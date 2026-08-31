Sau cơn sốt thuốc giảm cân, Phố Wall bắt đầu đặt cược vào một nhu cầu khác: chữa hói bằng công nghệ

Ngành điều trị rụng tóc đang ngày càng thu hút sự chý ý của giới đầu tư.

Sau khi thuốc giảm cân làm thay đổi ngành dược, một thị trường ít được chú ý hơn đang bắt đầu thu hút dòng tiền đầu tư. Đó là điều trị rụng tóc, lĩnh vực đang xuất hiện những hướng tiếp cận mới, từ thuốc uống cho đến kháng thể được thiết kế với sự hỗ trợ của AI.

Theo tờ Fortune, cổ phiếu Veradermics đã tăng gần 500% kể từ khi công ty IPO vào tháng 2/2026. Absci, một công ty công nghệ sinh học khác, cũng ghi nhận mức tăng hơn gấp đôi trong năm nay. Cả hai cùng đặt cược vào một vấn đề tưởng như thiên về thẩm mỹ, đó là chứng rụng tóc kiểu hói.

Quy mô thị trường này không nhỏ. Veradermics dẫn các nguồn y khoa cho biết khoảng 50 triệu nam giới và 30 triệu phụ nữ tại Mỹ bị rụng tóc kiểu androgenetic alopecia. Trong khi nhu cầu điều trị rất lớn, lĩnh vực này lại không chứng kiến nhiều đổi mới về thuốc trong nhiều năm.

Các lựa chọn phổ biến hiện nay chủ yếu vẫn xoay quanh minoxidil và finasteride. Việc xuất hiện những phương pháp mới vì thế đang tạo ra kỳ vọng về một thế hệ thuốc trị rụng tóc khác, đặc biệt khi các công ty dược bắt đầu áp dụng những công nghệ từng được sử dụng trong các lĩnh vực khó hơn như ung thư hay bệnh chuyển hóa.

Veradermics đang phát triển VDPHL01, một dạng minoxidil uống giải phóng kéo dài. Trong thử nghiệm giai đoạn 2/3, công ty cho biết nhóm sử dụng thuốc một lần mỗi ngày tăng trung bình 30,3 sợi tóc trên mỗi cm² tại vùng mục tiêu sau 6 tháng, so với 7,3 sợi ở nhóm giả dược. Kết quả này trở thành một trong những động lực khiến nhà đầu tư đổ tiền vào cổ phiếu MANE.

Absci lại đi theo hướng công nghệ sâu hơn. Công ty đang phát triển ABS 201, một kháng thể nhắm tới thụ thể prolactin nhằm kích thích hoạt động của nang tóc. Đáng chú ý, Absci sử dụng nền tảng thiết kế thuốc bằng AI trong quá trình phát triển hợp chất. Các thử nghiệm tiền lâm sàng trên động vật cho thấy tín hiệu tích cực, trong khi dữ liệu thử nghiệm trên người đang được giới đầu tư chờ đợi.

Điều đáng chú ý ở đây là câu chuyện về thuốc trị hói đang dần vượt ra khỏi phạm vi mỹ phẩm. Nếu trước đây người dùng chủ yếu lựa chọn dầu gội, thuốc bôi hoặc các phương pháp cấy tóc, cuộc đua mới đang chuyển sang cấp độ sinh học phân tử.

Sau GLP 1, giới đầu tư dường như đang tìm kiếm một thị trường dược phẩm có khả năng mở rộng mạnh nhờ nhu cầu tiêu dùng rất lớn. Rụng tóc đáp ứng cả hai yếu tố này, hàng chục triệu người có nhu cầu, trong khi những phương pháp điều trị mới vẫn còn nhiều khoảng trống.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa một kết quả thử nghiệm đáng chú ý và một loại thuốc được FDA phê duyệt vẫn rất lớn. Với Veradermics và Absci, thị trường hiện đang đặt cược vào khả năng công nghệ có thể biến những tín hiệu ban đầu thành sản phẩm thương mại.

Nếu thành công, cuộc đua này có thể tạo ra một phiên bản mới của “cơn sốt GLP 1”, chỉ khác ở chỗ mục tiêu lần này không phải giảm cân, mà là giữ lại mái tóc.