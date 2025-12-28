Nam danh ca gần 70 tuổi mới công khai bạn đời: Vợ chồng "dính như sam”, đưa hết tiền cho nửa kia giữ

Nam nghệ sĩ là con nhà nòi

Danh ca Thái Châu tên thật là Trương Chiêu Thông sinh năm 1951 trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật. Cha của ông là soạn giả Chiêu Anh, từng giữ chức phó đoàn cải lương Kim Chung tại Sài Gòn. Mẹ của ông là nghệ sĩ cải lương Kim Nên.

Trong khi cả gia đình hoạt động bên sân khấu cải lương thì chỉ có Thái Châu đam mê tân nhạc. Ông chính thức đứng trên sân khấu vào năm 18 tuổi khi biểu diễn cho phòng trà Đệ Nhất. Sau đó, ông được giới thiệu về ban nhạc Shotguns của nhạc sĩ Ngọc Chánh.

Sau năm 1975, ông hát trong đoàn Kim Cương, chủ yếu hát dòng nhạc Cách mạng và những bài ca vọng cổ. Năm 1981, ông sang Canada sinh sống và hát tân nhạc, tham gia nhiều chương trình ở hải ngoại. Sang xứ người, ông được nhiều hãng băng đĩa mời thu âm hàng trăm ca khúc.

Những năm gần đây, nam danh ca thường xuyên hoạt động nghệ thuật trong nước. Ông được mời tham gia nhiều chương trình truyền hình cũng như làm giám khảo của các game show ca nhạc như Solo cùng Bolero, Sao nối ngôi, Người kể chuyện tình...

Danh ca Thái Châu.

U70 mới công khai bạn đời

Ngoài sự nghiệp âm nhạc, danh ca Thái Châu còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi hôn nhân viên mãn. Nam danh ca bén duyên với bà xã từ khi còn đang làm việc, sinh sống ở nước ngoài. Tuy nhiên, ông vô cùng kín tiếng về đời tư, suốt 20 năm giấu kín danh tính của vợ.

Gần chục năm trở lại đây, ở tuổi U70, ông mới thoải mái để vợ xuất hiện trước công chúng và cũng chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống hôn nhân với truyền thông.

Được biết, người bạn đời của Thái Châu không hoạt động nghệ thuật, kém ông gần chục tuổi. Báo Thanh Niên viết, hồi mới cưới, bà xã của nam danh ca từng rất ghen tuông khi chồng nổi tiếng, có nhiều fan nữ vây quanh.

Hiểu được điều này, ông giữ chừng mực với khán giả. Nhờ vậy, người bạn đời bắt đầu yên tâm, thậm chí hãnh diện khi chồng được cả fan nam lẫn nữ yêu mến. Dù đã gắn bó nhiều thập kỉ, nhưng Thái Châu khẳng định tình cảm giữ ông và bà xã chưa bao giờ thay đổi.

Mỗi khi đi lưu diễn, ông luôn cố gắng sắp xếp để đưa vợ đi cùng và luôn duy trì suy nghĩ, nếu khán giả nhìn thấy nghệ sĩ có cuộc sống vợ chồng hạnh phúc thì họ sẽ trân trọng hơn. Nghe ai nói vợ chồng dính nhau như sam, ông cười hạnh phúc.

Danh ca Thái Châu và vợ từ lúc mới cưới đến hiện tại.

"Nếu cứ vợ một nơi, chồng một nẻo thì buồn lắm. Tôi cố gắng sắp xếp nếu đi đâu lâu thì đưa vợ theo. Đưa vợ theo cùng có vướng bận hay không thì còn tùy vào suy nghĩ mỗi người. Nếu họ cho đó là phiền hà thì thấy không thoải mái và ngược lại, nếu nghĩ điều đó theo hướng tích cực thì nó sẽ tích cực.

Hơn nữa, tôi nghĩ nếu khán giả nhìn thấy những cặp đôi nghệ sĩ hạnh phúc thì họ sẽ trân trọng hơn", Thái Châu bộc bạch tại buổi họp báo ra mắt chương trình Hãy nghe tôi hát.

Thái Châu từng kể trong chương trình Người kể chuyện tình rằng: "Vợ tôi chăm tôi kỹ, tỉ mỉ lắm. Cô ấy không ép buộc tôi phải tuân theo khuôn khổ hay quy định nào hết mà để tôi tự do làm những gì mình thích, tất nhiên không được quá đà". Ngược lại, ông cũng rất chiều vợ.

Hiện tại, Thái Châu cùng vợ đang sống ở một căn chung cư cao cấp ở khu Tân Cảng, TP.HCM. Các con của ông đều đã trưởng thành và định cư ở nước ngoài.

Báo Lao Động trích lời nam danh ca nói về cuộc hôn nhân của mình: “Ai cũng cần có một mái nhà, có vợ có chồng rồi có con cái để xây dựng hạnh phúc. Âm nhạc là máu trong người tôi, nhưng gia đình là nơi để tôi trở về”.

Dù vậy, nam danh ca sinh năm 1951 cũng thật tình chia sẻ rằng, cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng “cơm lành, canh ngọt”. Bí quyết để giữ gìn hôn nhân chính là vợ chồng nhường nhịn nhau để cùng vượt qua những bất đồng, mâu thuẫn.

Nam danh ca U80 vẫn miệt mài chạy show, làm được bao nhiêu tiền đưa hết cho vợ quản lý.

Hiện tại, ở tuổi U80, danh ca Thái Châu vẫn miệt mài với công việc. Ông lo kiếm tiền, còn quản lý tiền thì giao cho vợ. Ông lý giải mình phóng khoáng, còn người bạn đời chu đáo nên lo chu toàn cho mái ấm.

Báo Thanh Niên trích lời nam danh ca nói: “Tôi nghĩ như thế nên thôi giao cho vợ giữ tiền, miễn khi cần vào mục đích chính đáng thì vẫn có chi phí sắm sửa. Đồng ý mình là người đi làm lo cho gia đình nhưng không thể vì vậy mà dùng vô cớ. Nói như vậy không phải đàn ông không biết giữ tiền mà người phụ nữ thường sống cho gia đình và cân nhắc trước khi chi tiền”.