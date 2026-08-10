Sau gần 8 tháng khởi công, dự án cao tốc xuyên rừng đẹp nhất Việt Nam do Tập đoàn Sơn Hải đầu tư có tiến độ ra sao?

Sáng ngày 10/8, ông Bùi Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có buổi kiểm tra thực tế về tình hình triển khai Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Theo thông tin tại buổi kiểm tra, Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có chiều dài khoảng 66km, trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 55km, đi qua 5 xã, phường gồm: phường 1 Bảo Lộc, phường 2 Bảo Lộc, xã Đạ Huoai, xã Đạ Huoai 2 và xã Đạ Tẻh 2.



Về công tác giải phóng mặt bằng, đoạn tuyến dài 24km đi qua đất rừng đã được điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch lâm nghiệp và hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Tổng diện tích đất thu hồi trên địa bàn tỉnh là hơn 401ha, liên quan đến 958 trường hợp bị ảnh hưởng.

Đến nay, các địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường đối với 909 hộ, tổng kinh phí hơn 1.095 tỷ đồng. Với các trường hợp còn lại, các địa phương đang khẩn trương hoàn thiện công tác kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Ông Bùi Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng kiểm tra thực tế tình hình triển khai dự án (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng)

Cũng trong sáng nay, đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại một số nút giao và khu tái định cư trên địa bàn xã Đạ Huoai. Tại hiện trường, lãnh đạo xã đã báo cáo cụ thể về tiến độ giải phóng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đại diện nhà thầu Tập đoàn Sơn Hải cũng thông tin về công tác tổ chức thi công tại một số vị trí đã được bàn giao mặt bằng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, sẵn sàng tổ chức thi công ngay khi có mặt bằng.

Đối với những khu vực đã đủ điều kiện, ông Hải yêu cầu các đơn vị cần tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, mở rộng các mũi thi công, bảo đảm công trường được triển khai liên tục, không để xảy ra tình trạng chờ đợi giữa các khâu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành tiếp tục bám sát tiến độ dự án, chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực phụ trách. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, các đơn vị phải kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý.

Cũng tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng nhấn mạnh, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên. Vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung thực hiện với tinh thần quyết liệt, khẩn trương và đồng bộ.

Ông Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tăng cường phối hợp, tập trung tối đa nhân lực, thời gian và nguồn lực để xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại; đẩy nhanh việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đồng thời, các đơn vị tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình thực hiện.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 8/2026, bảo đảm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu để tổ chức thi công đồng bộ, liên tục, góp phần đưa Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc triển khai đúng tiến độ, sớm phát huy hiệu quả đầu tư.