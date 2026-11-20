Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết đang rà soát thông tin trên mạng hằng ngày, phối hợp công an xử lý nội dung vi phạm, trong đó có phim ca nhạc khai thác đề tài giang hồ, tội phạm, bạo lực để thu hút người xem.

Ngày 19/11, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao có văn bản trả lời báo chí về tình trạng phim ca nhạc, MV khai thác đề tài giang hồ, tội phạm trên các nền tảng mạng.

Nội dung được đề cập sau vụ diễn viên Tấn Bo, Hoàng Mèo cùng nhiều người liên quan đến phim ca nhạc Huy Bến xe bị khởi tố.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, các phim ca nhạc, MV mang nội dung về “giang hồ mạng”, tội phạm và bạo lực xuất hiện phổ biến trên những nền tảng xuyên biên giới. MV là dạng sản phẩm kết hợp bài hát với hình ảnh, có thể được thể hiện dưới hình thức phim ngắn.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM nhận định tình trạng này xuất phát từ mục đích câu view, chạy theo thuật toán tương tác của các nền tảng và tận dụng những yếu tố giật gân để thu hút sự chú ý.

Một cảnh trong phim Huy bến xe có sự góp mặt của Hiệp đen, Hoàng Mèo, Tấn Bo

Trước thực trạng trên, Sở khẳng định mọi tổ chức, cá nhân, bao gồm nghệ sĩ, đều phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật đối với nội dung do mình cung cấp, truyền đưa hoặc lưu trữ trên Internet.

Việc lấy danh nghĩa sáng tạo nghệ thuật hay thực hiện phim ca nhạc để lồng ghép các hành vi vi phạm là vi phạm quy định về an toàn thông tin mạng và trật tự xã hội. Những hành vi này cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Về công tác quản lý, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết việc rà soát thông tin dư luận trên không gian mạng được thực hiện hằng ngày. Song song đó, sở phối hợp chặt chẽ với Công an TPHCM để xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm.

Hoạt động rà soát, phối hợp xử lý đặc biệt tập trung vào những nội dung có tốc độ lan truyền nhanh, mang tính chất nhạy cảm, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc gây tác động phức tạp đến dư luận xã hội.

Tối 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thông tin về việc khởi tố diễn viên Tấn Bo cùng 10 người khác liên quan đến phim ca nhạc Huy Bến xe. Nguyễn Tuấn Hiệp, còn gọi là “Hiệp đen”, cũng tham gia diễn xuất trong phim này.

Theo Công an TPHCM, phim có khoảng 40-50 người tham gia. Nội dung xuất hiện nhiều cảnh các nhóm sử dụng gậy, dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn quản lý bến xe và thu tiền bảo kê.

Toàn bộ phim ca nhạc được đăng tải trên một kênh YouTube, thu hút hơn 42.000 lượt xem. Từ kết quả điều tra và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhiều người tham gia phim.

Tội danh được xác định là Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, quy định tại khoản 2, Điều 288 Bộ luật Hình sự.