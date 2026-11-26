Đây là một trong những dự án lớn nhất trong lịch sử của tập đoàn tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Siêu dự án của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ở Hà Nội vừa đổi tên.

Ngày 25/11, HĐQT CTCP Vinhomes (thuộc Vingroup) thông qua việc điều chỉnh tên, quy mô, tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Theo đó, siêu dự án sẽ có tên gọi mới là Khu đô thị trung tâm thể thao quốc tế - Vinhomes Global Centre.

Đáng chú ý, quy mô của dự án được điều chỉnh thành 9.139,2 ha, nhưng diện tích cụ thể có thể còn phụ thuộc vào quyết định của cơ quan quản lý.

Trước đó, dự án này được giới thiệu có quy mô gần 9.000 ha và nằm trên địa bàn 11 xã cửa ngõ phía nam của TP Hà Nội.

Bên cạnh đó, tiến độ hoàn thiện toàn bộ dự án được điều chỉnh từ quý IV/2035 sang quý IV/2036. Như vậy, mốc thời gian này cũng chậm hơn khoảng 1 năm so với thời hạn hoàn thành của dự án được nêu tại quyết định của cơ quan quản lý vào cuối năm 2025.

Dự án khu đô thị lớn nhất Việt Nam có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1,22 triệu tỷ đồng

Dự án Vinhomes Global Centre có tổng vốn đầu tư dự kiến lên hơn 1,22 triệu tỷ đồng. Ảnh: VIC

Đầu tháng 11/2026, HĐQT Vinhomes đã thông báo tăng vốn dự kiến đầu tư cho dự án từ hơn 925.650 tỷ lên hơn 1,22 triệu tỷ đồng (tương đương hơn 47 tỷ USD), tăng khoảng 32%. Tuy nhiên, Vinhomes cho biết tổng vốn đầu tư thực tế sẽ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Trên thực tế, siêu dự án Vinhomes Global Centre bao gồm 4 phân khu. Trong đó, phân khu A rộng khoảng 1.858 ha, được định hướng phát triển đô thị nén (TOD); phân khu B có diện tích lớn nhất với khoảng 3.000 ha. Đặc biệt, tâm điểm của khu vực này chính là sân vận động VinFast - Trống Đồng, với quy mô hàng đầu thế giới, đủ điều kiện để có thể đăng cai những sự kiện tầm cỡ châu lục và quốc tế như Asiad và Olympic.

Vào tháng 10/2026, Vinhomes đã sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên danh chủ đầu tư thực hiện dự án này. Theo đó, nhà đầu tư ban đầu là liên danh Vinhomes - CTCP Đầu tư Bất động sản Ngọc Hồi - CTCP Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Tương lai - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Ngọc Quý.

Theo Vinhomes, Công ty Bất động sản Ngọc Hồi đã sáp nhập vào CTCP VinFast Việt Nam. Trong khi đó, Công ty Tương Lai đã sáp nhập vào CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vinfast (nay đã đổi tên thành CTCP Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai).

Sau khi kế thừa tư cách thành viên liên danh, liên danh nhà đầu tư dự án này hiện nay bao gồm Vinhomes, VinFast Việt Nam, Công ty Ngọc Quý và Công ty Phát triển Tương lai.

Vinhomes Global Centre (tên mới) khởi công vào tháng 12/2025 với diện tích khoảng 9.171 ha, thực hiện trên địa bàn 11 xã của TP Hà Nội, bao gồm Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hoà. Theo số liệu từ chủ đầu tư, tính đến tháng 7/2026, dự án đã chi trả đền bù giải phóng mặt bằng hơn 50.000 tỷ đồng.