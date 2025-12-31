Thu Trang nói về tin đồn cạch mặt Trấn Thành, Trường Giang: “Chỉ có anh Tiến Luật bị ảnh hưởng”

"Ai Thương ai Mến" là dự án điện ảnh thứ hai do Thu Trang đạo diễn kiêm nữ chính sau “Nụ hôn bạc tỷ” (doanh thu hơn 200 tỷ). Chính vì vậy, ngay từ khi phim ra mắt đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhân dịp này, nữ nghệ sĩ đã trò chuyện xung quanh dự án và những thông tin liên quan tin đồn bất hòa với Trấn Thành, Trường Giang.

Sự thật về tin đồn cạch mặt Trấn Thành, Trường Giang

- Chào Thu Trang, phim “Ai Thương ai Mến” ra rạp cùng lúc với nhiều dự án nổi trội như Avatar, Thiên Đường Máu, chị có áp lực không?

Có chứ. Phim ra đụng nhiều phim thì mình cũng lo nhưng đâu thể kiểm soát được. Nhưng tôi không lo một mình mà có bộ phận marketing lo cùng. Tôi làm sản xuất thì khâu của mình là xong rồi, giờ làm sao để khán giả biết tới phim và ra rạp xem phim thôi.

Trường Giang

Trấn Thành đến chúc mừng Thu Trang ra mắt phim "Ai Thương ai Mến".

- Tại buổi ra mắt phim, Trấn Thành và Trường Giang tới chúc mừng chị. Nhiều người cho rằng, cuộc hội ngộ này đã đập tan tin đồn “cạch mặt” giữa 3 người. Chị nói gì về điều này?

Tôi chỉ thấy đó là cuộc hội ngộ bình thường giữa 3 người bạn thôi. Mình có sự kiện, tiệc tùng mời bạn, bạn rảnh thì tới, mà không rảnh không tới là chuyện bình thường. Khác chăng là 2 thằng bạn mình quá nổi tiếng nên bị nhiều người nhìn vào và mối quan hệ của 3 đứa bị mọi người tập trung vào thôi.

Còn đối với tôi, tôi mời bạn tới, Thành rảnh, Giang rảnh nên tới chúc mừng, không có ý nghĩa gì như mọi người nói. Về nhà, Giang và Thành còn nhắn tôi gửi hình để đăng tin quảng bá phim giúp.

- Vậy tình bạn của 3 người đã bao giờ vì tin đồn này mà bị ảnh hưởng?

Chắc chỉ có anh Tiến Luật bị ảnh hưởng vì anh Luật sống trên mạng xã hội. Còn tôi thì không. Anh Luật lướt mạng, đọc rồi bộc phát, đăng status trên mạng xã hội. Anh ấy hay vậy lắm, nhiều khi còn vào comment nữa.

“Nếu mình nghĩ ngược lại thì chỉ nặng lòng, phức tạp”

- Mọi người nhắc đến chị là Nữ đạo diễn phim trăm tỷ hay ngôi sao phòng vé thì chị có dám nhận những danh hiệu đó không?

Nếu nói không vui là xạo. Vì những danh hiệu đó là nhờ mình có thành tích thì mọi người mới dành cho mình. Khi mình có thành tích và được gọi vậy thì mình vui, chứ không phủ nhận.

Hồi xưa tôi nghĩ, nghe mọi người gọi vậy thì áp lực nhưng giờ ai thương và gọi vậy là tôi nhận. Tôi coi đó là sự ghi nhận của báo chí, đồng nghiệp, khán giả với sự phát triển của mình.

Thu Trang vai Mến trong phim.

- Phim trước doanh thu đạt hơn 200 tỷ, với doanh thu cao như vậy, ngoài ý kiến cho rằng đó là thực lực thì cũng có ý kiến cho rằng Thu Trang ăn hên. Chị nghĩ gì?

Con đường của tôi từ xưa đến giờ đi chậm lắm. Từ lúc diễn viên, làm rất nhiều năm thì mọi người mới biết cái tên Thu Trang. Giờ đạo diễn cũng vậy. Tôi lỡ thành công phim đầu tiên rồi, vui cũng vui nhưng nếu mọi người nói may mắn thì cũng đúng. Đó là tôi may mắn được Tổ cho.

Bản thân tôi cũng nghĩ mình không giỏi đến mức phim đầu tay mà 200 tỷ. Tôi nghĩ vậy cho nhẹ lòng. Người ta nghĩ vậy, nếu mình nghĩ ngược lại thì chỉ nặng lòng, phức tạp.

- Nhân vật Mến trong “Ai Thương ai Mến” gặp biến cố dồn dập, còn Thu Trang ngoài đời thế nào?

Tôi may mắn là không gặp biến cố dồn dập như Mến. Dĩ nhiên là cũng có biến cố nhưng quan trọng là mình nhìn nó bằng cặp mắt tiêu cực hay tích cực thôi. Ví dụ khi mẹ mất, tôi đang đi cine tour. Mình đang chạy dự án mà nghe tin mẹ mất thì cũng phải ráng xong mới về với mẹ được.

- Thu Trang nghĩ gì khi nghe nhận xét ở vai Mến, chị diễn bị dưới sức so với bình thường?

Cái đó phải nhờ khán giả đánh giá, nếu khán giả thấy tôi diễn bị dưới sức thì tôi sẽ rút kinh nghiệm cho dự án sau. Còn bản thân tôi thì thấy nó đủ với nhân vật Mến, làm hơn nữa thì bi kịch hơn.

Ngay cả khi Mến gặp biến cố thì tôi cũng không muốn diễn theo kiểu tiêu cực. Mến sinh ra đã nghèo khổ rồi nên lúc nào cũng lạc quan, nhìn về phía trước. Đối với tôi, từ vị trí đạo diễn nhìn vào, tôi thấy thế là đủ.

- Cảm ơn chị đã chia sẻ!