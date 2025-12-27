3 nghệ sĩ Việt đình đám lấy vợ kém 36 đến 44 tuổi, có người hơn tuổi mẹ vợ 2 con giáp: Ai cũng viên mãn

NSND Việt Anh viên mãn bên vợ kém 36 tuổi

Đầu năm 2025, NSND Việt Anh gây bất ngờ khi công khai mối quan hệ tình cảm sau 17 năm sống một mình. Bạn gái của NSND Việt Anh tên Chân Chân, kém ông 36 tuổi và hiện là quản lý của ông. Cặp đôi sống chung, đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống hàng ngày.

Nam nghệ sĩ chia sẻ, ở tuổi xế chiều, ông hạnh phúc khi có người đồng điệu về tính cách, tâm hồn, cùng ông tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Trong mắt ông, bạn gái là người giàu năng lượng, tốt bụng và luôn mang đến cảm giác bình yên.

Từ khi yêu, cả hai thoải mái công khai tình cảm trước bạn bè, đồng nghiệp. NSND Việt Anh thường chia sẻ ảnh thân mật bên bạn gái với những khoảnh khắc gần gũi như kề má, nắm tay, khoác vai. "Ai cũng mong hạnh phúc, và tôi đang tận hưởng điều đó," ông nói.

NSND Việt Anh và vợ kém 36 tuổi.

Trải qua 17 năm sống một mình, quen với việc "tự thân vận động", giờ đây Việt Anh cảm nhận rõ sự ấm áp khi có người kề bên chăm lo từng bữa cơm, chuẩn bị quần áo và luôn nhắc ông giữ gìn sức khỏe khi ra ngoài làm việc.

NSND Việt Anh cho biết từ khi có tình yêu mới, ông cảm thấy như được "tái sinh" – sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Hồi giữa năm nay, NSND Việt Anh và Chân Chân đã đăng ký kết hôn. Ở tuổi U70, ông lại tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Hôn nhân của họ nhận được sự ủng hộ của cả hai bên gia đình. Dù vậy thì cặp đôi chưa lên kế hoạch tổ chức đám cưới.

Nghệ sĩ hài Quang Minh U60 làm bố bỉm sữa, hạnh phúc bên vợ kém 37 tuổi

Ở tuổi 66, nghệ sĩ Quang Minh tận hưởng cuộc sống bình yên bên bạn gái Tăng Khánh Chi và con trai. Kể từ khi công khai mối quan hệ tình cảm và có con chung, cả hai thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Tháng 11/2024, Quang Minh chào đón con trai chung với bạn gái Khánh Chi. Chia sẻ với phóng viên Dân trí thời điểm đó, nam nghệ sĩ cho biết anh hạnh phúc khi có thêm con ở tuổi xế chiều. Dù hiểu trách nhiệm làm cha không hề nhẹ, Quang Minh thừa nhận sau đổ vỡ, anh cần một gia đình và niềm vui mới để cân bằng cuộc sống.

Nghệ sĩ Quang Minh và bạn gái kém 37 tuổi.

Niềm hạnh phúc hiện tại của nam nghệ sĩ là được chứng kiến con trai trưởng thành từng ngày, từ những bước đi đầu tiên đến việc tập ăn, tập nói.

Dù ít chia sẻ về cuộc sống riêng tư nhưng trên mạng xã hội, cặp đôi chênh lệch nhau 37 tuổi thường xuyên thể hiện tình cảm lãng mạn cho nhau. Dịp sinh nhật của Quang Minh, Khánh Chi tổ chức tiệc mừng tại một nhà hàng sang trọng, gửi lời chúc ngọt ngào và gọi anh là "chồng". Khi nhận được món quà bất ngờ từ Khánh Chi, nam nghệ sĩ hôn say đắm bạn gái.

Trước đó, hồi tháng 8, Quang Minh cũng dành lời chúc mừng sinh nhật tuổi 29 đến bạn gái. Cặp đôi giữ sự lãng mạn khi thường xuyên du lịch, hẹn hò...

Dù chênh lệch tuổi tác, Quang Minh vẫn được nhận xét trẻ trung, phong độ khi sánh đôi cùng bạn gái. Ở tuổi U70, Quang Minh duy trì thói quen chơi thể thao để giữ sức khỏe và tinh thần.

Nam nghệ sĩ cũng thường đưa bạn gái về thăm họ hàng, tham gia các dịp đặc biệt của gia đình. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ cho biết, anh chưa có kế hoạch kết hôn.

Dù có con chung nhưng cả hai chưa đăng ký kết hôn, cũng chưa làm đám cưới.

Mối tình lãng mạn của nhạc sĩ Đức Huy và vợ kém 44 tuổi

Không chỉ nổi tiếng với những bản tình ca ngọt ngào, nhạc sĩ Đức Huy còn được khán giả biết đến bởi có một cuộc hôn nhân khá đặc biệt khi hơn vợ đến 44 tuổi. Hai người đến với nhau khi nam nhạc sĩ đã ở độ tuổi U70, còn bà xã mới chi là cô thiếu nữ đôi mươi, xinh đẹp, tươi trẻ.

Nhạc sĩ Đức Huy từng trải qua một đời vợ và có 3 con trước khi đến với bà xã Huỳnh Thư sinh năm 1991. Huỳnh Thư vốn là fan của nam nhạc sĩ sinh năm 1947.

Nhạc sĩ Đức Huy từng chia sẻ trên báo Dân Trí về mối tình của mình rằng: “Khó khăn nhiều là đằng khác! Ngay cả tôi với mẹ của Thư cùng tuổi Hợi, nhưng bà nhỏ hơn tôi 2 con giáp nên thời điểm đó không biết phải xưng hô như thế nào”.

Và rồi, sau 3 năm tìm hiểu, họ chính thức về chung một nhà. Nam nhạc sĩ lần lượt chào đón 2 con, một trai, một gái. Chia sẻ về cuộc sống làm bố bỉm sữa ở tuổi thất thập cổ lai hy, nhạc sĩ Đức Huy tâm sự trong chương trình “Các ông bố nói gì” rằng, ông cảm thấy sung sướng mỗi khi biết tin vợ mang thai.

“Chúng ta hay nói đùa rằng phải sống vui vẻ để cho đời tươi trẻ. Mà nếu còn trong khả năng thì tươi trẻ là vẫn phải còn đẻ. Tôi không dám đặt con bé này là út, vì người ta nói còn trẻ là con đẻ mà”, ông chia sẻ.

Nhạc sĩ Đức Huy và vợ kém 44 tuổi.

Nhạc sĩ Đức Huy và hai con nhỏ.

Về cuộc sống hôn nhân với bà xã kém 44 tuổi, nam nhạc sĩ chia sẻ trên báo Người Lao Động: "Trong cuộc sống, trước hết là phải có tình yêu dành cho nhau trọn vẹn. Có thể chính nhờ sự hiểu biết và quý trọng lẫn nhau nên vợ chồng tôi không có vấn đề xa cách, khi một người nói người kia lắng nghe. Chúng tôi không cùng nói một lúc. Thú thật tôi không thể nhớ được lần cuối chúng tôi cãi nhau mà giận nhau quá nửa ngày là khi nào", nhạc sĩ nổi tiếng tâm sự.

Hiện tại, ở tuổi 78, cuộc sống hôn nhân nam nhạc sĩ với vợ kém 44 tuổi vẫn giữ được sự lãng mạn như những cặp đôi đang yêu. Mỗi ngày của nhạc sĩ Đức Huy thường bắt đầu từ 3 rưỡi sáng. Ông dành 2 tiếng đồng hồ để vận động, chăm lo cho hơi thở của mình. Sau khi đưa hai con đi học, nam nhạc sĩ ăn sáng, thư giãn một chút. Ông tự cho mình được về hưu vì thấy đã đầy đủ tiền bạc.