Ngọc Sơn cùng học trò hát hơn 10 tiếng đồng hồ trong liveshow ở Đức

Live show "Tình thầy trò" vừa diễn ra tại Trier, Đức. Có lẽ đây là liveshow hiếm hoi kéo dài tới 10 tiếng đồng hồ, từ 4 giờ chiều hôm trước đến 2 giờ sáng ngày hôm sau.

Trong chương trình, ca sĩ trẻ Anh Đức song ca cùng Ngọc Sơn trong nhiều tiết mục như: "Tình cha", "Lòng mẹ", "Yêu dân tộc Việt Nam", "Nước mắt mẹ hiền", "Lỡ yêu", "Tiền", "Vầng trăng cô đơn", "Lời tỏ tình dễ thương",...

Ngoài ra, Anh Đức còn song ca cùng The Voice Kids Ngọc Thảo trong tiết mục "Tình khúc Ngọc Sơn" do chính người thầy của mình sáng tác.

Danh ca Ngọc Sơn hát cùng học trò Anh Đức.

Chia sẻ cảm xúc về đêm nhạc với học trò tại Đức, danh ca Ngọc Sơn cho biết, trước khi đến Trier, anh đã di chuyển liên tục từ Berlin đến Séc để biểu diễn, sau đó ngay lập tức lên đường để kịp thời có mặt chuẩn bị cho liveshow.

" Tôi di chuyển liên tục 15 tiếng đồng hồ với quãng đường hơn 1000 km, thức trắng đêm ", nam danh ca nói. Dù vậy thì trong đêm nhạc, anh vẫn giữ phong độ đáng nể khó ai làm được.

Trên sân khấu, Ngọc Sơn biểu diễn hơn 30 sáng tác của chính mình và những ca khúc bất hủ của Boney M... Đặc biệt, anh còn gây thích thú khi nói thành thạo tiếng Đức để giao lưu cùng khán giả.

Đêm nhạc trở thành dịp hội ngộ ấm áp, đầy xúc cảm của cộng đồng người Việt tại châu Âu với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ đến từ các quốc gia khác nhau: Ca sĩ Thanh Thanh đến từ Pháp, và các giọng ca đang sinh sống và hoạt động nghệ thuật tại Đức như Cổ Bạch Lan, Tiến Thành, The Voice Kids Ngọc Thảo, ca sĩ á hậu Thi Phượng từ Việt Nam, tất cả cùng hội tụ để tạo nên một không gian âm nhạc gần gũi, đậm chất quê hương.

Có thể nói liveshow "Tình thầy trò" đã mang đến "bữa tiệc âm nhạc" đa sắc màu, kết hợp giữa những ca khúc dân ca trữ tình sâu lắng, các bản nhạc sôi động quen thuộc với khán giả xa xứ.

Nam danh ca chụp ảnh kỷ niệm cùng 2 học trò trong show diễn.

Chia sẻ thêm sau đêm diễn, danh ca Ngọc Sơn cho biết anh vô cùng xúc động trước sự trưởng thành rõ rệt của học trò Anh Đức: "Anh Đức đã tiến bộ rất nhiều, từ một cậu bé nhút nhát, ít nói, nay đã tự tin làm chủ sân khấu của đời mình, hát rõ lời, truyền cảm và được rất nhiều khán giả khen ngợi. Điều đó khiến tôi hạnh phúc nhất".

Ngọc Sơn cũng dành nhiều tình cảm cho bố mẹ Anh Đức, những người luôn thầm lặng hy sinh, dành nhiều thời gian và công sức để đồng hành, ủng hộ con mình trong đường âm nhạc từ những ngày đầu tiên.

Bố mẹ Anh Đức cũng chính là những "fan cứng" trong đại gia đình Ngọc Sơn, nghe nhạc của anh từ thời còn trẻ, thậm chí lái xe 1.500 km từ Trier đến Berlin chỉ để nghe Ngọc Sơn hát.