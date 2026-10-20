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Sau Chiến dịch Vivaldi, Sư đoàn 144 của Nga trên thực tế đã bị xóa sổ

Bạch Dương
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Các đơn vị Quân đội Nga đang phải chịu tổn thất nặng nề sau những đợt tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine.

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Binh sĩ thuộc Lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

Sư đoàn bộ binh cơ giới số 144 thuộc Quân đoàn hỗn hợp số 20 của Liên bang Nga trên thực tế đã ngừng hoạt động như một lực lượng quân sự có tổ chức sau Chiến dịch Vivaldi.

Đánh giá này được Tư lệnh Quân đoàn 3 của Lực lượng vũ trang Ukraine - ông Andriy Biletsky đưa ra trong một cuộc họp bàn về kết quả hoạt động của đơn vị.

Sư đoàn 144 là một phần của nhóm quân Nga hoạt động từ đầu cầu trên sông Chorny Zherebets.

Theo ông Biletsky, kế hoạch của Nga là tiến quân qua Svyatogorsk về phía Barvinkove. Cùng với một cuộc tấn công qua Dobropillya, hoạt động này nhằm tạo điều kiện cho việc chiếm giữ cụm Slavyansk - Kramatorsk và bao vây các lực lượng Ukraine ở phía Bắc vùng Donetsk.

- Ảnh 2.

Chiến dịch Vivaldi đang gây ra nhiều thiệt hại cho Quân đội Nga.

Tuy vậy, trong chiến dịch Vivaldi, Lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy đầu cầu và gây tổn thất đáng kể cho nhóm tấn công của Nga.

“Trên thực tế, Sư đoàn 144 thuộc Tập đoàn quân số 20 của Nga đã không còn tồn tại, họ đã mất sức chiến đấu và bị xóa sổ hoàn toàn”, ông Biletsky nói.

Theo đánh giá của vị chỉ huy, các hành động hiện tại của sư đoàn giống với nỗ lực triệt thoái và cố gắng tổ chức lại, hơn là các hành động có sự phối hợp bài bản của một đơn vị thực thụ.

Ông Biletsky cũng tuyên bố thất bại của nhóm tác chiến này đã buộc bộ chỉ huy Nga phải tạm thời từ bỏ nỗ lực vòng qua Sloviansk và Kramatorsk từ phía Bắc và tái bố trí lại lực lượng tấn công của mình.

Theo Militarnyi
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Tags

quân đội Nga

lực lượng vũ trang Ukraine

chiến dịch

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