Việt Nam phát hiện kho báu sâu 3.500m dưới lòng đất.

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Khoáng sản là nguồn tài nguyên đầu vào quan trọng, giữ vai trò nền tảng đối với nhiều ngành công nghiệp, từ năng lượng, luyện kim đến sản xuất vật liệu và chế tạo. Mỗi loại khoáng sản lại đảm nhiệm một mắt xích khác nhau trong chuỗi sản xuất.

Trong đó, than không chỉ là nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất điện mà còn là nguyên liệu đầu vào của nhiều ngành công nghiệp như luyện kim, hóa chất và vật liệu xây dựng. Bởi vậy, việc tìm kiếm, thăm dò và khai thác hiệu quả các mỏ khoáng sản này có ý nghĩa quan trọng đối với bảo đảm an ninh năng lượng và nguồn cung nguyên liệu trong nước.

Theo Quyết định số 625 phê duyệt Chiến lược phát triển Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 (Chiến lược phát triển TKV) được ký vào tháng 3/2025, mục tiêu tổng quát của Chiến lược nhằm phát triển TKV thành tập đoàn kinh tế mạnh, đóng góp vai trò quan trọng vào sự phát triển của kinh tế nhà nước.

Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu TKV phải đổi mới và áp dụng công nghệ thăm dò tiên tiến, đặc biệt đối với những khu vực có điều kiện địa chất phức tạp, độ sâu lớn; tiếp tục tìm kiếm đối tác nghiên cứu lựa chọn công nghệ, phương pháp thăm dò thích hợp để thăm dò Bể than Đồng bằng sông Hồng (BTSH).

Theo Báo Chính phủ, dự án có diện tích trên 3.500 km2 nằm trong miền võng Hà Nội trải dài từ Việt Trì - Phú Thọ đến Tiền Hải - Thái Bình (cũ, nay là Hưng Yên), tính đến độ sâu âm 3.500m, ước tính trữ lượng khoảng 210 tỷ tấn.

Loại khoáng sản này là những nguồn tài nguyên có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển công nghiệp, giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn cung năng lượng và nguyên liệu cho sản xuất. Việc sở hữu những nguồn tài nguyên quy mô lớn vì thế mở ra dư địa phát triển đáng kể, nhưng cũng đặt ra yêu cầu về công nghệ, năng lực khai thác và chế biến.

Các đề án nghiên cứu của cơ quan chức năng điều cho thấy bể có tiềm năng tài nguyên rất cao. Tuy nhiên, tiềm năng tài nguyên và trữ lượng có khả năng khai thác thực tế hoàn toàn khác nhau.

Tại Hội thảo “Đánh giá tiềm năng khai thác và sử dụng bể than sông Hồng”, tổ chức vào tháng 12/2018, TS. Đào Văn Thịnh cho biết, BTSH kéo dài khoảng 120 km từ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến bờ biển vịnh Bắc Bộ, qua địa phận các tỉnh Hưng Yên, Thái Bình (cũ) nay là Hưng Yên, Nam Định (cũ) nay là Ninh Bình, Hải Dương (cũ) nay là Hải Phòng, Hải Phòng và TP. Hà Nội. Khu vực tiềm năng có các vỉa quy mô công nghiệp có thể khai thác vào khoảng 1.920 km2 thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên và Nam Định (cũ) nay là Ninh Bình.

Theo Viện Khoa học Công nghệ mỏ - Vinacomin, vào tháng 10/2025, Hội đồng Khoa học Công nghệ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Tập đoàn TKV) tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu khả năng và đề xuất mô hình mô phỏng khai thác than ĐBSH bằng công nghệ vi sinh vật” do Viện Khoa học Công nghệ Mỏ thực hiện.

Vùng than ĐBSH nằm ở phía Đông Bắc Việt Nam với tài nguyên phần đất liền khoảng 212 tỷ tấn. Tuy nhiên, khu vực bể có địa chất rất phức tạp, đặc biệt là về điều kiện thủy văn và địa chất công trình. Các lớp đá chủ yếu có mức độ gắn kết yếu, bở rời, có khả năng thấm, chứa và dẫn nước tốt, tiềm ẩn nhiều rủi ro nên việc khai thác bằng các phương pháp truyền thống là không khả thi.

Trong khi đó, khí hóa sinh học (UCBG) hoặc chuyển đổi sinh học đã nổi lên như một giải pháp thay thế quan trọng với những lợi ích kinh tế xã hội môi trường đáng kể. Đây là công nghệ chuyển than thành khí nhờ quần xã vi sinh bản địa được bổ sung dinh dưỡng. Sản phẩm của công nghệ là khí sạch chủ yếu là CH phần nhỏ CO sử dụng phù hợp cho các ngành kinh tế. Công nghệ khai thác, chế biến tại chỗ đảm bảo an toàn cho người và không gây tác động môi trường.

Đây là cơ sở quan trọng cho việc nghiên cứu phát triển nhưng cần phải nghiên cứu sâu rộng để xem xét khả năng sử dụng công nghệ và tối ưu hóa tính đặc hiệu và hiệu quả của quá trình phân hủy vi khuẩn, cũng như để áp dụng công nghệ này vào sản xuất công nghiệp.

Các nghiên cứu bước đầu tại ĐBSH đã tổng hợp các chủng vi khuẩn bản địa trong than và nước ngầm và hiệu suất sinh khí từ các nghiên cứu trước đây. Kết quả so sánh đặc điểm tính chất cơ lý, môi trường vỉa, chủng vi khuẩn trong mỏ và nước với các bể trên thế giới đã đề xuất phạm vi sử dụng UCBG tại ĐBSH từ mức -300 đến -600, các vỉa có bề dày > 2m; pH = 6,8-7,5; nhiệt độ < 45 độ; độ mặn < 1%.

Bằng kết quả nghiên cứu lý thuyết kết hợp mô hình mô phỏng quá trình UCBG đã dự báo sản lượng khí methane, hiểu rõ cơ chế sinh khí và đề xuất một số thông số công nghệ phù hợp: khoảng cách giữa các lỗ khoan bơm- hút; đường kính lỗ khoan, áp lực bơm… Tuy nhiên, các dữ liệu đề tài mới có từ kết quả thí nghiệm mẫu than theo chiều sâu tại 5 tập vỉa ở lỗ khoan LK.KH-01.VS và theo diện rộng với các tập vỉa có độ sâu từ 550-650m của các lỗ khoan LK.110, LK.111, LK.112, LK.113 khu vực Nam Phú nên cần tiếp tục nghiên cứu trên diện rộng và thử nghiệm tại phòng thí nghiệm, pilot và thử nghiệm hiện trường làm cơ sở cho các bước xây dựng Dự án thử nghiệm.