng thời đính kèm hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cả hai xuất hiện cùng nhau.

Quách Tuấn Du là ai?

Quách Tuấn Du tên thật là Trần Trung Du, sinh năm 1981 tại vùng đất Tân Châu, An Giang. Đằng sau ánh hào quang sân khấu, ít ai biết nam ca sĩ từng có một tuổi thơ vô cùng cơ cực. Năm anh mới 10 tuổi, người cha ruột đột ngột qua đời, để lại người mẹ 35 tuổi phải bán hết đất đai, gồng gánh nuôi 5 đứa con thơ.

Danh tính người đàn ông kề cận, theo sát Ngọc Sơn đến trụ sở công an và đi xét nghiệm ma túy - Ảnh 3.

Ngọc Sơn dìu dắt Quách Tuấn Du trong hành trình sự nghiệp.

Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Quách Tuấn Du phải nghỉ học từ sớm và bươn chải đủ nghề từ bán vé số, hàng rong cho đến cóc ổi mía ghim để phụ giúp gia đình. Đến năm 16 tuổi, mang theo khát vọng đổi đời, anh một mình lên Sài Gòn lập nghiệp chỉ với số tiền ít ỏi trong tay.

Sự nghiệp âm nhạc của Quách Tuấn Du bắt đầu khởi sắc vào năm 2001 khi anh cùng hai thành viên khác thành lập nhóm nhạc D&DBước sang con đường solo, Quách Tuấn Du tiếp tục nhận được sự nâng đỡ từ người quản lý cũ và đặc biệt là danh ca Ngọc Sơn – người đã nhận anh làm con nuôi để dìu dắt trên con đường nghệ thuật.

Sau thời gian dài kiên trì và thử nghiệm, nam ca sĩ đã tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi tiên phong làm mới dòng nhạc Bolero truyền thống trên nền nhạc điện tử sôi động. Hướng đi táo bạo này mang lại cho anh danh xưng "Ông hoàng Bolero Remix".

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, cuộc đời của Quách Tuấn Du cũng đầy rẫy những thăng trầm và biến cố khi anh từng 4 lần trải qua lằn ranh sinh tử . Nam ca sĩ từng suýt chết vì tai nạn giao thông nghiêm trọng lao xe xuống sông, bị bỏng nặng do nổ lò gas, sập sân khấu hay thậm chí là đột quỵ. Những trải nghiệm "thập tử nhất sinh" này khiến anh thay đổi sâu sắc về quan niệm cuộc sống.

Ở tuổi ngoài 40, nam ca sĩ lựa chọn cuộc sống độc thân, tích cực làm từ thiện và dành phần lớn thời gian tận hưởng hiện tại. Anh cũng là người con hiếu thảo khi tích lũy khối tài sản lớn gồm nhiều bất động sản và mua tặng mẹ một ngôi nhà khang trang trị giá 8 tỷ đồng tại Sài Gòn để báo hiếu. Trải qua nhiều sóng gió, Quách Tuấn Du cũng đã chủ động lập sẵn di chúc từ sớm để phân chia tài sản cho gia đình nếu có bất trắc xảy ra.

ma túy

